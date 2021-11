Martín Redrado: “Hoy, los dólares de los argentinos están y no hay ningún motivo para un corralito”

Martín Redrado, ex presidente del Banco Central

El ex presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, dijo que las normas sobre depósitos y préstamos en dólares implementadas después de la crisis de 2001 hace que las tenencias en moneda extranjera de los ahorristas estén respaldadas, y esto se comprobó durante la fuerte salida de divisas de los bancos del año 2019. “ Hoy, los dólares de los argentinos están y no hay ningún motivo para un corralito” , dijo.

“El Banco Central tiene a partir del año 2003, a partir de la presidencia de Alfonso Prat Gay y luego fortalecidas con normas durante nuestra gestión 2004-2010, regulaciones muy específicas que hacen que los depósitos en dólares que tienen los argentinos en los bancos de nuestro país estén absolutamente respaldados con préstamos a empresas que generan dólares. Y lo que no se presta a empresas que generan moneda extranjera debe estar encajadao en las arcas de los bancos y del BCRA”, comentó en conversación con Urbana Play.

“Desde agosto de 2019 Argentina tiene lamentablemente cepo cambiario por distintas políticas equivocadas. Los argentinos retiraron USD 17.000 millones de los bancos y los dólares estaban. Eran USD 32.500 millones en agosto de 2019 y hoy ascienden a USD 15.500 millones, de manera tal que las normas están y obviamente se tienen que cumplir. Hoy, los dólares de los argentinos están y no hay ningún motivo para un corralito”, comentó.

“Lo preocupante no sólo es lo que le queda sino el flujo diario, el BCRA va perdiendo, hoy nadie te ofrece dólares a $100 y con esta dinámica sólo tenés USD 3.500 millones netos que podemos utiliza”

A pesar de ello, Redrado si admtió que la dinámica que muestran las reservas del BCRA sí son una fuente de preocupación, aunque no lo sean para los depositantes.

“Lo preocupante no sólo es lo que le queda sino el flujo diario, el BCRA va perdiendo, hoy nadie te ofrece dólares a $100 y con esta dinámica sólo tenés USD 3.500 millones netos que podemos utilizar. Hay una discusión con los colegas si tomás o no tomás el oro, nosotros por experiencia el oro está depositado en al Banco de Basilea que no es un banco privado y, el propio banco de Basilea le puede prestar fondos sin que tenga que venderlo. Entonces en el balance del BCRA puede aparecer el oro y puede aparecer un rubro en el pasivo que se llama otros pasivos y que indique que se está tomando contra eso. Sin vender el oro se puede tomar plata prestada contra el oro y, por lo tanto, todavía esos 3500 millones a mi juicio son liquidez que se puede utilizar pero todavía tenemos una dinámica porque no alcanza para pagar un mes de importaciones”, dijo.

“Un mes de importaciones, no de cosas superfluas sino de insumos, las piezas, las partes que sirven para alimentar la producción”, agregó.

Ante el hipotético caso de que el BCRA se quedara sin reservas, el economista explicó cuáles serían las consecuencias.

“En 2019 los argentinos retiraron USD 17.000 millones de los bancos y los dólares estaban”

“Cuando te quedás sin reservas tenés que empezar a vivir al día. Si no querés modificar el tipo de cambio, la clave es generar más oferta de divisas. Yo creo que acá ha habido una equivocación que es entrar en un camino de ida de represión cambiaria. Lo que te trae es que haya menos oferta. Buscar incentivos para generar más dólares del sector privado. El sector privado tiene dólares, pero no tiene confianza en el sector público para venderlos”, dijo.

“Si te quedás sin reservas, lo que pasa es que cada uno que quiera importar algo lo haga con sus propios dólares. Lo que genera es un achicamiento de la economía”, comentó.

“Argentina necesita más allá del acuerdo con el FMI,un programa de estabilización de su economía porque tiene una altísima inflación y necesitamos un programa de crecimiento. Que utilicemos la excusa o la necesidad de un programa del FMI para discutirlo en el Congreso, lo que necesitamos es no sólo repetir la historia de siempre, la Argentina tiene con el FMI una historia de fracaso tras fracaso”, dijo.

