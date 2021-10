Se realizará hoy el primer debate televisivo de los candidatos porteños

Los cuatro candidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires que participarán en el debate televisivo de esta noche

Los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires protagonizarán esta noche el primer debate televisivo de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

El escenario será el programa “A dos voces”, de TN, desde las 22. Allí participarán la candidata que más votos obtuvo en las PASO de septiembre, María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio; el principal referente porteño del Frente de Todos, Leandro Santoro, una de las sorpresas de las elecciones, Javier Milei, de Avanza Libertad; y la candidata del Frente de Izquierda Myriam Bregman.

El debate estará dividido en tres grandes bloques temáticos: el primero estará enfocado en la calidad institucional, seguridad y justicia. El segundo apuntará a la política sanitaria durante la pandemia del Covid-19 y el tercero se basará en la economía, la educación y el trabajo.

Existe una gran expectativa en las palabras de Vidal, principal referente electoral de un espacio que, entre los tres candidatos que presentó para las PASO, consiguió un total del 48,17% de los votos (la ex gobernadora bonaerense obtuvo el 32.98%, Ricardo López Murphy, el 11,20%, y Adolfo Rubinstein, el 3,98%).

Por su lado, Santoro se quedó con el 24,71% de los votos, mientras que Milei obtuvo el 13,70%, y Bregman un 5,36%.

María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, la noche de las PASO legislativas (NA)

El único candidato que superó las instancias de las PASO y que no estará en el debate televisivo de esta noche será Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, quien consiguió el 2,64% de los votos.

En cuanto a las estrategias que implementarán los candidatos, desde el entorno de Vidal señalaron que apelará a una postura más dura y confrontativa, diferente al tono más mesurado que eligió en la campaña para las PASO.

Por su lado, Santoro se adaptará a la línea “positiva” que el Frente de Todos adoptó a lo largo de las últimas semanas. Se informó que el candidato tratará de no entrar en confrontaciones directas sino que tratará de mostrarse propositivo y en tono con el “sí” de la campaña de su espacio político.

Por otro lado, el debate tendrá lugar en un contexto político convulsionado por el incidente entre el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el dibujante Nik. Consultado sobre esto, el propio Santoro fue el primer dirigente del oficialismo manifestar una crítica.

Según el entorno, Leandro Santoro intentará evitar la confrontación y mostrarse propositivo

“No me gustó, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos me parece que no corresponde, no sé qué quiso decir Aníbal, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable”, aseguró el dirigente del Frente de Todos a radio La Red.

“Yo soy amigo de Boggiano, tengo buena relación con Miguel. Y mucha gente hace referencia al pasado político del padre de Miguel. A mí no se me hubiera ocurrido nunca definir una relación política o personal por las cuestiones familiares. Es mi forma de ver las cosas. Y trato de no personalizar. Cuando la discusión va a lo personal. Yo trato de llevarme bien con todo el mundo y no caer en la personalización, que es una tentación que muchas veces tenemos todos”, desarrolló.

La semana que viene, en tanto, será el turno de los candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. La cita será el 20 de octubre y en esa oportunidad tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos y debatir los temas los candidatos Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos, Diego Santilli, de Juntos por el Cambio, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, José Luis Espert, de Avanza Libertad, Florencio Randazzo, de Vamos Con Vos, y Cynthia Hotton, del Frente Más Valores.

SEGUIR LEYENDO: