El presidente Alberto Fernández recibió el alta médica y retoma sus actividades habituales de manera presencial tras viajar a Perú

Alberto Fernández junto a Pedro Castillo

“ Habiéndose realizado el test de PCR y atento al resultado de dicho estudio, siendo este negativo, el Primer Mandatario retoma sus actividades habituales de manera presencial ”. Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial, anunció así, a través de un comunicado oficial, que Alberto Fernández recibió el alta médica luego de permanecer aislado en la Quinta de Olivos tras viajar a Perú para participar de la asunción de Pedro Castillo, flamante jefe de Estado de ese país, la semana pasada.

Así, el Presidente podrá avanzar con los cambios en el gabinete anunciados en los últimos días, sobre todo en las juras en sus cargos como ministro de Desarrollo Social de Juan Zabaleta en reemplazo de Daniel Arroyo y la del nuevo ministro de Defensa que ocupará el lugar de Agustín Rossi, de quien todavía no trascendió el nombre, se demorarán.

Además, para mañana, viernes, Alberto Fernández tiene previsto recibir al Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, el enviado del presidente estadounidense, Joseph Biden, para tratar la negociación con el FMI, la crisis global causada por el Cambio Climático y la posibilidad de acceder a créditos blandos.

Por estar cumpliendo con el aislamiento, el presidente participó de manera remota del relanzamiento del programa Ahora 12.

En su periplo por Perú, que comenzó el martes 27 de julio y terminó el jueves 29, donde recorrió la capital Lima y en la Pampa de la Quinúa, en la ciudad de Ayacucho, el Presidente estuvo acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez; el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y el diputado nacional, Eduardo Valdés, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.

La decisión de efectuar un aislamiento preventivo del Presidente y del resto de los que viajaron se tomó aunque los funcionarios están exceptuados por la Decisión Administrativa 683/2021 del aislamiento obligatorio que rige para todos los pasajeros que llegan del exterior, medida que fue tomada para evitar el ingreso de la variante Delta del coronavirus al país.

Lo mismo había ocurrido unos días antes con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y con la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, quienes se aislaron luego de una visita oficial a Londres donde mantuvieron reuniones con funcionarios del Reino Unido sobre vacunación y manejo de otros temas relacionados con la pandemia.

El pasado martes Alberto Fernández participó de forma remota desde Olivos del relanzamiento del programa Ahora 12 que se hizo en la fábrica Visuar del Parque Industrial de Cañuelas, que se transformó en un acto más de la campaña electoral rumbo a las elecciones de medio término. Allí estuvieron en modo presencial varios de los ministros de su gabinete y la primera candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

Como se mencionó, el aislamiento del Presidente demoró la jura de Juan Zabaleta como nuevo ministro de Desarrollo Social tras la renuncia de Daniel Arroyo, quien será candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Y también se atrasará el nombramiento y la posterior asunción de quien asuma en lugar de Agustín Rossi al frente de la cartera de Defensa.

Por el momento no hay ningún candidato firme para ocupar la silla del dirigente santafesino, que competirá como precandidato a senador por su provincia en las PASO del 12 de septiembre. En el entorno presidencial remarcan que no hay apuro en definir el sucesor del “Chivo”. En esa demora tiene que ver que no es un ministerio estratégico. Sin embargo, cada nombre es parte de un rompecabezas donde Fernández intenta mantener el equilibrio para no generar tensiones ni enojos entre los socios del Frente de Todos.

SEGUIR LEYENDO: