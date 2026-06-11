El peronismo salvó a Kicillof en la Legislatura en una sesión para exponer el funcionamiento del IOMA

El peronismo se mostró unificado para blindar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al titular de IOMA, Homero Giles, e impuso su número en la Cámara de Diputados para frenar la avanzada de los distintos bloque de la oposición que este jueves buscaron llevar adelante una sesión especial para tratar distintos proyectos sobre el funcionamiento del Instituto Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires.

Desde hace semanas los bloques del PRO, La Libertad Avanza, UCR Cambio Federal, Hechos, UCR Unión Cívica Radical y Unión y Libertad venían presionando para motorizar una sesión especial para tratar 12 proyectos de ley referidos al funcionamiento de IOMA. Finalmente, tras varias idas y vueltas, el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara, convocó a sesionar para este lunes. Como la oposición juntaba el número, se decidió postergar el tema y convocar para este jueves. Finalmente, esta tarde, la oposición reunió a los 47 diputados necesarios para darle el puntapié a la sesión, pero quedó lejos de los dos tercios necesarios para tratar los proyectos bajo condición de sobre tablas.

PUBLICIDAD

La oposición se mostró abroquelada, reunió el número y bajó al recinto. Se dio inicio a la sesión y automáticamente en fila entraron los integrantes del bloque Fuerza Patria, que reúne 39 miembros. Entonces Dichiara leyó los proyectos a discutirse y puso en consideración el tratamiento sobre tabla de los mismos. Al ser sobre tablas, para su aprobación, se requerían los dos tercios de los presentes: 61 legisladores. La oposición llegó a reunir a 47. Entonces se rechazó el tratamiento. “Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión”, dijo Dichiara y clausuró el debate. Seguidamente, se levantó del estrado y salió del recinto. En fila se retiraron los legisladores de Fuerza Patria. Sentados en su banca, quedaron los opositores con los micrófonos apagados.

El bloque de La Libertad Avanza había asistido a IOMA a hacer un pedido de información pública

“Era cantado que iba a pasar esto”, aseguró un legislador de La Libertad Avanza. Entre los bloques opositores hubo cierto pase de factura interno por no prever lo que iba a suceder. Reglamentariamente no hubo anomalías.

PUBLICIDAD

Políticamente, la jugada despertó el enojo de los bloques que no pudieron discutir en el recinto los proyectos de IOMA. Tras la sesión, hubo una improvisada conferencia de prensa en el salón de los pasos perdidos.

“Kicillof no quiere hablar de IOMA. Mientras nosotros estamos acá, una persona que no escucha sigue sin audífonos, un enfermo de cáncer sigue sin medicación, una persona está internada esperando la prótesis y otra está esperando para internarse y no se puede internar. La verdad es que hacer este tipo de cuestiones, un tema tan importante como es IOMA, pero lo que queda claro es que tienen mucho más para esconder que para mostrar y, por lo tanto, lo que ha pasado es una fiel demostración de eso", dijo el titular del bloque UCR Cambio Federal, Diego Garciarena.

PUBLICIDAD

“Esta cámara no quiso debatir el tema que tiene centralidad política para más de dos millones doscientos mil afiliados. Ese es el problema. El tema es Homero Giles y la conducción del IOMA. Tenemos más de quince proyectos presentados entre toda la oposición y ninguno pudo ser tratado hoy, ni siquiera para dar el debate. Giles ya vino a esta cámara. El IOMA está peor que hace un año y medio que vino Giles“, remarcó la diputada del bloque UCR Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén.

Axel Kicillof junto al titular de IOMA, Homero Giles y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak

En tanto, el diputado y jefe del bloque del bloque Unión y Libertad, Fernando Rozas aseguró que “la oposición está trabajando junta”, y que si “es necesario, volvemos a juntarnos para el bien de los bonaerenses”. Según el diputado y vicepresidente de Cámara, el libertario Juan Osabas, hubo un tema que definió no sesionar y fue, como contó Infobae, la denuncia del Hospital Garrahan. “Deja en claro que la Provincia no solo no le canceló la deuda, sino que la deuda se incrementó exponencialmente y que hoy IOMA le debe más de ocho mil millones de pesos al Hospital Garrahan, que es un emblema para todos los argentinos y que ha sido defendido en todos lados”.

PUBLICIDAD

En el PRO, tanto el presidente del bloque, Alejandro Rabinovich, como el diputado Fernando Rovello se refirieron a la cuestión. “Hace tres años fue el primer pedido de interpelación. En la apertura de las sesiones ordinarias tuve la oportunidad de hablar, con todo respeto, y decírselo en la cara al gobernador que era un año no electoral como para que pudiéramos trabajar juntos en el tema de la autarquía de IOMA, el funcionamiento. Me dijo ‘ahora voy a mostrar los números’. Por tercer año consecutivo no se mencionó en la apertura de sesión la palabra IOMA. Hoy queda claro que no hay voluntad política”, planteó Rovello.

Así, el peronismo, se mostró unificado para bloquear la avanzada opositora. La jugada tiene varias lecturas. Una de ellas es hacia el interior del espacio. En Diputados, el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa tienen preponderancia. La decisión de frenar el tema IOMA será una de las cartas que estarán sobre la mesa a la hora de la negociación política del espacio.

PUBLICIDAD