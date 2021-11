Elecciones 2021: con arengas al 2023, Santilli y Manes cerraron la campaña confrontando con el Gobierno

Diego Santilli y Facundo Manes, en el cierre de la campaña

Los candidatos a diputados nacionales de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli (PRO) y Facundo Manes (UCR), cerraron la campaña electoral acompañado por los principales referentes de la alianza opositora y un acompañamiento militante que colmó este jueves el microestadio del Club Atenas en la ciudad de La Plata. El postulante fue el protagonista principal del acto envuelto en una euforia generalizada que puso a disposición el intendente de La Plata, Julio Garro, y con expectativas de repetir el resultado de las elecciones primarias cuando Juntos terminó imponiéndose al Frente de Todos por cuatro puntos de diferencia.

Santilli armó su discurso de manera cronológic a. Empezó contando el inicio de sus recorridas por el territorio bonaerense. Dijo que lleva 30 mil kilómetros registrados desde el momento en el que decidió cruzar la Avenida General Paz para construir su candidatura bonaerense. Luego, hizo referencia al resultado del 12 de septiembre y cuestionó las medidas que tomó el gobierno nacional y provincial. También, sin hacer referencia explícita, habló de los distintos hechos de inseguridad que se dieron en el conurbano los últimos días días y contó por qué había que votarlo.

“Pedimos que nos dejen de matar por un par de zapatillas y nos respondieron que no van a hacer nada porque pasa en todos los lugares del mundo”, fue uno de los pasajes más confrontativos de su discurso en el mediodía de este jueves. Usó un método de comparación con el Frente de Todos dándole fuerza a la idea de la grieta. “Progreso o estancamiento, libertad o sometimiento, trabajo para progresar o planes para subsistir”, soltó. La primera definición de cada binomio que empleó es lo que, para el candidato, representa Juntos.

Antes habían hablado Facundo Manes y Graciela Ocaña, los candidatos que le siguen al ex jefe de gobierno en la lista. Santilli no dudó: fue directo contra las medidas del gobierno. Cuestionó las restricciones a la exportación de carne cuando dijo que: “pedimos exportar más y nos respondieron con más cepos. Pedimos un plan económico y nos respondieron con 50% de inflación, 40% de pobreza, 11% de indigencia y el dólar a 200 pesos”.

También fue contra la medida del gobierno de Axel Kicillof de ofrecer viajes de egresados por la provincia de Buenos Aires. “Pedimos que vayan a buscar a los 500 mil chicos que dejaron la escuela y nos respondieron con viajes de egresados ”, remarcó el candidato. En ese tramo del discurso los aplausos fueron menos efusivos que en otras secuencias

Sin embargo, la militancia se envalentonó cuando terminó de hablar Facundo Manes. “Volveremo’ volveremo’, volveremos otra vez...volveremo’ a ser gobierno como en el ‘83″, bajaba de las tribunas. Cuando era Santilli el que hablaba, el canto se repetía pero cambiaba la fecha: “volveremo’ a ser gobierno en el 2023″, cantaban.

Manes volvió sobre su idea de la revolución educativa y más allá también. “Tenemos que pasar a tratar las causas de los problemas y no solo los síntomas. No nos alcanza con mejorar un poco. Por eso necesitamos una verdadera revolución. Y esa revolución empieza este domingo”, sostuvo el neurocientífico.

“Hay quienes siguen trabajando para que nada cambie. Pero nosotros tenemos el poder para transformar todo: salir a votar el 14 de noviembre”, dijo

Un clima triunfalista se respiró en el Estadio. Distinto a lo que fuera la tarde de las PASO cuando en el búnker de Juntos nadie imaginaba un resultado como el que terminó imponiéndose. Antes de ingresar a Atenas, Infobae le consultó a Santilli cuál era su expectativa del próximo domingo y si creía que se sostendría la ventaja de cuatro puntos: “ Es una decisión de la sociedad, hemos dado todo, hemos dejado todo. La sociedad nos ha acompañado con mucho cariño, con mucho afecto. Esperemos al domingo ”, respondió.

Por momentos también pareció que lo que se miraba era el 2023, más allá de los comicios de este domingo.

Pese a haber estado durante buena parte de la campaña acompañando a Santilli, este jueves no estuvo presente el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El ex vicejefe de gobierno igualmente le agradeció, tanto a él como al ex presidente Mauricio Macri. No mencionó a la ex gobernadora y actual competidora por una banca por la Ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal

Previo a su discurso y micrófono en mano, Santilli fue nombrado por su nombre de pila a los principales dirigentes presentes. Intendentes, legisladores nacionales y provinciales se llevaron el saludo del candidato.

El formato del acto fue una marca registrada del PRO: los candidatos parados casi en el centro del estadio sin escenario, con el público rodeándolos a 360 grados. Gradas colmadas y pocas banderas, apenas se vieron algunas de los jóvenes PRO. Santilli ingresó acompañado por su esposa, Analía Maiorana, Manes, Ocaña y Garro.

Muchas gorras rojas con la insignia #EsElColo y un tracklist casi similar al que se usaba hasta hace poco tiempo en los actos del kirchnerismo. Igualmente, cuando terminó el discurso de Santilli y los tres primeros candidatos de la lista se juntaron para la foto final empezó a sonar la canción oficial: “Juntos por el cambio, hoy estamos acá/vos y yo, en una ola que no para de andar, de crecer/ nuestro futuro se ve, somos esperanza/ juntos somos un montón”, rezaban algunas estrofas del tema. Fotos, abrazos, se abrieron las puertas y la gente empezó a retirarse de un acto donde la liturgia estuvo puertas adentro. Afuera, la capital bonaerense solo veía el tránsito interrumpido por cuatro cuadras sobre la avenida 13 y no mucho más. Este domingo habrá más fotos y distintos humores políticos.

