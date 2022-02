María Eugenia Vidal habló sobre el acuerdo con el FMI: “Tenemos que hacer lo posible para que el tren no choque”

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, SEPTIEMBRE 12: La precandidata a diputada Maria Eugenia Vidal habla con la prensa en el bunker de Juntos por el Cambio. Foto NA: DAMIAN DOPACIO

En la previa a la reunión de Juntos por el Cambio para definir su postura ante el acuerdo con el FMI, la diputada nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, consideró que todos en el bloque “estamos de acuerdo en evitar el default” del país y que se caiga el pacto rubricado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Todos los dirigentes no queremos que haya al default, nosotros ya en el 2001 y sabemos lo que significa. Es más pobreza y menos crecimiento, más inflación, no queremos eso”, sostuvo la ex gobernadora bonaerense. “Tenemos que hacer todo lo posible desde el rol de oposición para que este tren no choque ”, definió.

Si bien se expresó en términos generales rechazar el acuerdo con el FMI, María Eugenia Vidal admitió que adelantar cuál será el sentido del voto del interbloque de Juntos por el Cambio “es difícil” porque aún “no tienen el proyecto de ley” que se girará al Congreso y “no sabemos qué va a hacer el Gobierno tampoco”, después de que el diputado Máximo Kirchner renunció a la jefatura de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados.

“La oposición está tratando de evitar el default y en el oficialismo se están peleando entre ellos”, cuestionó al Gobierno en una entrevista brindada a Radio 10. “Esto genera una posición difícil adelantar que vas a hacer sobre un papel en blanco”, agregó.

Al ser consultada sobre el acuerdo firmado por Mauricio Macri con el organismo multilateral en su gestión, y que el presidente Alberto Fernández está renegociando a través de Guzmán, María Eugenia Vidal señaló que “no cree que la plata de la deuda se haya fugado” ya que, con las divisas que ingresaron, se pagó deuda “a los bonistas” y para afrontar el déficit de las finanzas públicas.

“Nos tenemos que hacer cargo de que tomamos deuda porque había déficit y porque no damos la discusión sobre cuáles son las prioridades en Argentina, porque es costoso políticamente. Lo difícil en un presupuesto no es lo que vas a poner ahí, sino lo que nos vas a poner y qué vas a dejar de hacer”, admitió.

La causa Gestapo

La ex gobernadora volvió a referirse al video de la reunión en la que su ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, expresaba su deseo de contar con una “Gestapo” para accionar contra los sindicatos provinciales. Estaba acompañado por su par de Infraestructura Roberto Gigante; Adrián Grassi, que era subsecretario de Justicia; el senador Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, Julio Garro, junto a empresarios y espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Sebastián De Stéfano, director de Asuntos Jurídicos, y Darío Biorci, jefe de gabinete del organismo de inteligencia y cuñado de Silvia Majdalani, ex subdirectora de la AFI.

“Yo me entere de la reunión de Marcelo Villegas cuando salió el video. El gobierno no armó ninguna causa judicial”, insistió María Eugenia Vidal, que aclaró que está “tranquila” por lo ocurrido en ese encuentro en el Banco Provincia (BAPRO) de La Plata porque “ni participó ni convocó a esa reunión”.

La entonces gobernadora María Eugenia Vidal con el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas

“Quiero que se sepa toda la verdad”, dijo en sus declaraciones radiales. Sin embargo, también cuestionó el material y la causa creada en torno este hecho, ya que “un video grabado ilegalmente no puede ser admitido como prueba”. “La primera interesada en saber quién filmó ese video y porqué se firmó soy yo”, dijo.

En su repaso sobre las circunstancias de la denuncia, la ex gobernadora expresó que durante su gestión no hubo “ningún modus operandi de persecución al gremialismo” y que “la justicia tiene que probar que los hechos son ciertos”. También puso en dudas si hubo algún tipo de irregularidad en que sus funcionarios del gabinete mantengan vínculos con espías de la AFI.

“ Que los ministros de mi Gobierno fueran a la Casa Rosada o la AFI no los convierte en delincuentes, cada uno de ellos tendrá que explicar por qué fueron . Que se desprenda de eso que es un delito yo no lo comparto”, afirmó la ex mandataria provincial.

“No sospecho de nadie, no tengo nada que ocultar. No tomé la decisión de perseguir a nadie. Esta causa tiene intencionalidad política”, concluyó María Eugenia Vidal.

