Miguel Ángel Pichetto respaldó la candidatura de Diego Santilli en medio de la definición de la interna opositora bonaerense

Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto y Diego Santilli

Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Miguel Ángel Pichetto compartieron hoy un desayuno, que quedó registrado con una foto de ocasión, en medio de la definición de la interna opositora bonaerense. Desde el entorno del vicejefe de gobierno porteño aseguraron a Infobae que el ex senador “ tiene en el interior bastante voto peronista que divide con Florencio Randazzo ” y sumaron su respaldo a la lista que se encamina a disputar las PASO con la UCR y Facundo Manes.

Desde principios de año, Pichetto está al frente de un armado peronista en la provincia de Buenos Airea dentro de Juntos por el Cambio, denominado “Peronismo Republicano”, junto a otros dirigentes como Joaquín de la Torre. Pero ahora el ex intendente de San Miguel y ex ministro de Gobierno bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal se encuentra en negociaciones con el radicalismo para sumarlo en la boleta del neurocientífico, al igual que al ex presidente de Diputados, Emilio Monzó.

De La Torre, en una entrevista con Infobae publicada en junio, se había manifestado muy crítico de la estrategia política electoral del Rodríguez Larreta de impulsar la candidatura de Santilli en territorio bonaerense, algo que también generó resistencia en otros sectores, como el encabezado por el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

El ex compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri en 2019, en tanto, había afirmado a principios de julio que su espacio político estaba “dispuesto a correrse en aras de la unidad” . El propio Pichettto confirmó hoy, en diálogo con radio Rivadavia, su apoyo a la lista del PRO: “He dialogado con (Mauricio) Macri y Larreta y he decidido acompañar la campaña electoral de Diego Santilli como primer diputado por la provincia de Buenos Aires”. “Tenía un deber de solidaridad de acompañar al PRO”, añadió.

El actual auditor general apoyará a Santilli, pero busca la unidad de la lista de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

“Es una foto importante de cara al cierre de listas. Miguel es un dirigente muy valioso para el espacio desde la incorporación en el 2019 , integra la esa nacional de Cambiemos. Es una señal de unidad y de una lista lo más competitiva posible”, afirmó a Infobae un dirigente cercano al vicejefe de Gobierno porteño.

Mientras sigue negociando con Jorge Macri para que el jefe comunal decline su candidatura a diputado nacional, Rodríguez Larreta tiene nueve días antes del plazo para presentar las nóminas en la justicia electoral para terminar de confeccionar la lista, que deberá contemplar a los espacios, además de Pichetto - se analiza la opción de sumar como candidata a Claudia Rucci, aunque tiene mandato como senadora provincial por dos años más -, de Patricia Bullrich (se habla de Gerardo Milman), Elisa Carrió, Graciela Ocaña y el socialismo bonaerense.

La definición de estas cuestiones llegará al filo del plazo del próximo 24 de julio pero, mientras tanto, la fuerza política presentó su alianza electoral para las PASO en donde la novedad más importante representó el cambio de nombre: el frente se llama “Juntos” y suprimió “para el Cambio”.

“ Nunca tuve vocación a ser candidato a diputado nacional nuevamente , estuve 26 años en el congreso, los últimos 18 como senador, y tengo una larga trayectoria en la vida del Congreso, Hay otro tiempo, otra generación, siempre estuve activo en la política, nunca me borré”, expresó Pichetto en declaraciones radiales.

Y amplió: “Nunca lancé ninguna candidatura, creo que es importante que sí acompañe y trabaje, y podemos todavía usar el tiempo para tratar de consolidar la unidad de Juntos por el Cambio . El oficialismo va a ir junto, a pelear con todo lo que tiene en esta elección, creo que tenemos un tiempo como para poder llevar adelante el intento de una lista unificada, de lo contrario debe haber una elección primaria responsable, prudente, el radicalismo lleva una candidato muy interesante, novedoso”.

