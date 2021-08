Guillermo Dietrich: “En nuestra gestión no hubo bolsos, ni una cuenta, ni un mail que demuestre un ilícito”

El ex ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich (Maximiliano Luna)

“Para nosotros en general y para mí en particular nunca hubo un bolso, nunca hubo una cuenta, no hubo una reunión secreta, un mail que demuestre un ilícito. No es que no lo encontraron. No existe. El tiempo irá dando con sus altibajos la respuesta a estas cosas”, expresó Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri.

El ex funcionario aseguró que “hay un estilo de un grupo de dirigentes del oficialismo que es construir mentiras constantemente” y se refirió a algunos de los episodios que en los últimos meses hicieron mella sobre la imagen del Presidente y sus ministros.

“Ese patrón que tienen que después se verifica en el vacunatorio VIP, donde te mienten en la cara con algo tan sensible como una vacuna que salva vidas y que no llega a personas que la necesitaban y murieron, o en la foto escandalosa que vimos, lo que refleja lamentablemente el sentimiento de los argentinos y el mío como dirigente que es que el Gobierno miente”, señaló Dietrich esta mañana en una entrevista con el periodista Guillermo Panizza en CNN Radio.

Consultado sobre las denuncias que recibieron tanto él cómo otros dirigentes del macrismo, el ex ministro aseguró que “son falacias” y que “frente a cada denuncia que hubo, tanto a la Justicia y a las periodistas, cada uno de nosotros y yo en particular, hemos respondido cada una de las cosas”.

"El aporte que ha hecho y hace a nuestro país es increíblemente maravilloso”, sostuvo Dietrich (Presidencia)

“Lamentablemente también tiene otro trasfondo que quizás es todavía más grave. Como los bolsos de López, los secretarios multimillonarios, las cuentas afueras, las mansiones de los funcionarios que nos denunciaron, son inocultables. La única forma que tienen de emparejar la cancha es intentando mostrar que somos todos iguales”, remarcó. “Trabajan para inclinar la Justicia”.

“El Presidente inaugura un tramo de la Ruta 8 en Pergamino, se apropia la construcción de esa ruta y dice que estaba parada la construcción de rutas cuando yo en octubre de 2019 la recorrí personalmente en auto”, indicó en ese sentido. “La construcción es que no se hicieron rutas ni obra pública en el gobierno de Mauricio Macri. Tenemos un montón de falencias pero hemos construido obra pública en todo el país, la gente lo vio”.

Respecto a la gestión de Alberto Fernández, el ex ministro sostuvo que “no hay un indicador que esté mejor que en el 2019”: “Tenemos un desafío enorme como país y creo que vamos a tener la oportunidad en el 2023 de retomar esa senda, aprendiendo de los errores, buscando consensos y en la única línea que tenemos que es la construcción de producción, inversión y trabajo”.

Además, Dietrich se refirió a las internas dentro del espacio de la oposición en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. “Es algo muy importante que haya una oposición unida cuando el peronismo está gobernando. Hemos mantenido el espacio y lo hemos ampliado. Se han sumado nuevos candidatos y esto es bueno para nosotros, pero aún mejor para el país”.

También se expresó sobre la figura de Mauricio Macri: “El aporte que ha hecho y hace a nuestro país es increíblemente maravilloso”. “Tuvo un gran liderazgo, con el enorme aporte de los radicales, gobernamos cuatro años y algo que no es menor: nunca un gobierno no peronista y menos con la conformación nuestra terminó los cuatro años”, concluyó.

