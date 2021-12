Con críticas a la política macro, Guzmán presentó el Presupuesto 2022 y hoy será el turno de Katopodis, Vizotti y Guerrera

La discusión por el Presupuesto 2022 tuvo ayer su primer capítulo. La Comisión de Presupuesto y Finanzas recibió al ministro de Economía Martín Guzmán junto a su equipo que estuvieron para explicar los lineamientos de diferentes sectores de la administración nacional.

Luego de más de 8 horas en donde expuso y respondió preguntas, el ministro se retiró del Anexo de la Cámara de Diputados con un sabor a triunfo: logró contener a la oposición, dejó en evidencia las chicanas, expresó algunos detalles de las negociaciones con el FMI y, sobre todo, se fue con la semi seguridad que el oficialismo logrará el quórum y el jueves el proyecto de ley obtendría media sanción.

Aunque se vivieron momentos de tensión en donde, por ejemplo, el diputado del Pro, Luciano Laspina calificó de “ficticio” al presupuesto, o José Luis Espert debutó como diputado -participó en su rol de legislador y no de miembro de la comisión- señaló que se estaba “engañando al pueblo” y que se venía un “tarifazo”. Aunque hubo pocos cruces a los gritos, uno se sucedió cuando el presidente de la comisión, Carlos Heller, decidió cortarle el micrófono a Gerardo Milman. El momento de las de muchos oficialistas llegó frente a la catarata de preguntas que hizo Martín Tetaz que valió que Heller dijera que se había llevado “la biblia”

Guzmán se mostró calmo al igual que los miembros de su equipo a los que le dio la palabra para que respondan. Fiel a su estilo evitó tener cruces pero no dudó de calificar de mentirosas algunas de las afirmaciones que partieron desde los bloques opositores. Casi no se movió de su silla y cruzó algunas sonrisas con algunos miembros del Frente de Todos.

“Espert, Milman y Tetaz le hablan a la cámara, se creen que están en un estudio de televisión. Como dijo Ofelia -por la legisladora porteña Ofelia Fernández- esto no es twitter. Acá podes gritar todo lo que quieras, hacer tu show para los medios, pero al final del día todos los votos valen uno” dijo un diputado oficialista que siguió con extrema atención lo que preguntaba la oposición y, principalmente, lo que respondía Guzmán. “Cuando ves a los libertarios afuera de la comisión te das cuenta que no tienen ni idea de lo que es el Congreso, su dinámica, su conformación. Hicieron campaña hablando de economía y ninguno va a estar en la comisión”, agregó.

La tranquilidad del oficialismo casi no se vio alterada más desde que el primer orador de la oposición, que fue el santafesino Laspina, los legisladores de los diferentes bloques hacían referencia a que no iban a dejar al Gobierno sin la herramienta del presupuesto. “Es mejor un mal presupuesto que la prórroga del de este año” dijo el diputado radical Alejandro Cacace. Hasta el propio Espert adelantó que el y su compañera de bancada Carolina Píparo, se sumarán a los 118 diputados del Frente de Todos para alcanzar los 129 que se necesitan para sesionar. “Vamos a dar el quórum y vamos a votar en contra”, dijo el economista.

Esto también pone en una situación complicada a los “duros” de Juntos por el Cambio que se amparan en que no van a avalar las “mentiras” del Presupuesto y los “aumentos de impuestos” que el documento conlleva. “Si el más liberal de la cuadra se sienta a discutir ¿Cuál es el margen para no hacerlo? Si a eso le sumas que hay radicales que están de acuerdo en dar el quórum las posibilidades que quedan son las de entrar, dar el debate y perder o la de mostrarse como un bloque quebrado en donde unos hacen una cosa y otros tienen otra estrategia”. dijo el mismo legislador del Frente de Todos. “Parte de eso quedó a la vista en cómo se armó el interbloque. Pasaron de 3 bloques a 10 bloques”, agregó.

En Juntos por el Cambio se definirá en los próximos días si dará o no quórum. En principio hoy logró resolver con la conformación del interbloque que pasó de estar compuesto por tres bloques -UCR, PRO y CC- a estar conformado por 10 bloques que se suman a los 3 existentes: Evolución Radical (Rodrigo De Loredo), Encuentro Federal (Margarita Stolbizer), Producción y Trabajo (Marcelo Orrego), Republicanos Unidos (Ricardo López Murphy), Avanzar San Luis (Javier Poggi), Ahora Patria (Carlos Zapata) y Paula Omodeo que aún no nombró su unibloque.

Aún resta definir quién ocupará el rol de presidente del interbloque, algo que recién se definiría en febrero de de 2022 en medio de la interna que, por un lado, vive el radicalismo y por el otro por la multiplicación de los bloque.

En medio de cierto desorden que parece mostrar la oposición la Casa Rosada avanza y lo hace con premura. La estrategia está trazada y se está cumpliendo a raja tabla. Ayer abría la comisión el ministro Guzmán, hoy van otros funcionarios del Ejecutivo -abre a las 11 de la mañana el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, lo sigue las 13 horas la ministra de Salud Carla Vizotti y cierra a las 15 Alexis Guerrera, el ministros de Transporte de la Nación. La agenda sigue con el miércoles con el debate en la comisión de los miembros con voz y voto para obtener dictamen y el jueves sesión y media sanción.

“Tienen el número, sino no avanzarían tan rápido. Y si no lo tienen, van a decir que al 31 de diciembre no hay presupuesto y van a prorrogar el de este año lo cual es peor, en especial para los gobernadores que están con la lista de obras para cada uno de los distritos”, señaló un radical.

Desde Juntos por el Cambio se intentó, sin demasiada vehemencia, empujar cambios en especial en los datos macroeconómicos del Presupuesto que fueron rechazados por el ministro Guzmán y su equipo. Esa falta de fuerza en la discusión fue leída por varios legisladores de otros sectores como el certificado que el jueves o en la madrugada del viernes el proyecto de Guzmán podría obtener media sanción.

Hay cierta “culpa” en Juntos por el Cambio y eso se va a ver en los votos que tenga el proyecto. La atención está puesta en dos o tres artículos que son centrales y esenciales hacia el futuro. Uno de ellos es el 82 que es el que establece el sendero de las retenciones y es el que Guzmán le está mostrando el Fondo para explicar de dónde va a recaudar. Otro es el del financiamiento de los organismos internacionales, donde Guzmán ya explicó que son “otros” con los que están en conversaciones sin dar demasiados detalles y nadie sigue preguntando.

Mientras tanto desde el bloque del Frente de Todos decidieron “no hacer olas” y dejar a Juntos por el Cambio que ocupe la centralidad. “Nosotros no vamos a decir nada. Vamos a dejar que griten y se quejen, nosotros necesitamos los votos el jueves y ya estaría todo listo”, señaló a Infobae un miembro de la banca del Frente

