La Ciudad de Buenos Aires anunció más aperturas: sin límites para shopping, teatros, cines y recitales

El Gobierno porteño aprobó este viernes el fin de las restricciones horarias y la liberación de aforos para shopping, teatros, cines y recitales. Según informaron en un comunicado, la decisión se debe a “la mejora de la situación sanitaria”, aunque insisten en la necesidad de mantener el distanciamiento social.

La medida comenzará a regir a partir de este mismo viernes 1 de octubre e incluye el fin de las restricciones horarias para comercios, shopping, actividades gastronómicas y entretenimiento; la liberación de aforos y la recomendación de mantener el distanciamiento social entre personas.

- En las actividades comerciales (incluye gastronomía y shoppings): al aforo al 100% se le suma la eliminación de restricciones horarias. Actualmente, el horario de funcionamiento era de 6 a 3 de la madrugada.

- Cultos (ceremonias/celebraciones religiosas) y Cultura (teatros, cines, centros culturales ): sin restricciones horarias y al 100% de aforo desde el 1 de octubre, siempre recomendando mantener la distancia social entre personas.

- Actividades sociales y recreativas (práctica de deportes, gimnasio y clubes, natatorios, Spas, Salas de Juego, etc) : se pueden practicar sin aforo pero con recomendación de distancia social.

- Eventos masivos: sin aforo y tope de 6.000 personas tanto en interior como en exterior, con recomendación de distancia.

Pese a estas flexibilizaciones, el ministro de Salud Fernán Quirós aclaró en los últimos días que la ciudad de Buenos Aires “todavía” no adherirá a las aperturas que dispuso el gobierno nacional. De hecho, el funcionario ratificó que no se sumará a la apertura de boliches bailables con aforo del 50% -como sí regirá en territorio bonaerense- y no se sumará a la eliminación del barbijo obligatorio en espacios abiertos.

El pasado jueves por la noche el Poder Ejecutivo difundió las acciones preventivas que se establecerán hasta al menos el 31 de diciembre. Todo fue publicado posteriormente en el Boletín Oficial.

Entre otras medidas oficializadas en el Decreto, para Nación los jóvenes que cuenten con el esquema de vacunación completo podrán regresar a las discotecas, que estarán habilitadas para funcionar nuevamente con un aforo máximo del 50 por ciento y haciendo respetar el uso del barbijo y las otras medidas de prevención vigentes.

Los nuevos puntos habían sido adelantados por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en una conferencia de prensa. Ya habían anticipado también que se levantaría la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, la habilitación de reuniones sin tope máximo de personas, la vuelta del público a los estadios de fútbol con un aforo del 50 por ciento, y la apertura gradual y cuidada de fronteras.

Los hinchas volverán a las canchas de la Capital Federal. Pero no sucederá lo mismo con todas las iniciativas. “En estos días analizaremos con (Horacio Rodríguez) Larreta cómo avanzamos con el plan de flexibilizaciones”, había advertido Quirós, quien también dijo que hubiera preferido que haya “más previsibilidad, más organización” de parte de Nación en cuanto a las últimas decisiones sanitarias.

En ese sentido, el ministro reforzó el mensaje de cara a la ciudadanía: “La pandemia todavía no pasó y no queremos dar la señal de que podemos bajar la guardia”. Y sobre la continuidad del tapabocas obligatorio argumentó que “cuando se saca el barbijo en espacio abierto, también lo perdes en otros escenarios”.

