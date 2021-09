Cómo será el operativo electoral en la provincia de Buenos Aires, el distrito donde se librará la madre de todas las batallas

PASO 2021 en la provincia de Buenos Aires

Casi 13 millones de personas están convocadas este domingo a votar en la provincia de Buenos Aires, el 40% del padrón electoral. Por eso el territorio bonaerense se ha convertido en el epicentro de todas las miradas: allí es donde las dos principales fuerzas políticas -Frente de Todos y Juntos- pujarán voto a voto para darse por ganadores, mientras las otras agrupaciones buscan romper con el binomio creado a la luz de la “grieta”. Hasta ahí nada diferente de lo que pudo verse en las elecciones pasadas. Pero esta vez el problema radica en las precauciones por el coronavirus y el gigantesco operativo que se tuvo que poner en marcha para poder llevar adelante estas PASO en este contexto.

Frente a eso, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dispuso crear una aplicación que permita monitorear cómo se llevará adelante todo el proceso electoral: desde la asistencia de las autoridades de mesa hasta la trazabilidad de las urnas. Hoy, el juez tendrá una serie de reuniones con los apoderados de los partidos políticos para informarlos de esta novedad y también para acordar otro punto clave: cómo se llevará adelante la logística el próximo domingo, cuántos fiscales partidarios habrá y cómo será la cobertura de prensa para estas elecciones.

Infobae recorrió en las últimas horas las distintas sedes de la justicia electoral de La Plata para ver cómo se está preparando ese operativo: desde el lugar donde se separan las boletas hasta el predio donde se embolsan para ser distribuidos en las distintas secciones electorales.

Los datos hablan por sí mismos: habrá habilitadas un total de 36.917 mesas. Cada mesa es un universo de 350 electores. La idea es que no haya más de ocho mesas por cada establecimiento habilitado, para que no se concentre demasiada gente en un mismo espacio. De todas maneras, eso dependerá de las características de cada lugar, tal como lo dispuso la Cámara Electoral.

La suma total de electores asciende a 12.740.804 ciudadanos en el territorio bonaerense. Para llevar adelante el operativo, se estableció que se necesitan 73.834 autoridades de mesa (un presidente y un vocal). El juzgado convocó a ciudadanos de entre 22 y 58 años -la Cámara Electoral fijo un parámetro etario de entre 18 y 55-.

Los telegramas comenzaron a enviarse desde el 12 de julio. Hasta el día de ayer, lunes, el Correo Argentino emitió y entregó 136.546 telegramas para convocar a estas autoridades: 57.047 no llegaron a destino por distintas causas (domicilios incompletos, mudanzas, datos incorrectos, una segunda visita sin respuestas). Y otros 7675 ciudadanos se excusaron de constituirse como tales.

En la aplicación ya están “logueadas” más de 30 mil personas que, además, ya hicieron el curso de capacitación. Hay otros 4.400 telegramas en proceso de entrega. En tanto, hay unos 4.395 delegados registrados.

Imagen de las urnas que comenzaron a despacharse a distintos puntos de la provincia

En estas elecciones en terreno bonaerense habrá una novedad: se espera menor ausentismo entre las autoridades de mesa. ¿Por qué? Porque la aplicación generada permitirá estar conectado con cada autoridad y cada delegado de establecimientos. Así, ellos podrán reportar inconvenientes o irregularidades desde cualquier parte de la provincia.

Eso permitirá, además, que si en un establecimiento hay dos autoridades en una mesa y ninguna en otra, se le podrá dar la orden a una de esas personas para que se constituya en la mesa vacía, explicaron a Infobae las fuentes consultadas.

La aplicación que empezó a funcionar desde hace algunas semanas también agilizó el problema de las excusaciones. “La diferencia central entre las elecciones anteriores y las presentes es que hoy se cuenta con un dispositivo tecnológico que permite emitir el telegrama de reemplazo muy poco tiempo después de la excusación o de la falla en la entrega del telegrama. Antes se debía esperar a la devolución física del mismo, o a la recepción concreta de las excusaciones. Hoy el seguimiento de los telegramas permitió saber prácticamente en tiempo real e qué momento falló la entrega y cuándo un ciudadano presentó su pedido de recusación”, detallaron las fuentes.

Al mismo tiempo, el juzgado envió más telegramas que otros años: no sólo por lo que implicaba el operativo por el COVID-19 sino porque además hay “en gateras” unos 17 mil suplentes para ser convocados a último momento, si se ausenta alguna de las autoridades que está convocada. Para eso están los 3 mil empleados judiciales de la provincia que quedaron afectados a estas PASO o los voluntarios registrados en la Cámara Electoral.

Una imagen de las boletas separadas para la ciudad de Mercedes

”Es la primera elección en la que se verá fortalecido el régimen de autoridades de mesa porque además los reemplazos son designados por la justicia electoral y no por el Correo”, se indicó. Es que habitualmente las excusaciones se producen entre miércoles y jueves previo a la elección y por lo tanto el Correo se organizaba en función de un listado que le entregaba el juzgado. Ahora, la excusación se pudo hacer a través de la misma aplicación, que les permitió subir su DNI y la justificación de por qué iban a ausentarse (un certificado médico, por ejemplo). Esos documentos, que ahora quedan registrados, son evaluados para determinar si la ausencia está validada.

El cambio tecnológico implicó también aprender cómo funciona el sistema. En la misma aplicación, las autoridades y delegados pueden tomar cursos online o presenciales para saber cómo llevar adelante el procedimiento de estas PASO.

