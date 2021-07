Entre las internas y la depuración de listas, los intendentes peronistas ponen su estructura para la campaña de Tolosa Paz

La mayoría de los intendentes del peronismo definieron poner su estructura a disposición de la precandidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. La dirigente debutó con su propias recorridas en plan de campaña oficial este martes en Lomas de Zamora junto a Martín Insaurralde y luego estuvo en el Hipodrómo de La Plata en el premio Eva Perón. Algunos jefes comunales ya garantizan acompañamiento a la precandidata elegida por Alberto Fernández y avalada por Cristina Kirchner.

En el marco de la oficialización de su campaña hubo una señal que acerca posiciones y tiene que ver con la figura del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Según supo Infobae, el mismo sábado el jefe comunal y la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales cruzaron mensajes de felicitaciones y agradecimientos.

No es un detalle menor: Gray mantuvo un fuerte enfrentamiento con Máximo Kirchner por el control del PJ bonaerense. El intendente del municipio de la Tercera sección electoral buscó frenar en la Justicia electoral la avanzada del líder de La Cámpora y aunque no lo consiguió, Kirchner todavía no asumió de forma formal al partido justicialista.

Pese a todo, cerca del intendente avisan que el intendente no mandará a cortar boleta, “como sí lo hicieron en otras elecciones algunos distritos vecinos” ironizan.

“Aunque estemos enfocados en lo local, nosotros vamos a acompañar la lista provincial y nacional” , avisan.

(Prensa Fernando Gray)

A diferencia de otras intendencias a Gray no le plantearon una interna en el tramo local, pese a que desde hace un tiempo venía recorriendo el distrito el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. En el ejecutivo local pensaban que la interna iba a asomar . Sin embargo, la decisión -para no tensar más todavía- fue que a Gray no le abran una PASO, como sí ocurrió en otros municipios del conurbano pese a que el acuerdo inicial era evitar las internas en distritos donde gobierna el Frente de Todos.

Si bien Gray no logró colocar gente propia en la lista seccional y nacional, todavía conserva presencia en el Senado bonaerense con la banca de Magdalena María Goris. Fue concejal de Esteban Echevarría hasta 2019. Es la esposa de Gray.

Uno de los casos testigos de una interna no deseada fue Hurlingham. En 96 horas se pasó por todos los escenarios posibles: primero iba a haber unidad, el viernes por la noche no se llegó a un acuerdo, el sábado siguieron las conversaciones y se hizo un último intento sin suerte, se presentaron dos listas con figuras de peso distrital como el intendente Juan Zabaleta por un lado y el número 2 del PAMI, Martín Rodríguez, por el otro y luego de varias charlas el lunes se selló la unidad y síntesis de ambos espacios en una sola lista. Y cómo quien encabeza finalmente responde al intendente, Tolosa Paz se aseguró acompañamiento pleno.

Desde Hurlingham le explicaron a Infobae que “ Victoria es Alberto y Juanchi -Zabaleta- también: va a tener todo nuestro apoyo ”. Por ahora, Tolosa Paz empezó recorriendo con algunas visitas por el conurbano.

En Merlo, el intendente Gustavo Menéndez fue el primer intendente que recibió a Tolosa Paz precandidata . Fue en el marco de la presentación de viviendas junto al presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof. Menéndez también debería enfrentar algunas internas si la junta electoral no baja las dos listas que se presentaron por fuera de la que encabeza la hermana del intendente, Karina Menéndez.

En ese mismo acto también estuvo el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi. Intendente en uso de licencia de Avellaneda, el jefe comunal tendrá internas. Hasta el momento sigue en pie la lista que encabeza el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, (UNDAV), Jorge Calzoni. “Desde la municipalidad están haciendo circular que tratarían de hacernos bajar la lista y que en caso de no poder hacerlo, solo se nos brinde la boleta corta. Presentamos el doble de los avales solicitados por la junta partidaria cumpliendo con todos los requisitos en tiempo y forma ”, le dijo a Infobae el rector de la UNDAV.

A priori, el plan de Tolosa Paz es no perderse demasiado en las internas distritales. Además de las de Avellaneda o Merlo también hay hasta el momento un escenario de PASO nada más y nada menos que en La Matanza. Pero en ese municipio, el intendente Fernando Espinoza celebró la i nclusión en la lista seccional y nacional de dirigentes de su espacio , con lo cual también va a empujar la candidatura de Tolosa Paz.

Un caso particular se da en La Plata, la ciudad de la precandidata. Enfrentada con la diputada provincial Florencia Saintout, comparten representación en una de las listas de concejales.

Con el paso de los días va a estar más claro el panorama de dónde están parados los intendentes. Una vez que queden las listas locales oficializadas, la precandidata pisará sobre un suelo más firme en términos políticos, como sucedió este martes en Lomas con Insaurralde. Allí también estuvo el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, la diputada nacional Daniel Vilar y el senador provincial, Adrián Santarelli. Insaurralde es artífice de varios armados electorales sobre todo en la Tercera sección electoral. El acompañamiento a la candidatura de Tolosa Paz de parte de Insaurralde implica más que un posteo en redes sociales. Este miércoles vuelven a compartir acto en Almirante Brwon.

