La danza de jueces que podría modificar el escenario judicial de Cristina Kirchner

“Doctor Petrone, doctor Petrone”, gritó Cristina Kirchner varias veces en la audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal que inauguró la saga de sobreseimientos sin juicio para la ex vicepresidenta. Ahora, la figura del “doctor Petrone” puede ser clave en las futuras revisiones que haga el máximo tribunal penal federal del país de los otras dos causas que se cerraron sobre la ex presidenta: Memorándum con Irán y el caso Hotesur-Los Sauces. ¿Daniel Petrone será el próximo presidente de Casación? ¿Tendrá que salir, entonces, de la sala donde se decidirán estas causas clave para la vicepresidenta? ¿Quién entrará, eventualmente, para reemplazarlo? Todo esto está en discusión por estas horas en el primer piso de Comodoro Py, bajo la atenta mirada de la política.

Si cada año la decisión sobre quién ocupará la silla de la presidencia de Casación trae tensos tironeos, esta vez la elección tiene una significación especial. Primero por cómo se ha vivido el clima interno en ese tribunal, con las denuncias de dos colegas suyas al juez Juan Carlos Gemignani por el saludo del día de la Mujer y después por las revelaciones de las reuniones que los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos habían tenido en su momento con el ex presidente Mauricio Macri y cómo se vivió eso internamente. La existencia de esas reuniones fue, precisamente, la llave que usó la defensa de Cristina Kirchner para conseguir una serie de audiencias en donde logró su sobreseimiento en la causa que nació con la denuncia de Alberto Nisman.

Pero la elección del presidente de la Casación llega además luego del sobreseimiento que dictó el TOF 5 sobre Cristina Kirchner, sus hijos y los empresarios Cristóbal Lopéz y Lázaro Báez en la causa Hotesur-Los Sauces. La mayoría de las causas de CFK quedaron bajo la órbita de la Sala I de ese tribunal. El tribunal está hoy compuesto por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.

Pero el nombre de Petrone no es el único en la rueda de cambios en las causas de Cristina Kirchner. Hay otros, aunque de distinto voltaje.

Es que entre hoy y mañana Casación sorteará al juez que reemplazará a Adrián Grünberg en el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py. Grümberg es el juez que estaba subrogando en ese tribunal y que sobreseyó a la vicepresidenta. Su partida aceleró los tiempos de resolución para los imputados. Su reemplazante será, entonces, clave si le expediente se reabre. Si eso ocurriera, también tendrá que dejar la causa Daniel Obligado, el segundo juez que votó por el sobreseimiento.

La presidencia de Casación

La tradición en Casación es que el juez que es elegido presidente sale de la sala que integra durante el año que le toca ejercer su mandado y no interviene en las causas. El que deja ese cargo, en tanto, pasa a ocupar la silla del flamante presidente. Durante el 2021 la presidencia de Casación está en manos del juez Hornos. Ahora, los doce miembros de ese tribunal -la jueza Liliana Catucchi abandonó su cargo al cumplir 75 años- deberán elegir a su sucesor.

La discusión está entra entre dos candidatos: Alejandro Slokar, el hoy vicepresidente del cuerpo; y Petrone, quien llegó al tribunal en 2018.

Los que se inclinan por el primero, recuerdan lo decido a fines de 2019. Para la presidencia del 2020, fue elegida Ángela Ledesma, por 7 votos a seis. Como vicepresidente fue Gustavo Hornos y como vicepresidente segundo Slokar. Fue por eso en 2021 Hornos ocupó la presidencia y ahora le tocaría a Slokar.

Los que se inclinan por Petrone, sostienen que hay que cumplir un acuerdo previo. Se remontan a la elección de Juan Carlos Gemignani como presidente de Casación para el 2019. Allí estaba secundado por Carlos “Coco” Mahiques y Daniel Petrone. Pero Gemignani fue desplazado de la presidencia en mayo de 2019 luego de que el Consejo de la Magistratura lo citara a dar explicaciones en la denuncia que se radicó en su contra por la detención de una secretaria. En ese momento, Mahiques pasó a ser presidente del cuerpo. Y cuando llegó la elección para el 2019, en esa votación 7 a 6, los que llevaron la de perder decían que Mahiques debía asumir por un período completo porque su cargo había sido un reemplazo. Lo cierto es que, en ese contexto, Petrone vio frustrada la posibilidad de conseguir la presidencia.

Será este debate el que se ponga en juego esta semana cuando tengan que verse cara a cara. La idea inicial era reunirse mañana, martes, pero la reunión se suspendió porque uno de los magistrados no iba a poder estar. Hornos convocó a una audiencia para este jueves, aunque todavía estaba a confirmarse si se haría.

“Está muy peleado”, decían la semana pasada a Infobae. Incluso, como ahora son 12, se especulaba con un escenario de empate en donde tuviera que definir el propio Hornos como presidente de Casación. Con el correr de las horas, las especulaciones de paridad se fueron relativizando. Los protagonistas de la puja guardaban silencio. “Está todo abierto, no hay nadie definido. Podría incluso no ser los que se están mencionando”, afirmaban en los pasillos del primer piso para agregarle más misterio a la votación. Inclusive no se descartaban abstenciones al momento de votar.

Lo cierto es que un cambio en la integración de la Sala I implicaría un impacto en su integración, porque el nuevo presidente debería salir del tribunal....¿o no? “Esto tampoco está resuelto. No tiene por qué ser así”, dijeron a Infobae fuentes del máximo tribunal. La puesta en duda de esa interpretación exhibe la división de criterios que se viven por estas horas en el máximo tribunal.

Las causas de CFK

En la Sala I de Casación están radicadas la mayoría de las causas de CFK. Allí se resolvió la validez de las declaraciones de los arrepentidos, el corazón del expediente cuadernos que motorizaron el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Fue la dupla Petrone- Barroeteveña la que ratificó esas declaraciones de los imputados-colaboradores, contra la opinión de la jueza Ana María Figueroa, quien desde el primer momento de pronunciarse en este expediente habló de la causa de “las fotocopias”.

Mas tarde, les tocó intervenir en la audiencia por “dólar futuro”. El TOF 1, también por dos a uno, había rechazado frenar el juicio en base a una pericia contable que decía que no había pérdidas para el BCRA. CFK pidió una audiencia en Comodoro Py para hablarle a los jueces cara a cara, inaugurando lo que más tarde repetiría en Memorándum con una suerte de alegato sin juicio ante el TOF 8.

Después de idas y vueltas, la Sala I de Casación -con Petrone como presidente- le concedió la audiencia, pero por zoom. “Lawfare al palo”, le dijo la vicepresidente a los jueces en la audiencia, en medio de sus “doctor Petrone”.

Ahora, la Sala I tiene a su estudio la resolución del cierre de la denuncia del Memorándum con Irán. Por ahora están pidiendo informes y se estima que recién se llamaría a una audiencia para escuchar a las querellas para el año próximo.

El fiscal Diego Velazco también está preparando la apelación al fallo que cerro la causa de Hotesur y Los Sauces. Esa revisión será sustanciada por Casación también en el 2022.

Los otros cambios

El de Petrone no es el único cambio de juez que podría impactar en las causas de la vicepresidente. El TOF 5 de Comodoro Py que la sobreseyó tendrá otros. Grünberg finaliza hoy su suborgancia de dos años y deberá ser reemplazado. Al bolillero para conocer su reemplazante ingresan por ahora otros cuatro jueces de los tribunales federales. Son los que no tienen otras suplencias: Gabriela López Iñíguez, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori. Pero puede haber más nombres. El sorteo será público. “Para evitar cualquier suspicacia”, se atajan en Casación, a cargo de la nueva designación

Uno de ellos integrará el tribunal y si se revoca el sobreseimiento de Cristina Kirchner de Hotesur-Los Sauces podría intervenir en el juicio. Los cuatro saben lo que es tener causas de la vicepresidente. La jueza López Iñiguez fue una de las que, junto con sus colegas Obligado y José Michilini, sobreseyeron a la ex presidente en el caso de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Y Canero y Méndez Signori integran el TOF 7, donde está la causa por los cuadernos de la corrupción en la que la vicepresidenta es una de las acusadas.

Pero si la causa Hotesur-Los Sauces llegara a reabrirse por orden de Casación, habrá otro cambio en el TOF 5. Obligado fue el segundo juez del TOF 5 que votó por el sobreseimiento de la vicepresidenta. Como esa es una opinión definitiva, sobre el fondo del caso, también deberá apartarse y otro juez deberá ser designado. Eso quedará más a futuro.

Los más puristas alertan de que las posibilidades de cambio con más. Adriana Palliotti, la jueza que votó en disidencia del sobreseimiento para que se avance hacia el juicio, tiene pendiente de resolución una recusación de la defensa de Cristina Kirchner para que sea apartada de la causa.

El tablero de posibles modificaciones de jueces se extiende a otras causas de CFK. Puntualmente a la de los cuadernos que tiene el TOF 7, que con Canero y Méndez Signori lo integra Germán Castelli. Castelli fue uno de los jueces trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri que fue objetado por el de Alberto Fernández. Su traslado fue revocado pero Castelli inició una causa judicial que espera una definición en la Corte Suprema.

Su caso es similar al de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces trasladados a la Cámara Federal y sobre los que el máximo tribunal dijo que su situación allí es temporaria hasta que esos lugares se cubran por el procedimiento constitucional. Si se aplica lo mismo para Castelli, el magistrado podría concursar para el cargo o volver a su tribunal de origen, en la justicia federal de San Martín.

Así las cosas, el escenario judicial de Cristina Kirchner puede moverse no solo en función de los fallos judiciales sino también de los operadores judiciales a los que les toque revisar sus procesamientos o sobreseimientos.

