Despliegue territorial, polarización y slogan de futuro en el cierre del Frente de Todos en Mar del Plata

Junín, Mar del Plata y Bahía Blanca. De norte a sur del territorio bonaerense, el Frente de Todos bajó el mismo mensaje en lo que fue el cierre de campaña provincial para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo 12 de septiembre. La primera candidata a diputada nacional del oficialismo por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, hizo de maestra de ceremonias y repitió lo mismo que viene sosteniendo desde hace semanas: que este domingo se ponen en disputa “dos modelos de país” . Detrás de ella repitieron la misma línea su compañero de fórmula, Daniel Gollan y el resto de los oradores: Alberto Fernández, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Esta vez Tolosa Paz y Gollan hablaron, a diferencia de lo que venía pasando en los grandes actos del oficialismo donde la centralidad se la llevaban el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, ante la ausencia de la ex mandataria y al tratarse del cierre de campaña provincial, la primera candidata no solo habló sino que fue una especie de conductora del evento. Desde ayer ya se había acordado que su rol sería un poco ese.

El presidente fue el último en llegar a la localidad costera. Recordó que en el mismo lugar donde se desarrolló el acto -el Teatro Auditorium- había escuchado al ex presidente Néstor Kirchner hablar en la recordada Cumbre de las Américas durante el año 2005. Mar del Plata, hoy gobernada por Juntos por Cambio, sigue siendo un territorio complejo para el desafío electoral del oficialismo. Por eso -y también por cábala, ya ahí fue la culminación electoral del Frente de Todos en 2019- el cierre provincial se decidió realizar en la ciudad turística por excelencia del país. “Tenemos claro que a muchos sectores todo esto que se está viviendo -principios de reactivación económica- no llega, incluso acá en Mar del Plata. Tengo presente que la gastronomía y la hotelería todavía están esperando el momento. Pero ya está el momento”, dijo Fernández para trazar un manto de optimismo y aseguró que la demanda en las empresas turísticas “incrementó en el 500%”, con el relanzamiento del programa Pre Viaje.

El primer orador del acto, el ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que Mar del Plata se prepare porque tendrá la “mejor temporada de verano de la historia”. El planteo de una reactivación económica y la recuperación de hábitos sociales que la pandemia postergó también sobrevoló en el resto de los discursos. El slogan de campaña, “La vida que queremos”, a flor de piel.

“Cuando nos juntemos ya no vamos a estar todo el día con el celular en la mano mirando para abajo, nos cansó la virtualidad. Al fin y al cabo humanos somos y queremos vernos y encontrarnos, abrazarnos. De eso se trata lo que le propusimos a la sociedad allá por 2019”, dijo desde Bahía Blanca el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner.

En Mar del Plata, ubicados en las primeras filas del teatro, aplaudían intendentes como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) o Mariano Cascallares (Almirante Brown) y también ministros nacionales y provinciales. Además de los principales representantes de trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires como Roberto Baradel (Suteba) u Oscar De Isasi (ATE-CTA Autónoma) y de otros gremios como Pablo Moyano de Camioneros o Sergio Palazzo de La Bancaria y precandidato a diputado nacional

Otro hilo conductor y coincidente en los distintos discursos que atravesó las tres ciudades que eligió el oficialismo para el acto de cierre fue la polarización con la oposición y algunas figuras en particular como el ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora bonaerense y actual precandidata a diputada nacional por la Ciudad, María Eugenia Vidal o el precandidato a diputado nacional por la provincia, Diego Santilli.

A 550 kilómetros de Mar del Plata y desde el Club Atlético Argentino de Junín, Massa también co-protagonizó la tarde del oficialismo en la línea de “los dos modelos”. “Sergio.. no sé si tajaí”, bromeó Kirchner al darle paso a su socio político. Acostumbrado a ser él quien hace los chistes, Massa sonrió. Luego, ya con temple más serio y sin rodeos dijo que este domingo “hay dos boletas que definen qué Congreso y qué país vamos a tener. En una, aquellos que soñamos con un país libre, desendeudado, invirtiendo en obra pública en lugar de deuda. En otra boleta los que endeudaron la Argentina en una deuda impagable”. También dijo que el anterior gobierno transformó “el trabajo en planes sociales”.

El lugar elegido para que estuviera Massa allí tiene también una carga sentimental, si se quiere. Junín, ciudad cabecera de la Cuarta sección electoral, es el territorio político del fallecido ministro de Transporte de la Nación y amigo de Massa, Mario Meoni. En el escenario lo acompañó la esposa del ex funcionario quien además es candidata a senadora provincial por la Cuarta sección electoral.

El oficialismo sabe que lo suceda en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo será determinante para la foto nacional. Distintas voces coinciden en que habrá un resultado favorable ya entrada la madrugada del 13 de septiembre, apoyándose en buenas elecciones en la Primera, pero sobre todo en la Tercera sección electoral. “No podemos votar a los que endeudaron, saquearon, no podemos volver atrás. Que el voto sea para la reconstrucción y renacimiento de la provincia de Buenos Aires”, pidió Kicillof, quién cómo él mismo adelantó a Infobae, tiene como objetivo particular conseguir -como mínimo- quórum en el Senado bonaerense y para eso debe ganar algunas bancas en el interior bonaerense. El despliegue de los actos en el día de hoy también tuvo que ver con eso.

La expectativa, a priori, es buena para el oficialismo en la disputa bonaerense. Sin embargo, antes del acto, en conferencia de prensa, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco declaró al sitio 0223: “Nos preparamos para ganar la elección, aunque sea por un voto”.

