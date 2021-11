Randazzo: “Vamos a defender a la ciudadanía sin la obligación de quedar bien con los dirigentes”

Florencio Randazzo, diputado nacional electo del partido Vamos con Vos, agradeció hoy por redes sociales a los y las bonaerenses que lo votaron para hacer posible su desembarco en el Poder Legislativo.

“Vamos al Congreso a defender tus intereses, sin ataduras políticas, sin la obligación de quedar bien con ningún dirigente, sin jefes ni jefas”, subrayó Randazzo en su primer pronunciamiento como legislador nacional.

El ex ministro del Interior aseguró que forma parte de los argentinos que creen y están dispuestos “a construir otro camino para tener un futuro mejor en la Provincia y en Argentina”. Y sentenció que “la política solo sirve si te resuelve los problemas a vos; si no, no sirve”.

Randazzo eligió esperar la oficialización del resultado que surgió del escrutinio definitivo para pronunciarse “por una cuestión de seriedad y respeto al proceso electoral”.

Al mismo tiempo, el dirigente nacional elogió a la justicia electoral ya que “el conteo final de votos se hizo de manera muy rápido y eficiente”, y celebró que “una vez más los argentinos hayan concurrido a las urnas, que es el acto más importante que tiene la Democracia, y ese pronunciamiento es siempre inapelable”.

Florencio Randazzo pertenece al partido Vamos con Vos, que quedó quinto tras las elecciones

Finalmente, Randazzo ratificó que se fortalecerá el trabajo que viene realizando con dirigentes de su espacio. “Vamos con Vos es una fuerza nueva, que tiene mucho camino por recorrer y este es para nosotros un punto de partida”, sostuvo.

“Seguiremos construyendo la provincia y la Argentina que soñamos, con más trabajo, más inclusión, con mejor educación, con más seguridad, y con más oportunidades , junto a Carolina (Castro), con Gustavo (Pulti), con Valeria (Iglesias) y con tantos otros hombres y mujeres que nos acompañaron en las listas”, agregó el flamante diputado nacional.

En el recuento definitivo de votos que realizó Justicia Nacional Electoral, el principal referente de la coalición Vamos Con Vos logró superar el piso mínimo de 386.646 votos, equivalente al 3% del padrón de la provincia de Buenos Aires, y esto lo dejó en condiciones de asumir su banca el 10 de diciembre.

Con ese resultado, Randazzo se quedó con la banca que aspiraba Hugo Bontempo, integrante del partido de José Luis Espertt (Avanza Libertad) y a quien el recuento provisorio lo daba como ganador.

En las elecciones del 14 de noviembre, Randazzo había quedado en cuarto lugar, y si bien había sumado unos 60 mil votos, quedó con 383 mil votos, unos 4 mil menos que los exigidos. Delante del dirigente peronista quedaron las coaliciones de Juntos y Frente Todos, con 15 bancas cada uno, Avanza Libertad, que finalmente quedó con dos, al igual que el Frente de Izquierda, que también tendrá un par de representantes en el hemiciclo.

Según los datos a los que tuvo acceso Infobae, en la Primera Sección Electoral, Randazzo obtuvo 125.014 votos; en la Segunda, 16.852; en la Tercera 136.693; en la Cuarta, 22.605; en la Quinta 46.879; en la Sexta 15.633; en la Séptima 7.085 y en la Octava, 17.716 votos. En el exterior y privados de la libertad, se sumaron algo más de 650 sufragio.

En una reciente entrevista que le brindó a este medio, Randazzo pidió salir de la trampa de la grieta. “Las dos fuerzas políticas que protagonizan la grieta, gritan demasiado e invisibilizan cualquier posibilidad de que haya una voz diferente, que es importante en una elección legislativa” enfatizó.

“La idea de que haya otras voces, otros matices, me parece que le aportan a los cuerpos legislativos, sobre todo cuando las posiciones del kirchnerismo y del macrismo son irreconciliables”, insistió el flamante diputado.

SEGUIR LEYENDO: