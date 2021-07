Cierre de alianzas: sorpresas y claves de los frentes electorales del oficialismo y la oposición

Se cerró el plazo para inscribir las alianzas electorales en todo el país para diputados y senadores nacionales. (Juan Mabromata/ AFP)

El camino hacia las PASO del 12 de septiembre y las elecciones legislativas del 14 de noviembre arrancó ayer con la inscripción de las alianzas que competirán en las urnas, una acción formal que ratificó los alineamientos de las distintas fuerzas en la antesala del cierre de listas de precandidatos nacionales, previsto para el próximo 24 de julio.

La febril jornada dejó algunas sorpresas, cambios de nombres, continuidades e incorporaciones que estaban dentro de lo previsible . Hasta último minuto, las distintas fuerzas políticas negociaron su pertenencia a cada plataforma electoral en cada una de las provincias, con la expectativa de hacerse un lugar en las boletas de precandidaturas nacionales para las 127 bancas nacionales que se renovarán en la Cámara de Diputados y los 24 escaños del Senado.

Sin grandes sobresaltos, el Frente de Todos cerró unido en las principales provincias del país, y en algunos distritos incorporó nuevos socios. El mayor movimiento se dio en el cierre de Juntos Por el Cambio (JxC), que logró sumar al GEN de Margarita Stolbizer en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y los liberales de Republicanos Unidos, que representa el desembarco de Ricardo López Murphy en la Capital Federal para disputar una interna con María Eugenia Vidal.

El ex ministro de Economía irá con una lista ya confirmada e integrada por la investigadora del CONICET, Sandra Pitta, el periodista, Gustavo Segré, y el politólogo y especialista en temas aerocomerciales Franco Rinaldi, entre otros. Sin embargo, una de las mayores sorpresas fue la candidatura de Roberto García Moritán -empresario y marido de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain -, como cabeza de lista en la tira para legisladores.

Junto a esas grandes máquinas electorales, presentaron sus propias alianzas otras coaliciones más pequeñas.

El ex ministro de Transporte Florencio Randazzo será el primer precandidato a diputado nacional por el territorio bonaerense del frente “ Vamos con vos ”, que agrupa a un sector del lavagnismo, “Tercera posición” -el partido de Graciela Camaño-, Libres de Sur y algunos partidos vecinalistas. Hoy se confirmó que la industrial Carolina Castro lo acompañará en la boleta.

Carolina Castro acompañará a Florencio Randazzo en la lista a diputados por la provincia de Buenos Aires

Del lado de la izquierda no se consiguió la unidad y habrá cinco frentes inscriptos entre la Ciudad y provincia de Buenos Aires. El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (PO, PTS, IS, MST) que tiene como principal figura a Nicolás del Caño, Autodeterminación y Libertad, de Luis Zamora; Nuevo MAS, de Manuela Castañeira; y la Tendencia del Partido Obrero/Política Obrera, la agrupación Marcelo Ramal, Jorge Altamira).

En el espectro de los libertarios, quedaron afuera del armado de JxC tanto José Luis Espert como Javier Milei, y se desvaneció el intento por confluir en un espacio común junto a Ricardo López Murphy en una misma plataforma nacional.

Espert, quien había lamentado que no “no logró ser escuchado” por la oposición mayoritaria, inscribió el frente “ Avanza Libertad ” y se presentará como precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires junto a la Ucedé, Partido Demócrata, Partido Autonomista, Republicanos Unidos (PBA), Dignidad Popular, EPA (Encuentro Plural Alternativo), Alternativa Libre, Movimiento Libertario Republicano y otras agrupaciones. En el caso de Milei, competirá por separado en la Ciudad de Buenos Aires como parte de un frente integrado por los partidos Libertario, Unite, MID, Pan e Integrar.

La ex diputada y líder evangélica Cynthia Hotton se presentará con el sello “Valores para mi País” en la provincia de Buenos Aires, a la búsqueda del voto conservador y cristiano, y tendrá listas en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Se presentará con el partido de José Antonio “Pocho” Romero Feris, que cuenta con la inscripción legal. Mientras que el ex candidato presidencial Juan José Gómez Centurión no llegó a un acuerdo con Hotton y presentó su frente Unión Nos.

Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta

La composición del Frente de Todos y Juntos por el Cambio

El Frente de Todos ratificó su alianza de partidos, que va desde el Partido Justicialista a Proyecto Sur, pasando por el moyanista Partido de la Educación y el Trabajo. La novedad está en que logró incorporar al partido FE , un espacio fundado por Gerónimo “Momo” Venegas y que funciona como “pata política” del sindicato Uatre. Lo llamativo es que esta misma agrupación forma parte de la alianza de Juntos por el Cambio en el distrito porteño.

Otro de los cambios en comparación con los comicios de 2019 es que se incorporó en la Ciudad de Buenos Aires el espacio de Matías Tombolini (Avancemos por el Progreso Social), que hace dos años formó parte del lavagnista Consenso Federal; y el Frente Renovador, que tampoco pertenecía formalmente al distrito porteño.

De esta manera, el oficialismo ratificó en la mayor parte del país su alianza conformada por los partidos Justicialista, Compromiso Federal, Kolina, Frente Grande, Unidad Popular y Somos Argentina, esta última la confluencia del Movimiento Evita y Barrios de Pie. También están el Movimiento Nacional Alfonsinista y FORJA, de extracción radical, además del moyanista Partido de la Educación y el Trabajo, el Partido Socialista de Buenos Aires, el Partido Solidario, Nuevo Encuentro, Partido Intransigente, Partido Comunista, Partido de la Victoria, Partido Solidario y Encuentro por la Democracia y la Equidad, entre otros.





