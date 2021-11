“Yo nunca renuncié”: Lavagna recordó cómo fue su salida del gobierno de Kirchner al declarar en un juicio contra CFK

Lavagna en el margen superior izquierdo de la videoconferencia en la que declaró en el juicio por la obra pública

El ex ministro de Economía de la Nación Roberto Lavagna declaró hoy como testigo en el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez y recordó cómo fue su salida de ese cartera en noviembre de 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner. “Hubo diversas interpretaciones, análisis, algunos de carácter periodístico, algunos más políticos. Hay por lo menos tres o cuatro motivos de mi salida pero no puedo dar fe de ellos. Salvo de dos de ellos” , declaró quien fue el primer ministro de Economía del kirchnerismo.

Lavagna, ministro de Economía desde abril de 2002 en el gobierno de Eduardo Duhalde hasta noviembre de 2005 y ex candidato a presidente de la Nación, se presentó en los tribunales de Comodoro Py ante el Tribunal Oral Federal 2. Fue a pedido del fiscal Diego Luciani para declarar en el juicio que tiene como principal acusada a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 52 obras públicas que las empresas de Báez, entre ellas Austral Construcciones, recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los tres gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El testimonio de Lavagna comenzó con una pregunta del fiscal sobre un programa del Banco Mundial que financiaba obra pública vial en Argentina. “Sobre finales del ultimo trimestre de 2005 el Banco Mundial dejó trascender que probablemente iba a iniciar un análisis de cómo marchaba este proceso de rutas. No clarificaron el motivo y fue de manera informal. Por eso el Ministerio de Economía tomó la decisión de hacer algún análisis preliminar por parte de la Secretaría de Política Económica. La primera conclusión fue que había algunos elementos preliminares que hacían suponer la posibilidad de la cartelización de la obra publica, un acuerdo entre las empresas participantes de las licitaciones”, contó el economista.

Lavagna contó que esa posible cartelización era en todo el país, no en un lugar puntual, y que una veintena de obras viales fueron suspendidas. Aclaró que la ejecución de las obras dependía del Ministerio a cargo de Julio De Vido, uno de los juzgados en el caso. También que unos meses antes de las elecciones legislativas de octubre de 2005 el Ministerio de Economía pidió con carácter de urgente que Defensa de la Competencia comience una investigación completa sobre el tema. “No sé las conclusiones porque en noviembre de 2005 se produjo mi cambio y no tuve más información. Con el correr de los años hubo algún tipo de denuncia y por el 2008 se cerró el tema”, agregó y contó que “el presidente de la Nación, Dr. Kirchner, tomó conocimiento” de la investigación que había iniciado porque se lo informó personalmente.

El fiscal Luciani le preguntó por la reunión número 53 de la Cámara de la Construcción. “Fui mi última participación como ministro”, recordó Lavagna, cuya declaración era seguida por los abogados de los acusados a través de un sistema de videoconferencia. Ex presidentes y empresarios que integraron esa Cámara fueron arrepentidos en la causa de los cuadernos de la corrupción en 2018 en la que contaron que pagaban coimas a funcionarios kirchneristas para ganar licitaciones.

“Fue a finales de octubre, principio de noviembre. Estaba previsto que la abra el ministro de Economía y la cierre el ministro del área de Obra Pública, que era el Dr. De Vido. Fue la totalidad del empresario de la obra púbica. Ese tipo de convenciones tiene entre 600 y 800 asistentes. Ya se había terminado el informe preliminar en el Ministerio y en una reunión que hubo en Rosario frente a empresarios hablé por primera vez del tema del inicio de una investigación más formal sobre cuestiones de cartelización y después lo repetí frente a esa convención de la Cámara de la Construcción lo que generó un estado de agitación entre los presentes bastante fuerte. Alguien me dijo “dr. justo acá viene a decir esto” y yo le contesté “precisamente acá”.

Néstor Kirchner, el entonces jefe de Gabinete y hoy presidente Alberto Fernández y Roberto Lavagna

-¿Hubo alguna repercusión en el gobierno?- le preguntó el fiscal sobre sus dichos sobre la cartelización en el convención.

-Hubo un cambio en el programa, entiendo que el programa preveía que cerraba el ministro de obras publicas y terminó cerrando el Presidente de la Nación. Los empresarios, sobre todo con los que uno mantiene dialogo, se sintieron muy tocados sobre el hecho que se les dijera que se había abierto un análisis del tema. Esto cayó mal en la comisión directiva y supongo que de eso derivó algún cambio del programa. No estuve presente en el discurso de Kirchner. Creo que habló del lugar destacado del empresario pero puntualmente no se.

