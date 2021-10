No aumentar ni crear impuestos: el compromiso que firmaron los candidatos porteños de Juntos por el Cambio

María Eugenia Vidal firma el compromiso de no aumentar ni crear impuestos

María Eugenia Vidal y el resto de los candidatos a diputado por la ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio concretaron este mediodía un fuerte golpe de efecto para consolidar el voto en las próximas elecciones: firmaron un compromiso público de que durante sus mandatos legislativos no aumentarán ni crearán impuestos que “limiten la producción y la generación de empleo”.

La baja de la presión impositiva es una de las 23 propuestas que presentaron Vidal y sus compañeros de lista el 25 de agosto pasado, antes de las PASO, y en el comando de campaña reconocieron que la intención es reforzar ese mensaje, además, para captar el voto liberal y frenar el ascenso de Javier Milei.

Todavía no está claro si el compromiso de no aumentar ni crear impuestos será imitado por candidatos de Juntos por el Cambio del resto del país. Allegados a Diego Santilli anticiparon a Infobae que no descartan que los postulantes bonaerenses de Juntos imitaran a sus colegas porteños.

En una transmisión en vivo por el canal de YouTube de Juntos por el Cambio, que se extendió durante tres horas, los postulantes porteños fueron desfilando para rubricar esa promesa y explicar los motivos por los cuales lo decidieron. “Este es el compromiso de la lista para no aumentar los impuestos existentes ni crear nuevos impuestos”, dijo Vidal, la última en aparecer para sumarse a esta iniciativa.

Ricardo López Murphy dijo que “el país necesita que no haya más presión tributaria sobre el sector privado”

El primero fue Martín Tetaz, el economista radical que figura segundo en la lista, quien luego de firmar aportó sus argumentos: “En la Argentina estamos trabados de impuestos -sostuvo. Cuando se suben o se ponen más impuestos, un 10%, un 20%, o un 30% más, y así sucesivamente, la recaudación primero crece, pero después empieza a caer. Nosotros ya estamos en el momento en el que cae. Eso se llama curva de Laffer. Cuantos más impuestos se ponen, más se cae la recaudación”.

El liberal Ricardo López Murphy, el cuarto candidato de Juntos Podemos Más, sorprendió porque se mostró en camisa, sin saco ni corbata, y afirmó que “la capacidad para soportar la carga tributaria está agotada” y que “el país necesita que no haya más presión tributaria sobre el sector privado”.

Por su parte, la dirigente de la Coalición Cívica Paula Oliveto, tercera en la lista, hizo hincapié en lo que representa la carga impositiva en las pequeñas empresas: “Es el momento de poner todo para que las pymes puedan generar empleo, que los chicos que salen de la escuela secundaria puedan encontrar trabajo en Argentina y se queden en nuestro país. Basta de asfixiar a las Pymes y las empresas”.

Martín Tetaz explicó con un gráfico por qué "cuantos más impuestos se ponen, más se cae la recaudación”

La radical Carla Carrizo planteó decir “basta de un Estado extractor al que le damos todo, pero nos devuelve poco y nada”, mientras que Fernando Iglesias, del PRO, señaló que “este gobierno creó 19 impuestos” y por eso propuso “quitarle presión fiscal al sector privado, que ya no da más “.

A su turno, la politóloga Sabrina Ajmechet manifestó: “Necesitamos desarrollo, progreso y crecimiento, y eso lo vamos a lograr ayudando a los sectores productivos para que puedan crecer y crear empleo”. Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, admitió que “hay que contribuir para solventar parte de los gastos del Estado como seguridad, educación y salud”, pero destacó que “tiene que haber un equilibrio entre lo que los argentinos pagamos y lo que nos queda para vivir”.

En similares términos hablaron Sandra Pitta, Pablo Walter, Sandra Ruiz y Florencia Teuly: consideraron que “la carga impositiva en Argentina es insoportable”, se comprometieron a “no seguir con tanto gasto improductivo de un Estado que asfixia” y llamaron a reforzar la fiscalización electoral.

SEGUIR LEYENDO: