Sergio Massa habló por primera vez de la derrota en las PASO y la crisis en el Frente de Todos

Sergio Massa

El presidente de la Cámara de Diputados y una de las patas de la conducción del Frente de Todos, Sergio Massa, se expresó por primera vez en público de la crisis política que sufrió la coalición de gobierno luego de la contundente derrota en las elecciones primarias del 12 de septiembre.

Durante los días más difíciles en el enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, Massa intentó aportar equilibrio y fue una prenda de negociación entre ambos sectores para evitar una ruptura. El líder del Frente Renovador aseguró este jueves que no hay que temerle a este tipo de discusiones o tensiones, porque son habituales en los frentes de Gobierno.

“ A mí no me asustan las discusiones. A todos los que me manifestaban cierta angustia, yo les decía que vayamos a ver Borgen porque lo que hay que entender es que somos una coalición con sectores que tienen miradas distintas y tenemos que sostener la unidad en la diversidad. Eso se expresa a veces en debates privados, otras veces en debates públicos y eso no nos tiene que generar ningún temor ”, introdujo ante una consulta del periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10.

Y planteó: “ Que podamos pensar distinto o discutir un tema, no significa que eso nos lleve a peleas o a rupturas. Tenemos que aprender a debatir sabiendo que en el camino hacia adelante es más Frente de Todos ”.

Con estas definiciones, el dirigente peronista descartó de plano la posibilidad de una ruptura en la cúpula del poder político y vaticinó una victoria en las elecciones del 14 de noviembre.

¿Por qué se perdieron las elecciones?

Al hacer una autocrítica sobre el desempeño de los candidatos del oficialismo en todo el país, Massa coincidió con la visión que han planteado integrantes del espacio que indican que la derrota se explica por el ausentismo de votantes peronistas en Primarias que tuvieron una participación de 66 porciento.

“El primer error fue no haber tenido fortaleza para convocar a todos a votar. La diferencia entre 2019, donde votó más del 82% del padrón y esta primaria, que fue un test y votó sólo el 67%, nos pone a revisar en qué fallamos nosotros para convocar a toda esa gente a votar”, acotó.

Y ahondó: “Siempre a la ciudadanía se la convoca dándole un motivo y a nosotros nos faltaron motivos o nos fallaron las explicaciones”.

En ese sentido, valoró las medidas adoptadas esta semana por el Poder Ejecutivo porque le muestran a la sociedad un sendero que renueva las esperanzas que había depositado la ciudadanía en el Frente de Todos en 2019. También destacó la suba del mínimo no imponible de Ganancias a partir de una ley de su autoría que incluía criterios automáticos de actualización. “Si tenemos la capacidad de contarle todo eso a la gente, no tengo dudas de que en noviembre nos van a acompañar”, vaticinó.













Noticia en desarrollo