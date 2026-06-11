Política

El peronismo salvó a Kicillof en la Legislatura en una sesión para exponer el funcionamiento del IOMA

La mayoría de los bloques opositores pidieron una sesión especial y consiguieron el número, pero por una maniobra del oficialismo no lograron aprobar las iniciativas

Guardar
Google icon
Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense
El peronismo salvó a Kicillof en la Legislatura en una sesión para exponer el funcionamiento del IOMA

El peronismo se mostró unificado para blindar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al titular de IOMA, Homero Giles, e impuso su número en la Cámara de Diputados para frenar la avanzada de los distintos bloque de la oposición que este jueves buscaron llevar adelante una sesión especial para tratar distintos proyectos sobre el funcionamiento del Instituto Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires.

Desde hace semanas los bloques del PRO, La Libertad Avanza, UCR Cambio Federal, Hechos, UCR Unión Cívica Radical y Unión y Libertad venían presionando para motorizar una sesión especial para tratar 12 proyectos de ley referidos al funcionamiento de IOMA. Finalmente, tras varias idas y vueltas, el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara, convocó a sesionar para este lunes. Como la oposición juntaba el número, se decidió postergar el tema y convocar para este jueves. Finalmente, esta tarde, la oposición reunió a los 47 diputados necesarios para darle el puntapié a la sesión, pero quedó lejos de los dos tercios necesarios para tratar los proyectos bajo condición de sobre tablas.

PUBLICIDAD

La oposición se mostró abroquelada, reunió el número y bajó al recinto. Se dio inicio a la sesión y automáticamente en fila entraron los integrantes del bloque Fuerza Patria, que reúne 39 miembros. Entonces Dichiara leyó los proyectos a discutirse y puso en consideración el tratamiento sobre tabla de los mismos. Al ser sobre tablas, para su aprobación, se requerían los dos tercios de los presentes: 61 legisladores. La oposición llegó a reunir a 47. Entonces se rechazó el tratamiento. “Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión”, dijo Dichiara y clausuró el debate. Seguidamente, se levantó del estrado y salió del recinto. En fila se retiraron los legisladores de Fuerza Patria. Sentados en su banca, quedaron los opositores con los micrófonos apagados.

Legisladores de La Libertad Avanza PBA en IOMA
El bloque de La Libertad Avanza había asistido a IOMA a hacer un pedido de información pública

“Era cantado que iba a pasar esto”, aseguró un legislador de La Libertad Avanza. Entre los bloques opositores hubo cierto pase de factura interno por no prever lo que iba a suceder. Reglamentariamente no hubo anomalías.

PUBLICIDAD

Políticamente, la jugada despertó el enojo de los bloques que no pudieron discutir en el recinto los proyectos de IOMA. Tras la sesión, hubo una improvisada conferencia de prensa en el salón de los pasos perdidos.

Kicillof no quiere hablar de IOMA. Mientras nosotros estamos acá, una persona que no escucha sigue sin audífonos, un enfermo de cáncer sigue sin medicación, una persona está internada esperando la prótesis y otra está esperando para internarse y no se puede internar. La verdad es que hacer este tipo de cuestiones, un tema tan importante como es IOMA, pero lo que queda claro es que tienen mucho más para esconder que para mostrar y, por lo tanto, lo que ha pasado es una fiel demostración de eso", dijo el titular del bloque UCR Cambio Federal, Diego Garciarena.

“Esta cámara no quiso debatir el tema que tiene centralidad política para más de dos millones doscientos mil afiliados. Ese es el problema. El tema es Homero Giles y la conducción del IOMA. Tenemos más de quince proyectos presentados entre toda la oposición y ninguno pudo ser tratado hoy, ni siquiera para dar el debate. Giles ya vino a esta cámara. El IOMA está peor que hace un año y medio que vino Giles“, remarcó la diputada del bloque UCR Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén.

Axel Kicillof Homero Giles IOMA
Axel Kicillof junto al titular de IOMA, Homero Giles y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak

En tanto, el diputado y jefe del bloque del bloque Unión y Libertad, Fernando Rozas aseguró que “la oposición está trabajando junta”, y que si “es necesario, volvemos a juntarnos para el bien de los bonaerenses”. Según el diputado y vicepresidente de Cámara, el libertario Juan Osabas, hubo un tema que definió no sesionar y fue, como contó Infobae, la denuncia del Hospital Garrahan. “Deja en claro que la Provincia no solo no le canceló la deuda, sino que la deuda se incrementó exponencialmente y que hoy IOMA le debe más de ocho mil millones de pesos al Hospital Garrahan, que es un emblema para todos los argentinos y que ha sido defendido en todos lados”.

En el PRO, tanto el presidente del bloque, Alejandro Rabinovich, como el diputado Fernando Rovello se refirieron a la cuestión. “Hace tres años fue el primer pedido de interpelación. En la apertura de las sesiones ordinarias tuve la oportunidad de hablar, con todo respeto, y decírselo en la cara al gobernador que era un año no electoral como para que pudiéramos trabajar juntos en el tema de la autarquía de IOMA, el funcionamiento. Me dijo ‘ahora voy a mostrar los números’. Por tercer año consecutivo no se mencionó en la apertura de sesión la palabra IOMA. Hoy queda claro que no hay voluntad política”, planteó Rovello.

Así, el peronismo, se mostró unificado para bloquear la avanzada opositora. La jugada tiene varias lecturas. Una de ellas es hacia el interior del espacio. En Diputados, el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa tienen preponderancia. La decisión de frenar el tema IOMA será una de las cartas que estarán sobre la mesa a la hora de la negociación política del espacio.

Temas Relacionados

Axel KicillofIOMAHomero GilesPROUCRCoalición CívicaLa Libertad AvanzaProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Armada Argentina conmemoró el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos en el Río de la Plata

La ceremonia homenajeó los 200 años del enfrentamiento que ocurrió el 11 de junio de 1826 contra el Imperio del Brasil y fue comandado por el Almirante Guillermo Brown. El homenaje incluyó conferencias y un acto conmemorativo

La Armada Argentina conmemoró el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos en el Río de la Plata

Duro comunicado del PRO contra Manuel Adorni: “No tiene justificación posible”

El partido que preside Mauricio Macri cuestionó al jefe de Gabinete por sus contradicciones. El ex ministro Esteban Bullrich fue más tajante aún: “Es corrupto, fin” afirmó

Duro comunicado del PRO contra Manuel Adorni: “No tiene justificación posible”

El trasfondo de la tensa reunión de la mesa política y el primer anuncio que hizo Adorni después de las críticas de Bullrich

El jefe de Gabinete adelantará su Informe de Gestión para julio. Busca dar muestras de sobrevida en su cargo pese a los cuestionamientos internos como los de la senadora nacional, que lo criticó por realizar una “omisión ética”. Hubo foto pero se eligió no difundirla

El trasfondo de la tensa reunión de la mesa política y el primer anuncio que hizo Adorni después de las críticas de Bullrich

Villarruel, aliados y el PJ presionan para que Adorni se presente en junio en el Senado

El kirchnerismo pidió al jefe de Gabinete en mayo. Horas atrás, apareció un reclamo del PRO y se sumó luego la vicepresidenta y titular de la Cámara alta. El funcionario pretende ir en julio. Labor Parlamentaria el miércoles para definir el asunto

Villarruel, aliados y el PJ presionan para que Adorni se presente en junio en el Senado

La oposición volverá a pedir la moción de censura contra Manuel Adorni en Diputados

El jefe de Gabinete presentó su declaración jurada e incluyó activos por más de USD 500 mil. Aseguró que eran “ahorros en negro” que fueron invertidos en criptomonedas. Bloques opositores convocaron a una sesión el martes 23 de junio

La oposición volverá a pedir la moción de censura contra Manuel Adorni en Diputados

DEPORTES

La reacción de un hincha argentino en el Fan Fest de Guadalajara cuando fue abucheado por una multitud de mexicanos

La reacción de un hincha argentino en el Fan Fest de Guadalajara cuando fue abucheado por una multitud de mexicanos

Rodrigo De Paul eligió a una selección sudamericana como revelación del Mundial 2026: a quién mencionó como figura joven

Un futbolista de la selección argentina filtró el backstage de las fotos oficiales del Mundial: las bromas a Almada y Palacios

Falcao habló sobre cómo la Selección Colombia ha evitado conflictos internos: “Una manzana podrida contamina al resto”

La respuesta de Claudio Tapia cuando le consultaron si Messi jugará un séptimo Mundial con la selección argentina

TELESHOW

Quién es Santino Curto, el hijo de Denise Dumas que debutó como cantante y emocionó a su madre

Quién es Santino Curto, el hijo de Denise Dumas que debutó como cantante y emocionó a su madre

Susana Giménez fue a ver Berlín, Berlín al teatro: look total black e invitación personalizada

La furia de Paloma Fort ante las versiones que circularon sobre su muerte: “¡Vivita y coleando!"

El emotivo recuerdo de las Trillizas de Oro en un nuevo aniversario del nacimiento de Geñi, hija de María Eugenia

El recuerdo de Rocío Igarzábal luego de hablar sobre su abuso sexual: “La primera vez que sucedió me hice la dormida”

INFOBAE AMÉRICA

La barcaza que Leonardo da Vinci estudió hace más de 500 años hoy volvió a unir dos comunidades italianas

La barcaza que Leonardo da Vinci estudió hace más de 500 años hoy volvió a unir dos comunidades italianas

Autoridades alertan por saturación de suelos y riesgo de derrumbes mientras continúan las lluvias en Honduras

Israel tomó el valle de Wadi Saluki y avanza sobre Nabatieh en su ofensiva en el sur del Líbano

El jefe de policía de Ucrania afirma que Rusia recluta a mujeres jóvenes para asesinar a militares ucranianos

Netanyahu respaldó el acuerdo que negocia Trump con el régimen iraní y pidió desmantelar su infraestructura nuclear