Con reparos a las condiciones de pago al FMI, Amado Boudou presentó su nueva fuerza política “Soberanxs”

El ex vicepresidente y ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, Amado Boudou, presentó hoy su nueva fuerza política, Soberanxs, con un manifiesto donde mostró reparos sobre las condiciones del pago de la deuda con el FMI y pidió mayor apertura para “la discusión de ideas” dentro del Frente de Todos. El lanzamiento del espacio del ex funcionario kirchnerista, procesado y condenado en la causa de la ex imprenta Ciccone, se produce mientras el Gobierno negocia con el Fondo el refinanciamiento de la deuda externa tomada por la administración de Mauricio Macri, y después de que el presidente Alberto Fernández llamara a que se celebren internas en la coalición de gobierno para 2023.

La nueva organización fue lanzada esta tarde a las 16, en un acto que fue transmitido vía streaming, del que participó Boudou junto al ex vicegobernador bonaerense durante la administración de Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, y la ex embajadora en Venezuela, Alicia Castro, entre otros dirigentes cercanos al ex ministro.

También formaron parte referentes del Frente Milagro Sala, la organización política Puebla, el Estudio de Estudios y Formación para la Igualdad, y el Partido Comunista, entre otros. En el inicio del cónclave se transmitió un video de apoyo de la dirigente social jujeña Milagro Sala. “Patria sí, colonia no”, dijo la líder de la Tupac Amaru en su breve mensaje de respaldo.

“Soberanos no viene a romper nada, sino a sanar la patria con Alberto Fernández, y la conducción de Cristina Kirchner, para tener una patria libre, justa y soberana”, dijo Boudou en el comienzo de su alocución, que cerró el encuentro. “Queremos sumar, para que después de este momento en que ha habido elecciones de medio término sea un hecho natural que ganemos muy bien las próximas elecciones nacionales”, dijo.

“En tiempos egoístas y mezquinos, donde todo lo que se dice es mentira, los argentinos tenemos una historia para contar. En el FMI, y en la relación de la Argentina con el Fondo podemos contar parte de esa historia. Este problema claramente no lo inventó el presidente Alberto Fernández. Este problema lo vino a encadenar a la Argentina, Mauricio Macri y su gobierno”, agregó.

“Cuando nos quieren hacer creer que son los derechos de las trabajadoras y trabajadores lo que pone una piedra al funcionamiento de la Argentina, no es algo nuevo”, sostuvo Boudou. “Cuando se habla de cómo resolver el desastre que dejó Macri, empecemos por el principio, él lo confesó, a él le dieron un préstamo para la transición para empezar su segundo mandato, ahí está la ilegitimidad de ese préstamo”, añadió.

“Ese es el problema que enfrenta nuestro gobierno. Y yo estoy convencido de que así como para sacar adelante la ley de Medios, con Gabriel Mariotto recorrimos el país en foros explicando cada día qué significaba el monopolio de los medios, tenemos que poner en marcha una campaña para recorrer el país para explicar qué significa el FMI y lo que significó, en cerrar comercios, fábricas, en bajar salarios”, propuso.

Y siguió: “En la historia posterior los acuerdos con el FMI se convirtieron en la Constitución real de nuestras vidas, cercenando derechos. Contra eso se enfrenta nuestro gobierno y nuestro pueblo. Ninguno tiene derecho a sacar el cuerpo y a no decir esta verdad todos los días para defender la vida y la dignidad en los tiempos que vienen”, lanzó.

“Necesitamos un acuerdo que le sirva a los argentinos y a las argentinas. No hay que levantarse de ninguna mesa. Hay que quedarse sentado peleando por la vida de la patria y la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo”, agregó. “Lo que venimos a proponer como ejes es una discusión y un debate que se convierta en acción política”, sostuvo. “Citar a Gramsci para tener actitudes conservadoras es hacer morisquetas a a historia. La correlación de fuerzas nunca es una foto, salvo que las fuerzas populares no estén dispuestas a dar esa lucha en nombre de sus pueblos”, lanzó.

“A veces esa correlación, se ha visto, ha sido modificada por el campo popular. Y esa es una propuesta que venimos a hacer desde aquí. Modificar esa correlación es tan difícil y hermosa y necesaria como tomar medidas una y otra vez solamente a favor de las grandes mayorías sin importar quién esté del otro lado dispuesto a perseguirnos, encarcelarlos, hacernos desaparecer, a sacarnos las mieles de estar cerca. No nos importa, no nos van a callar”, lanzó, sin hacer alusión directa a su propia situación, que encuadra como parte de una “persecución” judicial y política de parte de la oposición.

“Los presos políticos no son presos de este gobierno, que nadie se ofenda”, lanzó. “Son presos políticos de un sistema de poder judicial. Algunos se agravian con lo que pasa en Nicaragua. Y quizá podamos estar en algún punto contestes a escuchar los argumentos. Pero, ¿por qué no se agraviaron cuando lo metieron preso a Lula para que no sea presidente de Brasil? ¿Dónde estaban esas voces?”, se preguntó. Y consideró el del exmandatario brasileño un caso de “doble vara”.

