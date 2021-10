Los piqueteros se endurecieron con el Gobierno y ahora amenazan con cortar 7 accesos a la Ciudad de Buenos Aires

Entre los puntos que serán bloqueados por los piqueteros se destacan: la bajada de autopista Buenos Aires-La Plata, el puente Pueyrredón, el puente La Noria, la Autopista Richieri, el ingreso a CABA por General Paz, lo mismo ocurrirá en la Autopista del Oeste y el Puente Saavedra.

El reclamo por trabajo genuino y la entrega de más alimentos a los comedores populares se hará sentir con fuerza mañana miércoles. El Frente Piquetero, liderado por el Polo Obrero, amenaza con cortar los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La medida, inédita al menos en el último año, marca la profundización de las medidas de fuerza implementadas por los movimientos sociales más duros y pondrá a prueba la política del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, ante los cortes totales en vías de tránsito de jurisdicción federal.

La primera señal sobre la posición que podría tomar el funcionario que reemplazó a Sabina Frederic, ocurrió el pasado 24 de septiembre. Ese día, el ex jefe de Gabinete se refirió en términos muy duros cuando un grupo de ex trabajadores ferroviarios intentó cortar las vías de la Línea Roca a la altura de la estación Kosteki y Santillán, ex Avellaneda.

“En el marco de una protesta, han pretendido cortar las vías del Tren Roca, por lo cual se realizó un operativo con la Policía Federal para garantizar que este reclamo no impida el libre regreso de los trabajadores a sus domicilios”, informó a través de su cuenta de Twitter y agregó que “estos temas deben solucionarse a través del diálogo, pero nunca impidiendo el regreso y el descanso del día viernes a los trabajadores que viajan en el Roca”.

Hasta ahora El Polo Obrero y las 40 organizaciones que forman parte del Frente Piquetero realizaron varias movilizaciones hacia el ministerio de Desarrollo Social en reclamo de una serie de medidas que, según Eduardo Belliboni, cabeza visible del PO, el ministro Juan Zabaleta no brindó respuestas. Entre ellas la creación de un millón de puestos de trabajo a través de un plan de obras públicas y la contratación de cooperativas y PyMES barriales.

Las marchas fueron masivas y contundentes, pero no cortaban los accesos. Generaban caos vehicular, sobre todo en la zona del Obelisco, en el Puente Pueyrredón, o en los alrededores del histórico edificio del ex ministerio de Obras Públicas.

Fuentes de la cartera a cargo de Zabaleta, contradicen esa posición y afirman que “desde la semana pasada hay previstas dos reuniones, una de ellas para el día de hoy. “Son reuniones de trabajo que se coordinaron a partir de la última reunión y a la cual se invitó a los dirigentes del Pollo Obrero y las otra organizaciones del Frente que integran”, precisaron desde el entorno del ministro de Desarrollo Social.

Desde el Polo Obrero aseguran que esa reunión no es por la la creación del millón de puestos de trabajo a través de un plan de obras públicas sino “una que le pedimos a Emilio Pérsico (Secretario de Economía Social) una reunión en la que le vamos a llevar el nombre de casi 10.000 personas que se pasaron a nuestras organizaciones provenientes de sus organizaciones como el Movimiento Evita y Barrios de Pie y no queremos que los bajen de los planes”.

Las medidas previstas para mañana marcarán diferencia con las anteriores. Prometen que será “brutal” sobre todo en CABA. “Por primera vez, en serio, serán cortados los siete accesos a Capital Federal y La Plata”, le adelantaron los organizadores de la medida a Infobae. La medida comenzará a la mañana, el horario aún no está definido, y se extenderá “por varias horas”.

Entre los puntos que serán bloqueados por los piqueteros se destacan: la bajada de autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de la capital de la provincia de Buenos Aires; el puente Pueyrredón, el puente La Noria, la Autopista Richieri, la Avenida General Paz en su intersección con la Ruta 3 (Brigadier Juan Manuel de Rosas) lo mismo ocurrirá en la Autopista del Oeste y el Puente Saavedra y puentes y rutas en todo el país.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, están enfrentados desde que el funcionario reemplazó a Daniel Arroyo

Una de las columnas también marchará, desde Puente Pueyrredón, hacia el ministerio de Desarrollo Social. La jugada será fuerte. “Se redoblarán las medidas por la ausencia de respuestas ante el drama de la falta de trabajo y nuestras propuestas para la creación de empleo genuino que le presentamos a Zabaleta. También le pedimos por las cuestiones más elementales, como la entrega de alimentos y el aumento de los planes sociales que están en unos quince mil pesos”, afirma Belliboni y agrega que esto ocurre “mientras el gobierno hace malabares preelectorales anunciado programas absurdos”. El Frente Piquetero solicita también la universalización de los programas sociales y la creación del “trabajo genuino”.

La administración de Alberto Fernández ya decidió que lo primero no ocurrirá y presentó a través del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, un proyecto de ley para reemplazar los planes en empleo formal, una iniciativa que genera dudas entre los propios movimientos sociales alineados con al gobierno y que es criticada por Belliboni. En la reunión mantenida hace un mes entre los dirigentes sociales, el ministro Zabaleta y Pérsico, le entregaron planillas con los nombres de unos cien mil desocupados con oficios vinculados a la construcción como yeseros, carpinteros, albañiles, maestros mayor de obras, electricistas, pintores. “Por eso a nosotros no nos van a venir con el verso de la capacitación”, dice Belliboni.

- Usted sabe que los piquetes cortando los accesos a Capital, generarán un gran caos y van a ser fuertemente criticados por el hecho, le dijo Infobae al dirigente del Polo Obrero.

- Si con una suelta de palomas en Plaza de Mayo el gobierno nos escuchara, lo haríamos. El plan de lucha se profundiza porque hacen oído sordo a los reclamos de los más necesitados y vulnerables. En el país, el 54% de los menores de 14 años son pobres, indigentes, no tienen para comer. Eso es lo grave, respondió.

La medida de mañana se podría postergar al jueves en caso de lluvia y fue tomada el último fin de semana por los delegados del Frente Piquetero. La medida no será la última. En caso de no obtener respuestas a las demandas, en las próximas dos semanas podrían organizar un acampe frente al ministerio de Desarrollo Social.

El Polo Obrero ya realizó varias movilizaciones masivas frente al ministerio de Desarrollo Social en reclamo de trabajo genuino, entre otros puntos

La tensión promete ir en aumento a medida que se aproxime el 14 de noviembre, día en que se desarrollaran las elecciones legislativas.

Desde la Casa Rosada, aseguran que la izquierda piquetera atiende su propio juego ya que tiene candidatos propios que pasaron sin inconveniente el filtro de las elecciones PASO quedando como tercera fuerza en CABA. Desde el Polo Obrero especulan que el gobierno dilatará las posibles medidas hasta las semanas previas antes de los comicios.

En medio de este tironeo están los más necesitados. Hasta los movimientos populares cercanos al Frente de Todos reconocen el retraso de la entrega de bolsones de alimentos en los comedores y un “voto castigo” en las elecciones PASO como consecuencia, entre otros puntos, del aumento de la pobreza y la indigencia que golpea con fuerza en los barrios más carenciados del conurbano bonaerense y otros distritos como Rosario, Concordia, Mar del Plata, la ciudad de Santa Fe, Resistencia y Paraná, entre otras ciudades.