El sábado por la mañana, un pequeño grupo de personas se concentraba en una de las oficinas de la planta baja del edificio de la calle 8 para escuchar cómo capacitarse. Otros grupo se encargaba de supervisar la distribución y entrega de las urnas por parte del Correo en cada uno de los establecimientos de votación y la llegada de los delegados electorales junto a personal del Comando Electoral, encargado de custodiar los locales.

Operativo PASO 2021

La separación de boletas

Call center para las PASO 2021 en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires funcionará además un call center: un 0-800 para resolver las dudas que les queden a las autoridades de mesa. El día de las elecciones habrá unos 80 operadores para responder los interrogantes. Es que ya no sólo pueden aparecer dudas electorales en sí por alguna situación dudosa sino también por las eventuales preguntas que puedan derivarse del protocolo establecido en estas elecciones pandémicas.

Una herramienta valiosa para los funcionarios de la justicia electoral será una suerte de mapa interactivo: allí se reflejarán como puntos rojos, verdes o amarillos el estado de las mesas y establecimientos en cada sección electoral. En un capítulo llamado “eventos de mesa”, la aplicación mostrará tres ítems: “apertura de mesa”, “cierre de mesa” y “finalizó el escrutinio”. Con los puntos rojos podrá advertirse, de manera online, cuáles son los lugares donde hay demoras o inconvenientes.

“Los delegados son nuestros ojos en las escuelas, pueden ver lo que está sucediendo. Esas alertas no van a permitir solucionar los problemas más rápido o hacer corrimientos de mesa cuando falten autoridades”, explicaron a Infobae las fuentes consultadas. Estas funciones también permitirán al juzgado ver “la trazabilidad de las urnas”; es decir, monitorear todos sus movimientos para hacer más transparente la elección.

Las urnas ya comenzaron a enviarse desde los establecimientos judiciales de La Plata hacia los lugares más alejados del centro provincial. Pero no todas las agrupaciones políticas entregaron el total de sus boletas. El fin de semana fue un continuo ir y venir. El plazo para esa entrega vence mañana.

Vale aclarar que las boletas también pueden ser llevadas directamente a las mesas por parte de los fiscales partidarios, pero en todos los casos es una carga que corresponde a los partidos y el faltante de boletas de algunas agrupaciones no impide el inicio de la elección. Por eso, la distribución “oficial” garantiza que los papeles lleguen a destino.

Separados en burbujas, con mesas de cinco o seis personas, los empleados judiciales trabajaban separando las boletas para cada comuna o depurando el padrón (sacando el troquel de aquellas personas que aparecían, por ejemplo, fallecidas, algo que se tuvo que actualizar hasta último momento por el COVID-19), según admitieron -a este medio- empleados que participan del operativo.

La cancha de paddle en donde se acomodan las boletas

En la secretaría electoral, sobre la calle 10, hay una ex cancha de paddle que se adaptó para acomodar allí las distintas combinaciones de boletas que iban dirigidas a cada comuna. No es un dato al pasar teniendo en cuenta que las PASO definen la vida interna de cada partido político y en provincia de Buenos Aires no solo se votan diputados nacionales sino también legisladores provinciales en cada una de las 8 secciones, concejales y consejeros escolares en cada uno de los 135 municipios y legisladores provinciales en la mitad de las secciones. Hay municipios como La Matanza donde los votantes se encontrarán en el cuarto oscuro con unas 40 boletas.

En un tercer edificio del Poder Judicial, un galpón alejado del centro platense, decenas de personas se movían al compas de papeles en lo que era el operativo final: preparar las bolsas que se entregarán a cada autoridad de mesa con un juego de boletas, con el fin de que sirva para corroborar si existen dudas y así evitar el clásico juego entre partidos que puedan cambiar boletas de un opositor para que después terminen impugnadas en el recuento.

Juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla

Hoy, Ramos Padilla tiene prevista una serie de reuniones con los apoderados de todos los partidos políticos para acordar la logística de este domingo, la cantidad de fiscales o el funcionamiento de la prensa en cada establecimiento teniendo en cuenta los protocolos a seguir por el COVID-19.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jueza federal porteña María Servini estableció que las agrupaciones políticas, durante el desarrollo de los comicios del próximo 12 de septiembre, “deberán abstenerse de realizar operativos de prensa respecto de los candidatos postulados por dichas entidades y/o dirigentes partidarios, tanto en las inmediaciones del local de votación como dentro del establecimiento, salvo razones fundadas que impliquen el dictado de una autorización expresa” por parte del Tribunal, “debiendo instrumentar dicho operativo para obtener registros fotográficos, filmaciones o declaraciones en un lugar alejado al ingreso del local electoral que no interfiera con el normal desarrollo del comicio”.

Pero como cada juez electoral fija las normas en su distrito, habrá que ver qué surge de la reunión que se llevará adelante con las agrupaciones políticas. Lo que está claro, dicen las fuentes judiciales del ámbito electoral, es que cuando llegue el momento de hacer las elecciones generales, el volumen de boletas y movimientos se reducirá a la mitad. Y al mismo tiempo, el mecanismo ya puesto en práctica en estas primarias estará agilizado, en un momento en donde se cree el virus será menos amenazante, porque se prevé que más personas estarán vacunadas.

El Ministerio del Interior de la Nación dispuso, semanas atrás, que los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesa, y cumplan efectivamente tal función en las elecciones legislativas, percibirán una suma de $2.500 en concepto de viáticos. En tanto, se estableció un pago de $1.500 para quienes efectivamente participen de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral, en forma previa a las elecciones primarias.

La resolución también fijó una suma de $4500 para los ciudadanos que sean designados por la Justicia Nacional Electoral como delegados en los locales de votación y fijó $1.700 para los delegados judiciales que efectivamente den cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral.

Seguir leyendo