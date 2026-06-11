La Armada Argentina conmemoró el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos en el Río de la Plata

Los oficiales argentinos durante el acto que se realizó en el Río de la Plata

La Armada Argentina conmemoró este jueves el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos, una batalla que ocurrió el 11 de junio de 1826 contra el Imperio del Brasil. El acto incluyó un acto conmemorativo y una recreación histórica de lo que ocurrió aquel día en el Río de la Plata.

La actividad comenzó en la Escuela de Ciencias del Mar, donde un grupo de historiadores del Departamento de Estudios Históricos Navales y del Instituto Browniano ofrecieron una conferencia en la que explicaron cómo fue el contexto del enfrentamiento. En aquel momento, la defensa de la naciente nación fue liderada por el almirante Guillermo Brown, quien logró contener el avance de una flota imperial pese a la marcada inferioridad de la escuadra nacional.

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También participaron recreacionistas históricos que evocaron distintos episodios de la contienda y acercaron al público escenas vividas por los protagonistas de la gesta.

El homenaje que realizaron los buques de la Armada Argentina en el Río de la Plata

El Combate Naval de Los Pozos fue el resultado de una decisión de la conducción naval brasileña de atacar directamente el fondeadero porteño para destruir, en un solo enfrentamiento, a la pequeña escuadra de Brown. La fuerza imperial que avanzó sobre Los Pozos se componía de 31 buques de todo tipo, 266 cañones y unos 2.300 hombres, al mando del capitán de navío James Norton. Frente a ese despliegue, Brown aguardó en el fondeadero con una escuadra notoriamente más reducida, aprovechando el conocimiento preciso de los fondos irregulares del Río de la Plata, prácticamente inaccesibles para naves de gran calado.

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Luego de una introducción histórica, los asistentes se trasladaron al Apostadero Naval Buenos Aires, desde donde embarcaron para navegar hacia una zona próxima al lugar donde se desarrolló la acción naval. El despliegue incluyó a los buques multipropósitos ARA “Ciudad de Zárate” y ARA “Ciudad de Rosario”; las lanchas patrulleras ARA “Río Santiago” y ARA “Punta Mogotes”; las lanchas de instrucción de cadetes ARA “Ciudad de Ensenada” y ARA “Ciudad de Berisso”; y el patrullero ARA “King”.

Entre las autoridades navales presentes se encontraban el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; el Subjefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante IM Fernando Daniel Terribile; el Secretario General de la Armada, contraalmirante Jorge Javier Raimondo; el Director de la Escuela Naval Militar, contraalmirante Mariano Hernán García Bonini; y el Comandante del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi. Asistieron también representantes ministeriales, legisladores nacionales, alumnos de establecimientos educativos, familiares del almirante Brown e invitados especiales que resultaron ganadores del sorteo organizado desde el Instagram oficial de la Armada Argentina.

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Un hombre vestido con un uniforme naval histórico y sombrero tricornio observa el horizonte a través de un catalejo en un barco, con la bandera argentina ondeando al fondo.

Una vez alcanzada la zona histórica, dio comienzo la ceremonia central a bordo del patrullero ARA “King”. El acto se inició con la entonación del Himno Nacional Argentino y continuó con palabras alusivas pronunciadas por el presidente del Instituto Browniano, almirante VGM (RE) Daniel Alberto Enrique Martin.

Al referirse a la acción naval, Martin señaló que se trató de “una disputa peleada con coraje criollo y valor irlandés”. Luego precisó el alcance estratégico de la jornada: “La jornada del 11 de junio confirmó la imposibilidad de que los grandes buques imperiales pudieran operar abiertamente sobre la escuadra argentina” y actuaran de forma ofensiva sobre Buenos Aires.

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Al destacar el vínculo de Brown con la causa nacional, Martin citó al propio prócer: “Mi vida es vuestra y rendirla por el honor de mi país es mi primer deber”. Agregó que, en cada acto que se recuerda y conmemora, Brown “nos sigue dando muestra de su valentía y audacia, de su inclaudicable decisión de dar la vida y morir por el pabellón de su patria adoptiva”.

La Armada Argentina conmemoró el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos en el Río de la Plata

Tras las palabras alusivas, personal de la Armada y descendientes del almirante Brown izaron una bandera conmemorativa. A continuación, el almirante Romay, junto a María Cristina Brown de Racedo, chozna del prócer naval, descubrieron una placa recordatoria por el bicentenario.

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El homenaje incluyó la ejecución de tiros de salva y el sobrevuelo de aeronaves T-34C Turbo Mentor de la Escuela de Aviación Naval y Beechcraft B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima. Como cierre, la Banda de Música del Estado Mayor General de la Armada interpretó la Marcha de San Patricio —en reconocimiento a las raíces irlandesas del almirante Brown— y la Marcha de la Armada.

La batalla se libró contra el Imperio del Brasil

Al concluir la ceremonia, el almirante Romay agradeció a los presentes: “Para nosotros, como miembros de la Armada, es un orgullo y un privilegio conmemorar esta parte tan importante de la historia naval”, y añadió que el valor del acto se multiplica al compartirlo con la ciudadanía, porque “esta es la Armada de todos los argentinos”.

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Romay también subrayó la vigencia del legado naval en el presente: “Sabemos que hoy el desafío que enfrenta nuestro país en el siglo XXI está en nuestros espacios marítimos”, y afirmó que la institución se prepara y perfecciona para defender esos vastos espacios. Recordó que, en los orígenes de la nación, el estuario del Río de la Plata fue el escenario estratégico donde se forjó la historia naval que hoy se conmemora.