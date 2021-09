Santiago Cúneo: “No vamos a buscar alianzas con aquellos que solo quieren defender sus privilegios”

El periodista y político Santiago Cúneo intentará ocupar una banca en el Congreso de la Nación. Será precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Partido Popular. La fuerza de la que es cabeza de lista solamente se presentará en esa categoría en las PASO del domingo buscando el piso electoral que le permita participar de las elecciones legislativas del 14 de noviembre .

Tal como lo muestra habitualmente en sus programas televisivos, Cúneo critica con dureza al gobierno nacional y a una campaña electoral que estuvo “vacía de contenido”. Además, predice “una implosión económica” y sostiene que la única salida -que impulsará si es elegido legislador- es “ terminar con la República que es un modelo agotado” e instaurar “un sistema confederal” en nuestro país .

Reparte cuestionamientos hacia las dos alianzas mayoritarias: “Ha sido una campaña espantosa, vacía de contenido, que demuestra la mediocridad y la corrupción de una casta política que se niega a abandonar sus privilegios de corrupción, a pesar de la crítica situación del pueblo argentino. No hemos encontrado a nadie ni nada inteligente con qué confrontar. Sólo encontramos vanidades, corrupción personal, explicaciones vanas, campañas publicitarias que no pueden sostenerse de los dos lados de una cabeza bicéfala, que integran el mismo tronco. Esas dos cabezas que son el Frente de Todos y Juntos, no son más que la misma expresión de un fracaso de una República que ha llegado a su final y que está en los albores de un inminente estallido económico que seguramente despertará definitivamente a aquellos que no hayan podido escuchar hasta ahora”, asegura.

Para Cúneo la salida es pasar a un régimen confederal. “Pienso llevar esta idea al Congreso de la Nación en nombre del pueblo bonaerense. ¿En qué consiste esta idea de la Confederación? Es un nuevo orden institucional que termina con la corrupción endogámica del ADN de la República. Le proponemos a los bonaerenses que el Poder deje de estar dividido en tres, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que pase a tener dos porque la Justicia tiene que dejar de depender del Estado, para transformarse en un servicio del Estado. Esto le da autonomía, independencia del poder político”.

“En este modelo son las provincias las que eligen el sistema de elección de los jueces para romper la vinculación con la política. Proponemos que los jueces sean electos por los colegios de profesionales de abogados, que los fiscales se elijan de manera directa por voto popular, que los jueces no sean vitalicios, que dejen de tener las prerrogativas que los mantienen inmunes a pagar impuestos. Que puedan ser juzgados y condenados más allá de que renuncien a sus cargos por actos de corrupción”, agrega.

También sostiene que se debe apostar a “la coparticipación invertida, que las provincias vuelvan a gozar de sus autonomías plenas. Hay que devolverles sus recursos, la disponibilidad de sus autonomías y que el Estado central se abastezca de las provincias y no que las provincias lo hagan del aporte central. Con lo cual la Aduana dejaría de ser un recurso del Estado central republicano para ser un recurso coparticipable. Que cada provincia se lleve lo que le corresponde por su actividad. Todos estos cambios harán que las llamadas inviables pasen a ser las provincias prósperas. Un ejemplo sería Neuquén que si estuviera parada sobre Vaca Muerta y sus recursos sería rica. Lo mismo los pueblos del norte con el litio y sus baterías o si le devolvemos la pesca y el petróleo a la Patagonia. Argentina debe volver a regionalizarse”.

En las recorridas que hizo por la provincia de Buenos Aires junto a los otros candidatos del Partido Popular, formado mayormente por peronistas que cuestionan al Gobierno de Alberto Fernández, Cúneo encontró “mucha bronca, en una sociedad con mucha apatía y anomia”. Y también asegura que a pesar de mantener diferencias con Guillermo Moreno y Florencio Randazzo, por ejemplo, podría sumarlos en su intención de “terminar con este fracaso por eso queremos impulsar la reforma de la Constitución. Sin lugar a dudas si me tocara formar un gobierno los convocaría a los dos para la función pública” .

Si logra ingresar al Congreso afirma que “no vamos a ir a buscar las alianzas con aquellos que pretenden mantener el status quo de sus privilegios. Vamos a entrar para abrirles la puerta a los bonaerenses y a los pueblos para que sea la movilidad social de un pueblo decidido a cambiar esta realidad que le va a explotar en la cara, a la clase política dentro de muy poco. Queremos que nuestros representantes sean los que empujen al Congreso a tomar las decisiones correctas y que todos los años ampliemos nuestro bloque para desde una posición de fuerza lograr una reforma de Constitución. No me imagino negociando con los que defienden el endeudamiento, los privilegios, el sistema electoral corrupto de las listas sábanas”.

La situación de la economía es un tema que le preocupa particularmente. “Argentina es potencialmente rica pero llegó a esta decadencia porque falló el sistema republicano, con esta clase política perversa y corrupta. Una implosión económica va a demostrar que la Republica está acabada. Macri y Cristina son lo mismo, trabajan para los mismos intereses , ninguno de esos espacios propuso cambiar el mapa de la coparticipación, ninguno pretendió devolverles a los trabajadores derechos robados, se viene un acuerdo con el FMI que significará más ajuste y más recesión. Para un pueblo que no tiene en la heladera más que la luz de la puerta cuando se abre. Lo que va a pasar es que el pueblo se va a dar dimensión de la gravedad de esta crisis cuando ya no se no se puedan emitir más deuda, ni títulos ni Leliqs, y para eso faltan días u horas porque el Gobierno ya no tiene capacidad de endeudamiento. Se financia contra el Banco Central y eso tiene un límite que es inminente. Cuando tenés una bicicleta y le sacás la cadena se convierte en macetero. Y el Gobierno está llegando al punto de quedarse sin cadena en la bicicleta”.

Cúneo no cree que la pandemia haya profundizado los problemas que se le presentaron al Gobierno del Frente de Todos que asumió en diciembre de 2019. Por el contrario sostiene que “la pandemia ayudó a un Gobierno conducido por una persona que es amoral, que es Alberto Fernández a tapar las deficiencias de algo que se había terminado antes de cumplir tres meses. Este Gobierno estaba terminado antes de marzo de 2020 y la pandemia lo hizo perdurar como excusa de su fracaso. Dejó de ser un problema para transformarse en algo que lo hizo sobrevivir”.

Para el domingo pronostica que “ no va a haber una polarización extrema y veo que el aparato del fraude se puede poner en marcha en algunos lugares del Conurbano como La Matanza. Enfrentamos una elección donde ellos (en alusión al Gobierno) creen que se juegan todo, pero la realidad es que el partido a jugar era salvar la economía, desperdiciaron un precioso tiempo haciendo campaña en el que debieron gobernar”.