Del lado de Juntos por el Cambio, el espacio estará integrado por el PRO, Unión Cívica Radical (UCR), Coalición Cívica, Confianza Pública, Partido Socialista, Peronistas Republicanos, Republicanos Unidos, Partido Demócrata, Demócrata Cristiano, Demócrata Progresista, Partido De Las Ciudades en Acción, Partido Nacionalista Constitucional (UNIR), UCEDE, FE y GEN.

Martín Tetaz se lanzó como candidato diputado junto a Martín Lousteau

En el distrito porteño habrá PASO entre la lista de unidad mayoritaria encabezada por la ex gobernadora bonaerense Vidal y secundada por el economista Martín Tetaz, contra Republicanos Unidos, la nómina que encabeza el ex ministro de Economía y ex aliado de Mauricio Macri en los inicios de su carrera política, Ricardo López Murphy. Este espacio está conformado por las fuerzas Recrear, Mejorar y Republicanos Unidos.

A último momento, se sumó a la coalición el GEN que fundó Margarita Stolbizer de la mano del radicalismo, mediante la precandidatura del neurocientífico Facundo Manes, pero además selló acuerdos con Juntos por el Cambio en varios distritos del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires, donde apoyan la lista que encabezará la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En la provincia de Buenos Aires aún no está definido cómo estarán configuradas las PASO en el espacio opositor, pero se encamina a configurarse una pelea entre dos: Manes y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. Resta conocer las definiciones de los intendentes de Vicente López, Jorge Macri, y de San Isidro, Gustavo Posse.

Por lo pronto, se definió que la coalición pase a llamarse “Juntos”, por lo que dejará su antigua denominación de Juntos por el Cambio. Las agrupaciones integrantes serán, además de los socios mayoritarios de JxC, estarán el Partido del Diálogo -que lidera a Emilio Monzó- y a Confianza Pública, de Graciela Ocaña, entre otros.

Nicolás del Caño por el Frente de Izquierda-Unidad. (Foto: Nicolas Stulberg)

Tres fuerzas buscan imponerse en Córdoba

En uno de los distritos con mayor peso electoral del país, las alianzas principales estarán representadas en el oficialismo de Hacemos por Córdoba, del gobernador Juan Schiaretti, Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT) ampliando la cantidad de sus partidos integrantes.

La duda de los últimos días pasaba por saber si Juntos por el Cambio conservaría la alianza en el nivel de los cargos provinciales, ya que los distintos dirigentes quieren encabezar las listas .

El oficialismo de Hacemos por Córdoba informó que tendrá siete partidos más que en 2019, con lo que sumarán 16 espacios. Quedará constituido de la siguiente manera: el Partido Justicialista, Democracia Cristiana, Partido Socialista, GEN, MID, FE, APEC, Compromiso Federal, PAIS, Frente Federal de Acción Solidaria, Movimiento de Acción Vecinal, Liberal Republicano, Unite por la Libertad y la Dignidad, Vecinalismo Independiente, Estamos y Unión Vecinal Federal.

Por el lado de la oposición, además de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, la Coalición Cívica y el Frente Cívico (FC) de Luis Juez, a JxC se sumaron Primero la Gente (PLG), el Partido Liberal Republicano (PLR), y adhirieron en las juntas promotoras de UNO (evangelistas), Alternativa Republicana Federal (ARF) y Confianza Pública (de Laura Sesma).

El Frente de Todos confirmó la representación del Partido para la Victoria integrado por el partido Encuentro para la Democracia y la Equidad, el Frente Grande, Kolina, Partido Solidario, Partido Comunista, Partido Intransigente y Patria Grande.

La provincia renueva 9 bancas de diputados nacionales: 5 de JxC; 3 de ‘schiarettista’ Hacemos por Córdoba y 1 del FdT. En el Senado se ponen en juego 3 espacios: 2 de JxC y 1 de FdT.

Jose Luis Espert y Javier Milei

Unidad oficialista en Santa Fe y UCR partida

En Santa Fe, donde hay una interna e importantes diferencias entre el gobernador Omar Perotti y algunos sectores del peronismo, el Frente de Todos volvió a presentarse en unidad en el que confluyeron espacios como “Hacemos Santa Fe” - el espacio de Perotti-, La Cámpora, el Partido Solidario, entre otros.

La lista de Juntos por el Cambio sumará en Santa Fe a la Ucedé y a Unir. En principio son cuatro los sectores que participarían de la PASO que impulsan candidatos para el Senado. Los nombres que circulan como precandidatos son José Corral, Maximiliano Pullaro, Federico Angelini, Amalia Granata, Carolina Losada y Dionisio Scarpin.

Un sector del radicalismo participará de las elecciones en Santa Fe por fuera de Juntos por el Cambio, en lo que resultó el dato más saliente del cierre de alianzas seguido por el ingreso del partido Igualdad y Participación, que lidera el diputado provincial Rubén Giustiniani, al Frente Amplio Progresista (FAP), que dejará de lado su anterior denominación como Frente Progresista Cívico y Social. El FAP estará compuesto por los Partidos Socialista, Demócrata Progresista, Pares, Libres del Sur, SI, Creo, GEN, entre otros.

Otras fuerzas que se presentarán son “Primero Santa Fe”, conformado por el MID, Partido Demócrata Cristiano, PAIS y Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, “Soberanía Popular”, integrada por el PTP, PI, Liga de los Pueblos Libres y el Partido Social Metropolitano que impulsa a Carlos Del Frade como diputado nacional; y el Frente de Izquierda Unidad.

