La pelea por el voto migrante en la ciudad de Buenos Aires: dónde viven y a quién eligieron en elecciones pasadas

En las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, tanto en la PASO del domingo pero sobre todo en las generales del próximo 14 de noviembre, el Frente para la Victoria y el oficialismo local saldrán a la búsqueda del voto migrante, un hecho que hasta este año no se tenía en cuenta por la baja incidencia que tenían esas comunidades que no iban a sufragar o no se anotaban en el padrón electoral. Pero esto cambió de manera radical y hoy son caso 400.000 residentes extranjeros mayores de 16 años en condiciones de votar ya inscriptos que representan el 16% del padrón electoral porteño.

Este hecho tiene una explicación: a partir de la sanción del nuevo Código Electoral se inscriben automáticamente en el padrón a los y las migrantes desde los 16 años que tengan residencia permanente y documento nacional de identidad con domicilio en CABA.

De acuerdo con la información suministrada por el Tribunal Superior de Justicia, al 18 de febrero de 2021 se encontraban en estas condiciones 398.222 personas. Esos sufragios pueden dar vuelta la elección.

Tanto es así que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad lanzó una campaña para que los migrantes consulten el padrón electoral y recordarles que tienen derecho a participar de la elección de los legisladores porteños.

Mediante la Acordada Electoral 1/2021, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso la publicación extraordinaria del padrón provisorio de “Electoras Extranjeras y Electores Extranjeros Residentes” desde el 1 al 31 de marzo a los fines de que puedan solicitar corrección de datos o reclamar su incorporación si no figuran allí. Por ese motivo, hasta mediados de año se habían inscripto casi tres mil ciudadanos más, por lo cual la cifra ronda los 400.000 potenciales extranjeros con residencia en CABA mayores de 16 años en condiciones de sufragar.

Los ciudadanos extranjeros que podrán votar este año en CABA

Un trabajo de Leonardo Farías, director del Centro de Estudios Sociales Para el Desarrollo Territorial (CESDET) y con base en la Dirección Nacional de Migraciones y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, revela que la comunidad boliviana es la de mayor cantidad de residentes inscriptos en el padrón electoral con 65.400 personas.

Le siguen las comunidades paraguaya con 54.800; la peruana con 41.500; la uruguaya con 23.300; la española con 12.900; la italiana con 11.900, la china con 10.900; la brasileña con 6.900, la colombiana con 6.300; la venezolana con 5.000 y la surcoreana con 5.000.

Si bien cada ciudadano vota libremente y sin condicionantes, los relevamientos históricos realizados marcan algunas tendencias a tener en cuenta.

La comunidad boliviana y la paraguaya, las de mayores cantidades, suelen votar por el peronismo. La peruana, si bien está repartida entre el peronismo y Juntos por el Cambio, en las últimas elecciones, según trabajos en boca de urnas realizados por el entonces Frente para la Victoria, se inclinó en más de un 60% por el espacio de Cambiemos.

Dónde viven los extranjeros que estarán en condiciones de sufragar

Los residentes venezolanos -aunque son minoritarios comparados con otras comunidades anteriores- son marcadamente votantes de Cambiemos.

Uno de sus referentes, que habló con Infobae resguardando su nombre, asegura que esto es así desde la presidencia de Mauricio Macri: “Nos abrió las puertas y facilitó los trámites migratorios cuando decidimos con mucho pesar dejar Venezuela por los padecimientos del régimen chavista”.

Desde la comunidad boliviana, uno de sus líderes en Capital Federal y comunicador social, afirmó que el peronismo, ahora enmarcado en el Frente de Todos, supo priorizar el trabajo territorial en ese grupo de migrantes en villas como las 31, en Lugano, Soldati y el Bajo Flores, donde hay una importante cantidad de residentes.

“El peronismo siempre acompañó a nuestra comunidad. No nos han discriminado y nos incorporaron desde un principio a sus planes de asistencia social. Lo mismo ocurre en la provincia de Buenos Aires”, explica.

La comunidad paraguaya, según los mismos trabajos post electorales, suelen inclinarse por el justicialismo, aunque son más reticentes en ir a votar.

Tanto desde el oficialismo porteño como de la oposición realizaron trabajos territoriales para conquistar el voto migrante

El minucioso trabajo de Farías, quien dialogó con Infobae, destaca que en el año 2018 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que tenía como objetivo el empadronamiento automático de los migrantes con residencia permanente en la Ciudad y con ello la posibilidad de elegir autoridades locales.

Dicho proyecto fue presentado en aquel entonces por la legisladora Paula Penacca, Presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana. Actualmente es diputada nacional del Frene de Todos por CABA.

El informe del Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial destaca que “tres años después el empadronamiento se puso en práctica y para las elecciones 2021 el número de empadronados ronda los 398.000 migrantes contra los 20.875 del 2019 y los 16.334 en 2017 una cifra impensable que podría dar vuelta una elección y cambiar la composición de la legislatura.”

Así las cosas, tanto oficialismo como oposición ya están trabajando para acercar a los migrantes a participar y elegir representación legislativa. “Históricamente la participación electoral de la ciudadanía migrante fue baja. En el año 2017 solo votó el 27,22 % del padrón. En 2019, aunque mejoró, no llegó a la mitad del empadronamiento, fue del 42,98 %”, marca el estudio. Por esa razón este año se transformó en el gran desafío para oficialismo y oposición.

Farías, en su relevamiento, ya no sobre CABA, sino a nivel nacional, destaca que “hasta ahora los migrantes que residen en el país han sido proclives a elegir al peronismo”.

Según esos datos, en 2017 los resultados fueron de 47,68% para el Frente de Todos y 27,99% para Juntos Por el Cambio. En 2019 la diferencia fue mayor: 65,88 % para el Frente de Todos y 27,55 % para Juntos Por el Cambio.

Si esas cifras se replican en la Ciudad de Buenos Aires, y los migrantes se volcaran de manera masiva a las urnas, los candidatos del presidente Alberto Fernández en la legislatura porteña tendrían ventaja sobre los de Horacio Rodríguez Larreta.

En el documento del CESDET, titulado “Situación pre electoral de migrantes” se recuerda que “la concurrencia a votar en elecciones legislativas es menor que las ejecutivas” y que “el electorado migrante se caracteriza por su baja participación”.

El estudio asegura que “el electorado migrante en Palermo y Belgrano replica el comportamiento electoral del resto de la Ciudad”, es decir, suele volcarse por votar a Cambiemos.

Los partidos políticos se vuelcan a conquistar parte del voto migrante. Son unos 400.000 electores mayores de 16 años habilitados para hacerlo en CABA

La cantidad de migrantes en condiciones de votar supera ampliamente la cantidad de electores que presenta la Comuna 13, integrada por los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales y qué tiene la mayor cantidad de electores: 220.240.

Los migrantes, de manera mayoritaria, se reparten en las comunas 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano); la 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), la 7 (Flores y Parque Chacabuco); la 3 (Balvanera y San Cristóbal) y la Comuna 1 (Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución)

Hasta el momento, y quizás por la escaza incidencia que tenía el voto migrante, no hay en las listas de legisladores porteños referentes de alguna comunidad.

Es muy posible que, a partir de esta elección, esa situación cambie y parte de la campaña política comience a girar alrededor de las comunidades extranjeras que residen en la Ciudad de Buenos Aires. Hay cuatrocientas mil razones para que eso suceda.