“Venimos a proponer que las discusiones, como dijo el presidente Alberto Fernández, se den dentro del propio Frente de Todos, no tenemos que esconderlas. La primera tarea política es la unidad, pero la segunda, es no obturar el debate público. Y eso es lo que venimos a proponer, el debate dentro del Frente para lo que viene que es muy difícil”, finalizó. “Les soberanes venimos a proponer nuestras verdades relativas para que junto a otras verdades relativas podamos hacer una patria justa, libre y soberana”, añadió.

“Alguien se cree dueño de esto”

El manifiesto de Soberanxs describe al espacio como una “esperanza federal, una fuerza soberana de nuevxs y viejos compañerxs que no nos resignamos al estado de las cosas ni a la violencia de la desigualdad”. “ Somos parte del núcleo duro y fecundo que transformó la Argentina y la Región”, reza.

La fuerza de Amado Boudou considera que “es hora de establecer nuevas prioridades”, que enumera, en primer lugar, por la negativa, en referencia al FMI y la deuda externa. “La prioridad del pueblo argentino no es pagar los intereses de usura del Fondo Monetario Internacional ni tolerar sus condicionamientos; es que los argennos coman tres veces por día, las niñas y los niños tengan zapatos, que no haya ciudadanxs durmiendo en la calle y los mayores puedan comprar sus remedios”, reza el texto del documento de lanzamiento.

Y convoca a realizar “grandes gestos de justicia social fiscal”. “Es hora de construir consensos para establecer medidas como el Salario Básico Universal y un nuevo régimen imposivo donde paguen más los que más tiene”.

“No queremos imponer nada, sólo discutir y plantear ejes”, dijo Mariotto en el evento, que fue promovido a través de un flyer con la foto de Boudou y transmitido por el canal de YouTube Mugica TV. “Somos militantes y tenemos un para qué. Estamos reunidos acá porque estamos dolidos por la situación actual, por los pibes que no comen y los veteranos y veteranas que no llegan al remedio. No nos acostumbramos ni nos gusta. Queremos discutir cómo llegamos a los objetivos lindos de justicia social”, expresó.

Y se mostró crítico de la conducción del Frente de Todos: “Después de dos años no tenemos programa ni reglas de juego; perdimos las PASO y las Generales. El Presidente reaccionó y pidió paso para todos, y nosotros lo celebramos. Aplaudimos la decisión de Alberto Fernández. Cambiemos lo entendió, jugaron, cada uno con sus perfiles y todos juntos vienen a enfrentarnos a nosotros. El Frente Amplio en Uruguay lo hizo desde tiempos inmemoriables. ¿Cómo nosotros no vamos a tener una carta orgánica?”, se preguntó, en referencia al discurso del miércoles del Presidente Alberto Fernández.

“Alguien se cree dueño de esto y nos tratan como un aclaque”, se quejó Mariotto. “Hay un grupo que se cree dueño y no nos deja opinar. Y queremos que se considere lo que decimos. Los que les da miedo y no dicen nada por miedo al latigazo del instituto patria, les decimos que nosotros vamos a seguir opinando. Porque entendemos que es la forma de ayudar a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Sino es muy cómoda la posición del aplaudidor serial”, añadió. “Si esperamos que tomen riesgos nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, por qué no tomamos riesgos y les facilitamos el camino?”, se preguntó.

“Estamos aquí quienes formamos un núcleo duro y frondoso que transformó la Argentina y la región, y soñamos con la patria grande. Es nuestro sueño infinito, de libertad, de San Martín y Bolívar”, sostuvo, por su parte, Alicia Castro. “Nos proponemos movilizar a todos los que quieren un país igualitario y un mundo mejor. Este será un punto de encuentro, un espacio de debate político, un bloque cultural desde donde dar las batallas de las ideas, como decía Fidel Castro, las ideas son más poderosas que las armas nucleares”, dijo.

“Estamos con una confluencia de crisis sanitaria, económica, ambiental, con un desmoronamiento de las democracias, y la pandemia dejó en evidencia la violencia de la desigualdad”, agregó. “El capitalismo no es compatible con la competencia humana. Es hora, de proponer una nueva agenda de prioridades. La prioridad del pueblo argentino, no es pagar los intereses de usura del FMI”, sostuvo. Ni someternos a sus condicionalidades políticas, que venimos denunciando hace muchos años. Es momento para grandes gestos de justicia fiscal. Necesitamos un régimen fiscal progresivo donde paguen más los que más tienen, establecer medidas como el salario básico universal”, añadió.

Y cuestionó al Gobierno: “Sin embargo, vemos que el capitalismo vuelve con más fuerza y más violencia y una concentración obscena de la riqueza en la Argentina y nuestra región que es la más desigual del planeta”. Y llamó a “crear una nueva Constitución” en el marco de una “democracia participativa”, dejando “atrás” la “democracia representativa”.

