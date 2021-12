Pase sanitario: si alguien no va a trabajar porque no quiso vacunarse, ¿debe el empleador pagarle el sueldo?

La provincia de Buenos Aires que exige a partir de hoy el pase sanitario para acceder a para la realización de trámites y para el personal que atiende al público

La provincia de Buenos Aires comenzó a aplicar hoy el pase sanitario en forma obligatoria para los mayores de 13 años que quieran acceder a distintas actividades consideradas de “riesgo epidemiológico” y realizar trámites en forma presencial, como estrategia para seguir incentivando la vacunación y aumentar la prevención ante el incremento de casos de coronavirus en todo el país.

En ese marco, las cámaras del sector empresarial dijeron a Infobae que si bien el empleador está obligador a pagar el salario a los trabajadores que no estén vacunados y consecuentemente no tengan el pase sanitario que les permita ir a trabajar, el Gobierno debe reglamentar la medida dado que resulta “injusta” para el sector y que no está contemplada en la ley de Contrato de Trabajo.

En el caso bonaerense, desde ayer se exige el pase sanitario para acceder a centros culturales, gimnasios, cines y eventos deportivos masivos; salones de fiestas y boliches, bares y restaurantes y organismos públicos y privados para la realización de trámites y para el personal que atiende al público.

A nivel nacional, el pase sanitario empezará a regir el 1 de enero para adolescentes y adultos con el esquema de vacunación completa para el caso de “locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre”.

En ese contexto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman dijo a Infobae: “Hasta hoy no hemos tenido ningún comentario sobre algún problema. Es una zona gris porque si algún empleado no puede ir a trabajar porque no se quiso vacunar y por lo tanto no puede acceder al pase sanitario y consecuentemente no puede acceder al transporte público y no llega a trabajar, en realidad le corresponde cobrar igual”.

El presidente de la CAC, Mario Grinman, dijo que el empleado puede sentirse injuriado laboralmente si el empleador no le paga por no haber concurrido, o eventualmente no le permite ingresar porque no está vacunando

En ese sentido, remarcó que dicha situación es una “injusticia” dado que aquel que no vaya trabajar “cobrará igual que el resto que se sacrifica y va a trabajar”.

“En ese sentido expresamos que el Gobierno tiene que reglamentar esa situación porque no está bien dejar la carga sobre las espaldas del empleador”, añadió.

Asimismo, dijo que el empleado puede sentirse injuriado laboralmente si el empleador no le paga por no haber concurrido, o eventualmente no le permite ingresar porque no está vacunando.

“El empleado puede sentir injuriado laboralmente y esto termina en un litigio laboral. Es el Estado, en este caso el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien tiene que legislar para proteger a las partes”, aseguró.

En tanto, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dijeron a Infobae que “ no hay ningún respaldo en la ley de contrato de trabajo para que el empleador no le pague el sueldo al empleado ”.

“Es decir que es un perjuicio para el empleador. Si no puede tener al empleado por alguna de estas causales lo tiene que reemplazar y pagar doble: al que está en la casa y al que lo reemplaza. No puede descontarle el sueldo. Sobre todo porque no está previsto en la ley de contrato de trabajo y la vacunación no es obligatoria”, aseveraron.

En la provincia de Buenos Aires hay unos 1,2 millones de trabajadores del sector de comercio y servicios. Mientras que en todo el país se calcula un total de 4,2 millones. La provincia de Buenos Aires representa el 30,6% del total de empleo privado registrado del sector, según datos de 2020 del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo (en base a datos del SIPA).

Primeros controles

Según precisó un comunicado del Ministerio de Salud bonaerense, el Estado provincial realizará operativos aleatorios de fiscalización sanitaria y, en caso de incumplimiento de los controles, quedará facultado para sancionar a los organizadores con multas cuyos montos pueden alcanzar hasta los 5.700.000 pesos.

El primer operativo de fiscalización se llevó a cabo en la sede platense de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)

El primer operativo de fiscalización se llevó a cabo esta mañana, en la sede platense de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), donde estuvieron presentes inspectores de la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria del ministerio de Salud bonaerense.

El director provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria, Roberto Amette, detalló que el resultado del operativo fue positivo, dado que la Agencia cumplió de manera íntegra las medidas sanitarias.

Cabe recordar que para tramitar el esquema de vacunación aquella persona que reside en la provincia de Buenos Aires podrá acreditar las dosis de la vacuna con el carnet en cartón o tarjeta, en el portal mi.argentina.gob.ar y en las App VacunatePBA, Cuidar y MiArgentina.

Si una persona no reside en la provincia de Buenos Aires o se vacunó en otro país puede acreditar la vacunación en el portal mi.argentina.gob.ar, en las App MiArgentina o Cuidar o presentar el carnet de vacunación de tu jurisdicción o la constancia del país de origen.

