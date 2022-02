Réplica del Gobierno a Rodríguez Larreta: “Defiende la autonomía cuando tiene que recibir, no cuando tiene que hacerse responsable”

Gabriela Cerruti

El traspaso de los subsidios a 34 empresas de colectivos de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de la portavoz presidencial. “Rodríguez Larreta quiere ser autónomo cuando tiene que recibir y no quiere ser autónomo cuando tiene que hacerse responsable del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó la funcionaria respondiéndole al jefe de Gobierno porteño que un rato antes esta mañana había dicho que el traspaso de las líneas de colectivos “es un nuevo avance contra la autonomía” de la Capital Federal.

Cerruti recordó que este tema “es algo que se viene discutiendo desde hace muchos años ya porque hay una ley vigente” y recordó que cuando era diputada porteña “ya di ese debate en la Legislatura cuando era legisladora en el momento en el que se traspasaron los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires incluía también el transporte público. La discusión que se está dando es cómo y de que manera se va a hacer ese traspaso. Sería importante que el señor jefe de Gobierno de la Ciudad no defienda la autonomía de la Ciudad no solamente cuando se trata de los beneficios sino también que la defienda cuando se trata de las responsabilidades”. Y agregó que “suele suceder que Rodríguez Larreta quiere ser autónomo cuando tiene que recibir y no quiere ser autónomo cuando tiene que hacerse responsable del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires.

La portavoz hizo referencia a la ley 26.740 que se sancionó a fines de marzo de 2012 y que permitió, tres años después, que la Ciudad se hiciera cargo de los costos de las cinco líneas de subtes y del Premetro. En esa ocasión, quedó pendiente el traspaso del transporte automotor. El gobierno nacional pretende ahora que todas las líneas jurisdiccionales, las que no salen de la Ciudad, pasen a ser administradas por la Ciudad como un nuevo paso hacia su autonomía. También ocurrió algo similar con la Policía y con el manejo del juego. Cerruti evitó responder si Nación tomará ahora la decisión de avanzar con un decreto en caso de que el diálogo entre las partes no llegue a buen término.

Córdoba se verá hoy afectada por el paro de 24 horas determinado por la UTA

También Cerruti apuntó al jefe de ministros de la Ciudad, Jorge Macri, quien había sostenido que el traspaso de los colectivos era un ataque a los porteños y que implicaría una suba muy importante de las tarifas. “Creo que el señor Jorge Macri debería escuchar lo que están diciendo sus pares de Juntos por el Cambio que gobiernan Mendoza por ejemplo o de quienes están más cercanos a ellos que a nuestro Gobierno como en Córdoba con respecto a la diferencia y la inequidad que hay en cuanto a las tarifas entre el AMBA y otras zonas como Córdoba o Mendoza. La Ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse responsable de aquellos temas que le corresponden. Es un diálogo, se convocó a una mesa de diálogo, y esto se llevará a cabo en los términos de diálogo que correspondan. Rodríguez Larreta ha judicializado la cuestión de la coparticipación y ahora ese tema está en la Corte. Con el mismo criterio de autonomía, debe asumir responsabilidades. Todo derecho tiene como contraparte un deber, Rodríguez Larreta muchas veces solo quiere los derechos de la autonomía y ninguno de los deberes”, aseguró.

El Ministerio de Transporte nacional le envió el martes de esta semana una nota a Rodríguez Larreta y al jefe de gabinete porteño Felipe Miguel para “coordinar una reunión de trabajo para el análisis de las competencias en materia de regulación, fiscalización, recorridos, frecuencias y tarifas respecto de los servicios de transporte público de pasajeros por automotor que se realizan íntegramente en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de los equipos técnicos de ambas jurisdicciones”.

En Nación aseguran que se mantendrán los beneficios del boleto integral que otorga descuentos cuando el usuario utiliza más de un medio de transporte público, por ejemplo, tren y colectivo. Y también todos los del atributo social, es decir la tarifa diferencial que se aplica mediante la SUBE a jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, empleadas domésticas o veteranos de Malvinas.

El gobierno nacional llamó a una mesa de diálogo donde quiere discutir el costo de los subsidios a 32 líneas de colectivos que el año pasado fue de alrededor de 14.600 millones de pesos.

Según el ministerio de Transporte de la Nación, ese monto se distribuirá en el resto de las provincias, “con equidad federal”, un reclamo que hicieron varios mandatarios provinciales como Juan Schiaretti de Córdoba u Omar Perotti de Santa Fe ante la disparidad en las tarifas: mientras el boleto mínimo cuesta $18 en CABA y el conurbano bonaerense, en Córdoba, Rosario, Corrientes, Mar del Plata o Bariloche está entre 60 y 70 pesos.

SEGUIR LEYENDO