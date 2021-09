Se calienta la campaña: Berni y Vidal se cruzaron por el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires

María Eugenia Vidal y Sergio Berni

A 9 días de las elecciones primarias, se tensa la campaña electoral. Este viernes, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la ex gobernadora de Buenos Aires y hoy precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se cruzaron fuerte por la gestión de gobierno, el consumo de marihuana y la lucha contra el narcotráfico en el principal distrito electoral de la Argentina.

El ministro Berni se metió de lleno en la campaña y dijo que la ex gobernadora Vidal “no resistía otra derrota en la Provincia” y por ese motivo decidió ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el funcionario habló sobre los dichos de la ex mandataria provincial, quien diferenció el consumo de drogas en Palermo y en la villa 1-11-14: “ Lo que dice Vidal es una barbaridad. La Argentina necesita darse una discusión muy seria sobre cómo afrontar el tema del narcotráfico ”.

Lugar donde funcionaba un búnker narco (foto de archivo)

Berni habló con María Laura Santillán en CNN Radio, y cuestionó la precandidatura de la ex gobernadora en la Ciudad de Buenos Aires: “Vidal, esa gran leona que decía que peleaba por los intereses de los bonaerenses, no se postuló en la provincia de Buenos Aires porque su carrera política no podría resistir otra derrota electoral y por eso decidió ir a la Capital” .

Tras las declaraciones de Berni, la ex gobernadora y hoy precandidata le respondió al ministro Berni y dijo que “la seguridad es un tema muy serio como para hacer un show”.

“Hay mucho discurso, mucho spot que pretende ser simpático incluso banalizando temas graves como el consumo y el narcotráfico”, expresó Vidal en el programa que conduce María Laura Santillán.

“Cuando fui gobernadora hubo 8.000 narcos presos, no por tenencia para consumo, narcos, los que venden. 8.000 narcos presos contra 4.000 del gobierno de (Daniel) Scioli. Y hace un año y medio que no veo operativos en la provincia de Buenos Aires. Cada vez que hablo con madres del conurbano profundo, me dicen que los transas que nosotros sacamos de los barrios, volvieron a vender. Esa es la realidad que me preocupa”, enfatizó.

Las autoridades desbarataron una banda narco (foto de archivo)

En este sentido, la ex gobernadora lanzó críticas a la gestión de Berni como ministro de Seguridad bonaerense: “Hace un año y medio que no veo operativos”. Y se preguntó: “¿Qué está haciendo (Berni) para que el narcotráfico no siga creciendo en la provincia de Buenos Aires?”.

Además, se refirió al spot en el que Berni se muestra conversando con su madre por teléfono mientras está haciendo un allanamiento. “Un spot y una foto no te definen. Vamos a las estadísticas. ¿Cuánta es la droga decomisada? En mi gobierno la droga decomisada fue mucho mayor que en otros gobiernos. Eso es lo concreto. La seguridad es un tema muy serio para hacer de eso un show”, consideró.

Y pidió: “ Este es un tema serio, no lo frivolicemos, no usemos estos temas para la campaña. Hagamos como se hizo durante nuestro gobierno, como hizo Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad. Nosotros no hacíamos spot cuando era gobernadora o Patricia era ministra, hacíamos allanamientos y metíamos presos a los narcos. Y la gente eso lo sabe ”, concluyó.

Miembros de las fueras de seguridad en la esquina de una de las calles de la Villa 31 (foto de archivo)

En la misma entrevista, Berni explicó el origen de su spot y se refirió también al video de campaña de Florencio Randazzo, ex ministro del kirchnerismo y actual candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires con la nueva agrupación “Vamos con vos”. “Nuestro spot lo hicimos mientras allanábamos un búnker (de droga) en La Plata. Lo hicimos como respuesta a que nos traten de pueblo pelotudo; no podía quedarme con la sensación de ganas de contestarle”, lanzó.

De inmediato, el precandidato de Vamos con Vos le contestó a través de las redes sociales con un tuit donde reflejó la lamentable situación por la que atraviesa las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Hacer un spot con el desastre que es la seguridad en la provincia, eso sí es tomarnos de estúpidos. Si no preguntenle a los que salen a tomarse el bondi cada día para ir a laburar.

Sean serios Berni. Menos spots, y más plata para que las comisarías, como mínimo, tengan internet. https://t.co/hwBNjHWBNb — Florencio Randazzo (@RandazzoF) September 3, 2021

“ Después de una introducción cómica y aclarar que para nosotros no es una broma, le dije a Vidal lo que significa la mariguana: no discutimos si es recreativa o no, si es Palermo o la 1-11-14, si no que esa droga está manchada de sangre de víctima inocentes y es comercializada por chicos que en vez de estar en la escuela están con una ametralladora llevándola de La Plata a Palermo ”, concluyó el ministro.

