Florencio Randazzo advirtió sobre “las deudas con la sociedad” que tiene la democracia

El diputado Florencio Randazzo, el día de su asunción en la Cámara baja. A su izquierda, Graciela Camaño.

El diputado nacional Florencio Randazzo expresó a través de sus redes sociales, que “la importancia de los Derechos Humanos y de cumplirse 38 años de la recuperación de la democracia, no nos impide preguntarnos si tenemos algo que festejar, o si en realidad debemos ponernos a trabajar para saldar las deudas que tenemos con la sociedad”.

En ese marco, continuó: “En una verdadera Democracia no deberíamos resignarnos a tener los niveles elevados de pobreza, desempleo, inseguridad, a naturalizar la gran brecha de desigualdad con la que vivimos y a continuar con la ausencia de federalismo”.

En declaraciones radiales a medios del interior, el titular de la fuerza Vamos con Vos, remarcó que “los niveles de inflación y crecimiento que hay en el presupuesto, no se ajustan a la realidad”. A continuación, señaló: “Hay que ser serios porque el presupuesto marca el sendero del gobierno en el 2022″, y agregó: “Debemos ser prudentes y escuchar al ministro, pero no vamos a acompañar si creemos que no es conveniente para los argentinos”.

También destacó la urgencia de discutir cuestiones que estén ajustadas a la realidad para comenzar a transitar un camino de previsibilidad e insistió en “votar una ley de estabilidad económica” para poder resolver el problema de la inflación al igual que los demás países de la región. Acto seguido, enfatizó: “Con inflación no hay ahorro y sin ahorro no hay inversión” a la vez que propuso discutir una ley de incentivo a la creación de empleo, una ley de capacitaciones masivas y una ley de promoción a las exportaciones “que permita el ingreso de dólares”.

Tras ser consultado por los temas que quiere discutir en el Parlamento, Randazzo apuntó contra el deterioro de la calidad educativa y manifestó: “Hay 2 leyes importantes que se sancionaron hace 14 años y no se aplican: la doble escolaridad y la obligatoriedad de la sala de 4 y 5 años”. En ese sentido hizo hincapié en la necesidad de “asegurar el salario de los docentes a partir de los incrementos presupuestarios, mejorar la infraestructura y la asistencia del alumno como una cuestión esencial” y de la misma manera, resaltó la importancia de la exigencia “porque lo que no le exige la educación, se lo va a exigir el trabajo”.

Con respecto a la inseguridad, el diputado explicó que “si no hay gestión, no hay posibilidades de mejorar los servicios que presta el estado”. “Necesitamos una policía más capacitada, tanto intelectualmente como físicamente, mejor remunerada y que incorpore tecnología, no puede ser que en el siglo 21 no haya un indicador facial en todas las comisarías”, indicó Randazzo. Asimismo, sostuvo que “hay que discutir las leyes de excarcelación y de reincidencia”.

Para cerrar, el flamante legislador declaró en Radio FM Ciudad de Necochea que, junto con legisladores que comparten su visión, cumplirán con lo que dijeron en la campaña y llevarán “otras voces” al Congreso. “Queremos representar a aquellos argentinos que no se sienten parte de la grieta” concluyó Randazzo.

