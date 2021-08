Cómo afecta la fiesta de Olivos a la imagen presidencial de Alberto Fernández

La foto de la polémica: ¿cómo impacto en la imagen de Alberto Fernández?

Las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta presidencial de Olivos, en plena cuarentena estricta, causaron una conmoción política. El incumplimiento de las medidas del aislamiento obligatorio por parte de Alberto Fernández puso en el centro de la escena a la figura del jefe de Estado, y le dio aire a la oposición para promover un juicio político en el Congreso. Tras las primeras horas de desconcierto y silencio oficial, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, admitió el “error” en el festejo.

Con el transcurrir de los días se conocerá la magnitud del impacto del incidente de la imagen presidencial. Otro de los antecedentes serios fue el escándalo detrás del “vacunatorio VIP”, del cual finalmente el Gobierno pudo salir adelante, aunque afectado. Esta vez, dirigentes del Frente de Todos criticaron la actitud del jefe de Estado, que recientemente en un reportaje había negado la realización de encuentros sociales durante el confinamiento. En diálogo con Infobae, analistas políticos evaluaron hasta donde llegarán los efectos del nuevo traspié en la gestión de la pandemia.

“Por el momento hay que ser prudente, hay que evaluarlo con más tiempo. No sabemos qué tipo de escándalo estamos hablando. Hay chances de que esto perfore la base propia, con gente que vivió situaciones horrendas hace muy poquito. Y ver al Presidente ignorando las propias normas puede ser duro ”, reflexionó el consultor político, Sergio Berensztein.

“Hay una larga literatura sobre el impacto de los escándalos políticos. Desde Watergate, en la década del 60, el rol de los medios cambió mucho. ¿Qué se sabe hasta el momento? Que hay escándalos que parecen menores y tienen un gran impacto, y lo contrario también, que hay hechos que parecen terribles y finalmente no lo son”, agregó.

Acostumbrado a las definiciones fuera de libreto, el politólogo y profesor de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud arriesgó una visión más definida sobre el daño en la credibilidad de Alberto Fernández. “ El Presidente tenía una cierta imagen de chanta, pero simpático. Este evento le coloca la mochila de garca , tanto en el sentido de privilegiado como de cagador ”, consideró.

Mariel Fornoni, de Management & Fit, adelantó que actualmente están midiendo el impacto en la opinión pública la divulgación de la foto. “Aún no tengo datos que pueda corroborarlo. En mi opinión, lo que veo es que esto llega en un momento de mucha sensibilidad social que hay, la gente está muy enojada porque que la dirigencia política está divorciada de los problemas que afecta a la gente, como la economía, la salud y la educación”, reflexionó.

Con ese eje de análisis, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero minimizó la violación de la cuarentena por el Presidente, al afirmar que “el error” de Alberto Fernández no va a distraer al Gobierno de “los temas que le importa a la gente”. Sin embargo, los analistas plantean como problemático el orden de la ejemplaridad de la dirigencia política.

“ En los trabajos cualitativos se hace mucha mención a los privilegios de la dirigencia política , y es algo que vio en la cuarentena, porque no estuvieron restringidos para salir a la calle, ir a los estudios de TV o no tuvieron afectados sus sueldos”, apuntó Fornoni. “Entre las instituciones que menos confianza genera aparece primero la Justicia, pero ahí nomás está la dirigencia, donde hay 6 de cada 10 personas que no creen. En este contexto donde la incertidumbre y angustia son los sentimientos que predominan, aparece esta cuestión de la figura presidencial y de un presidente en otra frecuencia, hablando de la legalización de la marihuana y otros temas”, indicó.

Para Berensztein, la traducción electoral del incidente en Olivos está por verse. “En general, excepto los escándalos singulares que perforan el voto propio, este tipo de situaciones agrandan la grieta, no generan nada nuevo. Los que quieren a un dirigente, lo terminan defendiendo; y los que no, lo atacan”, dijo a este medio.

Para los analistas, será relevante cómo se ordenen las fuerzas políticas en los próximos días sobre los sucesos en Olivos. Pero sobre todo, será crucial la intervención que tome el Frente de Todos y el propio mandatario presidencial.

“Ante todo esto es un error del Presidente, pega en un valor importante en el mundo occidental que es la desigualdad. Este es un punto clave. Cualquier ciudadano puede hacer una denuncia y un fiscal procesarlo. El juicio político parece una actitud exagerada por este tema , lo mismo que la comisión investigadora parlamentaria, creo que es darle un nivel institucional que no lo tiene en este caso. Pero creo que pegará en la campaña electoral”, sostuvo el consultor Rosendo Fraga, en diálogo con TN.

Malamud tiene una visión más negativa sobre la encerrona del oficialismo: “A partir de ahora, la campaña del Frente de Todos está condenada a ser cínica o hipócrita. Solo puede salvarlo la oposición”.

Fornoni expuso como inconveniente que Alberto Fernández no haya sido el primero en referirse a los festejos en la quinta presidencial. “Correspondía que hablara él. Quisieron desviar el tema, y luego salió a hablar Cafiero. Es un tema que ofendía a mucha gente. Estamos con más de 100 mil muertos, todas esas familias tienen a un familiar que no pudieron despedir, o gente que estuvo internada y no pudo ser asistida en su momento. Hay mucha irritabilidad”, sostuvo la directora de Management & Fit.

Berensztein, en cambio, no arriesga. Y adelante que todo el conflicto puede resultar una oportunidad, si es bien utilizado: “Obviamente lo que haga el Gobierno va a influir en el caso, si logra salir por arriba”, indicó. “Con el vacunatorio VIP el kirchnerismo se cerró. Ahora no es tan así. El cierre de listas dejó heridas y fracturas internas. Pero el Presidente puede encauzar el tema a través de la vía judicial y si reconoce que fue un error político”.

“De lo judicial no puede escapar, el violó su propia norma. Es abogado, lo sabe, tiene que estar dispuesto a presentarse a la Justicia. Si trata de esconderse es peor, creo que puede salir fortalecido si se autodenuncia y no aparece como alguien que quiere ocultar sus privilegios”, concluyó el consultor político.

SEGUIR LEYENDO: