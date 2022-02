Manzur confió en que se aprobará el acuerdo con el FMI: “No tengo dudas de que va a salir bien”

Snatiago Cafiero

“Confío en el debate, en que los parlamentarios van a votar lo mejor para la Argentina. Y en ese sendero yo creo que el debate va a ser muy rico, va a ser lo mejor. No tengo dudas que seguramente va a salir y va a salir bien ”. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, fue uno de los funcionarios del Gobierno nacional que participó del homenaje que la Cancillería le hizo al ex canciller Héctor Timerman a tres años de su muerte y se mostró contundente en sus definiciones sobre el acta de entendimiento que deberán analizar diputados y senadores próximamente. Muy cerca suyo habían estado en la primera fila escuchando a los oradores, el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, y dos ex titulares de esa misma cartera, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, y Amado Boudou, quien ocupara ese cargo entre julio de 2009 y diciembre de 2011.

Manzur, después de elogiar la figura de Timerman por defender a la Argentina en los fueros internacionales mientras se negociaba la deuda con los llamados “fondos buitre”, hizo una fuerte crítica al ex presidente Mauricio Macri. “Esto -en referencia a la toma de deuda- fue con la complicidad de gente de acá de adentro. Miren lo que hizo Macri. Fue una tragedia para la Argentina. Una deuda irresponsable, una deuda que no se podía pagar, una deuda que sabía ex profeso que ponía a la Argentina en el camino de la pobreza, en el camino de la indigencia y de la falta de trabajo. Esto es lo que hoy estamos viendo de qué manera revertir”, aseveró.

Juan Manzur y Axel Kicillof

Luego, sobre las recientes declaraciones del senador nacional formoseño del Frente de Todos, José Mayans, quien dijo que no votaría el acuerdo con el FMI “a libro cerrado”, el gobernador tucumano en uso de licencia reiteró que al Congreso “se va a enviar toda la documentación, porque es una ley que es de nuestro gobierno. Nosotros mandamos una ley para que toda la deuda o antes de tomar deuda o de hacer una erogación de estas características todos los parlamentarios tengan esta ley. Nosotros mandamos esta ley, nosotros nos impusimos esta situación en la que de acá en adelante no se va poder tomar ni endeudar a la Argentina a sola firma”. Un par de horas antes, Guzmán había desmentido las versiones que indicaban que al Congreso se iba a mandar una versión acotada del acuerdo.

Manzur estuvo entre los últimos invitados en ingresar al salón Libertador General San Martín del imponente palacio ubicado en Retiro. Entre numerosos familiares, amigos, allegados y ex compañeros de militancia de Timerman, en el acto al que convocó el actual canciller, Santiago Cafiero, sobresalió la presencia de varios de los ministros nacionales. Además de Kiciloff y el jefe de Gabinete estaban ubicados frente al escenario los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Economía, Martín Guzmán y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Y completaban la fila inicial de asientos negros, el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini y el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Una fila más atrás se ubicaron, entre otros, la diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz junto a su esposo José “Pepe” Allbistur, el diputado Eduardo Valdés y la directora de la AFIP, Mercedes Marco del Pont.

La primera que habló para recordar al ex canciller fue Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación y quien defendió a Timerman cuando terminó procesado por el memorándum de entendimiento con Irán. “Este acto da cuenta de la importancia estratégica de tener una Cancillería que piense y ponga como tema central los intereses de la Argentina y de los argentinos, y esa es la gran enseñanza que como ciudadana y amiga me dejó Héctor Timerman: es posible hacer una gestión pública que no priorice el interés personal, la propia vanidad, el buen nombre, sino los intereses de la Argentina, y eso es lo que hizo Héctor Timerman. Murió un hombre pero no un legado”, manifestó visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas.

También intervino a través de un video, el actual embajador argentino en Rusia y ex vicecanciller de Héctor Timerman, Eduardo Zuain, quien aseguró que “Héctor nos va a seguir acompañando en el sueño inconcluso de la patria grande, de la integración regional y en la lucha por el ejercicio efectivo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Luego fue el turno del hermano de Timerman, Javier. Destacó que “recuerdo que aún en el grado más avanzado de su enfermedad él tenía el deseo de testificar para esclarecer y contar su verdad” y sostuvo que “pudo testificar al final de sus días, pudo defender a sus colegas y al honor de la Argentina, y creo que la victoria final de Héctor fue por la memoria, recuperar la memoria que le permitiera decir la verdad. Les pido a ustedes, amigos, que mantengan viva su memoria, porque creo que si hay alguien que dio la vida por la patria fue mi hermano”.

Por último, antes de inaugurar una placa que lo homenajea y que será colocada en el Salón Norte de la Cancillería que llevará su nombre, se escuchó el discurso de Santiago Cafiero. “Este es un acto de reparación que buscamos desde el primer día, porque era necesaria esta justicia histórica, rodeados de afectos, de amigos y admiración; y creo que es el inicio de un camino de reivindicación de su testimonio y entrega”, dijo el ex jefe de Gabinete. Y puntualizó: “En el plano político y diplomático hay muchas cuestiones sobresalientes, entre otras las relacionadas a Malvinas, la soberanía, el interés nacional, la injusticia de la arquitectura financiera internacional y cómo socava los derechos y las posibilidades de desarrollo de países como los nuestros”.

“En ese sentido logró en 2015 una votación histórica en la Asamblea de la ONU. Abrió esta casa a las Madres y Abuelas para profundizar este pilar de la política exterior argentina que es la defensa de los derechos humanos y estuvo al frente de misiones diplomáticas muy significativas en defensa de la democracia en la región tanto en Ecuador, con Rafael Correa, como en Paraguay con Fernando Lugo”, recordó el titular del Palacio San Martín.