El fiscal le preguntó si después de la convención habló con Kirchner, o De Vido o los entonces funcionarios José López, secretario de Obras Públicas, o Nelson Periotti, a cargo de Vialidad Nacional, sobre sus dichos. “No hubo después ningún comentario con Kirchner. Con De Vido tampoco, con ninguno. Había poca comunicación entre los dos ministerios”, dijo en referencia al que comandaba él y el de De Vido.

Luego Luciani le preguntó si su investigación por la cartelización llevó a que renunciara como ministro. Lavagna le hizo una aclaración: “Nunca renuncié A pedido del Presidente pude a disposición el cargo. Fue el 28, 29 de noviembre de 2005. El Presidente me lo había pedido esa mañana”. Y luego contó su salida del gobierno de Néstor Kirchner.

“Hubo diversas interpretaciones, análisis, algunos de carácter periodístico, algunos más políticos. Hay por lo menos tres o cuatro motivos de mi salida pero no puedo dar fe de ellos. Salvo de dos de ellos. Los motivos que se esgrimieron públicamente fue por lo que había dicho en la Cámara de la Construcción, el segundo fue la falta de comunidad de vista con el Presidente de la Nación en la cumbre de las Américas en Mar del Plata. Esos comentarios están pero no puedo dar fe. Otros dos sí puede dar fe. El primero que el Presidente hizo trasmitir a través de los medidos de comunicación que ningún ministro debía concurrir a la reunión anual de Idea en Mar del Plata, eso fue muy explícito. Tal como había ocurrido en otras oportunidades yo decidí concurrir. Pero era la primera vez que de manera muy explícita no se debía ir. Yo fui y el lunes a la mañana el Presidente, y esta es la cuarta razón que doy fe, me dijo que hasta ahora había una especie de cogobierno derivado del hecho que de los 22 puntos que había obtenido en las elecciones del 2003, 10 puntos habían sido aportados por el mantenimiento del equipo anterior pero ahora él sentía que había ratificado su gobierno con las elecciones legislativas de 2005 y había pasado de los 22 puntos al 34 por ciento, creo que fue ese el porcentaje, y que ahora quería retomar el manejo de la economía, lo que tenia el derecho a hacerlo”, contó Lavagna ante el Tribunal Oral.

Cristina Kirchner, al principal acusada del caso en en una de las primeras audiencias del juicio oral (Reuters)

En su declaración, Lavagna no nombró a Cristina Kirchner. Tampoco había aparecido el nombre de Báez hasta que el juez Jorge Gorini le preguntó con la aclaración de que en el caso se juzga la obra que recibió el empresario entre 2003 y 2015 para Santa Cruz.

¿Recuerda si la cartelización de obra pública vial financiada por el Banco Mundial se constató en Santa Cruz?

-Específicamente no. Supongo que el informe tiene que estar disponible, hay un listado de obras. En general el Banco Mundial salvo muy grandes obras, como puede ser Yacyretá o una central nuclear, en algo que es relativamente corriente y sencillo no interviene.

¿Mientras fue ministro tomo conocimiento de Lázaro Báez y Austral Construcciones?

-Casi imposible no haber tenido conocimiento después. Desde noviembre de 2005 que Sali del ministerio no tuve otra función en el estado por lo que no tenia otra fuente de información más que lo que sale en los medios de comunicación. Pero es el único conocimiento.

Maximiliano Rusconi, abogado de De Vido, le preguntó a Lavagna si personalmente había tenido alguna percepción de cartelización de obra pública mientras fue ministro. “No, no tenia ningún elemento”, le contestó.

A Lavagna también le preguntaron otras defensas como la de Báez y Periotti sobre la elaboración del presupuesto nacional, sobre su intervención en las obras públicas, el rol de los funcionarios del Ministerio de Economía en el Banco Mundial.

“Es bastante confuso” , dijo Juan Villanueva, abogado de Báez, sobre cómo Lavagna se enteró de la preocupación del Banco Mundial por la obra pública. El ex ministro dijo que no se lo dijo de manera directa ningún funcionario del Banco Mundial, que no lo recordaba pero podía haber sido el entonces Secretario de Finanzas el que se lo transmitió y que la preocupación del organismo podía ser de obras de periodos anteriores y que estaban en curso en el gobierno de Néstor Kirchner. “Por alguna razón se levantaron o interrumpieron un cierto número de licitaciones”, sostuvo y poco después de una hora y media de declaración se retiró.

