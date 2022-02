Piqueteros de izquierda y organizaciones sociales marchan hoy a la 9 de Julio

Organizaciones sociales y políticas de izquierda marcharán hoy, desde las 10, hacia el Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro porteño, para reclamar “nuevas aperturas de los programas sociales” y que la cartera “cumpla los acuerdos”.

Las agrupaciones, encabezadas por el Polo Obrero en el bloque de “Unidad Piquetera”, se concentrarán en inmediaciones de las estaciones ferroviarias de Constitución y Retiro para luego confluir en la sede de la cartera que conduce Juan Zabaleta, en avenida 9 de Julio y Belgrano.

La protesta del movimiento piquetero promete ser masiva y provocará un caos de tránsito en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La semana pasada, funcionarios del ministerio de Desarrollo Social se reunieron con varios dirigentes de la Unidad Piquetera en la que se debatieron los reclamos centrales que llevaron los referentes territoriales. Allí se habría adelantado que por el momento la cartera no tenía previsto aumentar la cantidad de beneficiarios en “Potenciar Trabajo”, el programa social por el que suelen cobrar el ingreso social complementario más de un millón de cooperativistas.

La decisión de cerrar el cupo de beneficiarios produjo como primera reacción la movilización de este martes de las organizaciones de izquierda.

La marcha aparece como la continuidad de una serie de medidas que tuvo su comienzo el 8 de febrero, en rechazo al principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ante la grave situación que vivimos en las barriadas populares, con falta de trabajo genuino, exigimos que el Ministerio (de Desarrollo Social) cumpla los acuerdos con los trabajadores desocupados”, señaló el MST Teresa Vive, otra de las organizaciones convocantes, a través de un comunicado.

El año pasado, el Gobierno había acordado apaciguar las movilizaciones y cortes de calle por unos meses, tras encuentros e instancias de diálogo con los principales dirigentes piqueteros y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

El 2022 se encamina a convertirse en un año movido en cuanto a reclamos sociales. Al menos así lo hará el sector piquetero alineado con las agrupaciones del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-Unidad).

La concentración de mañana será el preludio al “plenario nacional” que el 11 y 12 de marzo realizarán las cuarenta organizaciones de izquierda y piqueteras en Plaza de Mayo y que estará acompañada “con cortes de rutas y puentes desde Ushuaia a la Quiaca”, según las palabras de Eduardo Belliboni, el dirigente del Polo Obrero.

Las razones para movilizarse son los niveles de pobreza, que se mantienen sin importantes variaciones, una inflación que no parece bajar en el primer trimestre y la firma del acuerdo con el FMI que, creen las organizaciones sociales, estará acompañado de ajustes. De hecho, interpretan que la no ampliación del Potenciar Trabajo sería una de esas consecuencias.

En el entorno de “Juanchi” Zabaleta rechazan que habrá quita de partidas en el gasto social. “No hay recortes en los planes sociales”, plantean y sostienen que no es necesario abrir la lista de beneficiarios de los planes porque “la reactivación económica ya se nota”.

Según el presupuesto nacional enviado al Congreso-y que no se aprobó-, la cartera de Zabaleta se le otorgó un crédito para gastar de 584.699.510.281 pesos, un monto apenas superior al del año pasado. Hasta el momento, la “ley de leyes” no fue aprobada por el Poder Legislativo. Desde el Ministerio aseguran que no se van a quedar sin presupuesto porque “se va a ir ampliando” como ocurrió el año pasado, que partió de 225.000.000.000 de pesos y se terminó ejecutando el doble.

