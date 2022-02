El ex vicepresidente de Cristina Kirchner pidió aumentar las retenciones a las exportaciones

Amado Boudou propuso subir las retenciones para pagar la deuda

El ex Vicepresidente de Cristina Kirchner Amado Boudo aseguró que le parece una “pésima idea” el planteo del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien asegura que “el crecimiento va a permitir pagar la deuda”. En cambio, el ex funcionario kirchnerista propuso “subir unos puntos las retenciones” a las exportaciones y mantener el impuesto a la riqueza para que la deuda la paguen “quienes se beneficiaron de la bicicleta financiera” .

En una entrevista con Alejandro Bercovich, en Radio Con Vos, el ex ministro de Economía aseguró que la deuda con el FMI “no es un problema que haya generado Alberto Fernández, y mucho menos Cristina Kirchner, sino un problema que generó Macri y el Dream Team del endeudamiento y la fuga”.

Si bien mostró diferencias en torno al acuerdo alcanzado y expresó que “no le gustan” los términos que aceptó Guzmán, Boudou rescató que el Gobierno evitó el default y también “una situación desestabilizadora” que quedó en evidencia a partir del aumento del dólar y la caída de los bonos en los días previos.

En esa línea, dijo que no importa su opinión y llamó a seguir “trabajando propositivamente”. Por ejemplo, instó a continuar con las investigaciones penales sobre lo que hicieron Macri y su equipo con la deuda. “No me parecería sano que el acuerdo le lave la cara a lo que hizo Macri” , señaló.

Luego, propuso tres medidas concretas para que el acuerdo “tenga el menor impacto posible en los más vulnerables”. “Yo lo que propondría es generar algunas cuestiones tributarias, transitorias o no, con asignación específica para pagar la deuda. Por ejemplo, algunos puntos adicionales de retenciones que vayan a alimentar un fondo específico para pagar la deuda . Retenciones a las exportaciones de bienes primarios”, explicó.

A su vez, llamó a volver a aplicar el impuesto a la riqueza “en forma permanente o transitoria mientras se paga la deuda”.

Presentación de la agrupación Soberanxs

Por último, recordó un punto que Cristina Kirchner ya había mencionado en la Plaza de Mayo durante el acto que compartió con Alberto Fernández y Lula da Silva: “Cada activo que el FMI detecte que sea parte de la fuga, que tribute. Porque han sido los grandes beneficiarios de esa bicicleta financiera. Recordemos que en Argentina hubo tasas del 80% en dólares”.

“Esa es una acción concreta para que no sea el pueblo argentino el que pague el desastre que hizo Macri. Me parece que este sería un camino concreto para que la deuda la paguen los que se beneficiaron. No creo que sea una buena idea plantear que el crecimiento va a pagar la deuda”, continuó.

Amado Boudou participó este martes de la marcha contra la Corte Suprema (foto Luciano González)

Por otro lado, el integrante de la flamante organización política “Soberanxs” llamó a concentrar “los cañones contra las políticas del Fondo” más que contra los negociadores argentinos.

“Cada tres meses vamos a estar sometidos a una misión semicolonial. Hay que juntar mucha masa crítica para que en cada una de esas revisiones no sean más importantes los misioneros del fondo que las autoridades populares que eligió el pueblo”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: