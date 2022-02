Amado Boudou reapareció en la primera fila de un acto oficial del Gobierno

Santiago Cafiero encabezó el homenaje a Timerman en Cancillería

Amado Boudou reapareció en primera fila en un acto del Gobierno nacional. El ex vicepresidente, procesado y condenado en la causa de la ex imprenta Ciccone, hoy en libertad condicional, participó de un homenaje organizado por Cancillería a tres años de la muerte de Héctor Timerman y sobresalió entre los principales funcionarios del Frente de Todos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, fue quien encabezó el acto en recuerdo del ex canciller que fue procesado en la causa por el Memorándum con Irán y falleció el 30 de diciembre de 2018.

Además de familiares y amigos de Timerman, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, junto a su marido José “Pepe” Albistur; el legislador Eduardo Valdés; la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Entre los que se encontraban en primera fila estaban el procurador del Tesoro, Carlos Zannini y, a su derecha, Boudou.

El también ex ministro de Economía compartió la administración pública con Timerman durante los gobiernos de Cristina Kirchner.

Boudou fue condenado por su participación en el caso Ciccone, estuvo con prisión domiciliaria desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y en julio de 2021 consiguió la libertad condicional. Pese a que está inhabilitado para volver a ejercer cargos, nunca abandonó la militancia política. Sin embargo se mantuvo al margen de la coalición de gobierno y hasta llegó a cuestionar la gestión de Alberto Fernández.

En primera fila, y con un tapa boca blanco, Amado Boudou entre funcionarios del Frente de Todos

En noviembre del año pasado incluso lanzó su nueva fuerza política: Soberanxs. La organización cuenta, entre otros, con el respaldo del ex vicegobernador bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, y la ex embajadora en Venezuela, Alicia Castro. Boudou presentó su organización con un manifiesto donde mostró reparos sobre las condiciones del pago de la deuda con el FMI y pidió mayor apertura para “la discusión de ideas” dentro del Frente de Todos.

Dicho manifiesto describió a Soberanxs como una “esperanza federal, una fuerza soberana de nuevxs y viejos compañerxs que no nos resignamos al estado de las cosas ni a la violencia de la desigualdad. Somos parte del núcleo duro y fecundo que transformó la Argentina y la Región”.

Filmus, Kicillof y Boudou (Maximiliano Luna)

La fuerza de Amado Boudou planteó que “es hora de establecer nuevas prioridades”: “La prioridad del pueblo argentino no es pagar los intereses de usura del Fondo Monetario Internacional ni tolerar sus condicionamientos; es que los argentinos coman tres veces por día, las niñas y los niños tengan zapatos, que no haya ciudadanxs durmiendo en la calle y los mayores puedan comprar sus remedios”.

Luego del anuncio del preacuerdo con el FMI, el espacio lanzó un comunicado en el que expresó que “lamenta que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no atienda nuestra propuesta presentada de llevar al Fondo, corresponsable del endeudamiento y de la fuga (de capitales), a la Corte Internacional de Justicia, y en cambio, ceda Soberanía y someta al pueblo argentino al ajuste perpetuo” .

En declaraciones radiales, si bien rescató que el Gobierno haya evitado el default y “una situación desestabilizadora”, declaró que “no le gustan” los términos que aceptó Guzmán.

“Cada activo que el FMI detecte que sea parte de la fuga, que tribute. Porque han sido los grandes beneficiarios de esa bicicleta financiera. Recordemos que en Argentina hubo tasas del 80% en dólares. Esa es una acción concreta para que no sea el pueblo argentino el que pague el desastre que hizo Macri. Me parece que este sería un camino concreto para que la deuda la paguen los que se beneficiaron. No creo que sea una buena idea plantear que el crecimiento va a pagar la deuda”, analizó y criticó el planteo del ministro de Economía.

