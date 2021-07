Ernesto Sanz: “Macri cumplió una etapa; Larreta se propuso reemplazarlo y lo consiguió”

Ernesto Sanz, fundador de Cambiemos en 2015, cuestionó el liderazgo de de Mauricio Macri en el nuevo escenario político, en el que se negocian las candidaturas de cara a las próximas PASO dentro de Juntos por el Cambio. “Macri cumplió una etapa” , señaló el referente de la Unión Cívica Radical.

“En el cierre de listas en el interior del país ya no lo llaman a Macri, lo llaman a Horacio (Rodríguez Larreta). Lo que sucedió en Provincia con María Eugenia Vidal generó una disputa”, explicó Sanz en su análisis del liderazgo en un contexto político en el que las elecciones legislativas aparecen como el objetivo central. “Larreta se propuso reemplazarlo y lo consiguió”, sostuvo el mendocino sobre el nuevo rol de el Jefe de Gobierno porteño, según su punto de vista.

El ex senador comentó que la oposición tiene posibles candidatos a la Presidencia de la Nación y citó a Rodríguez Larreta, Vidal, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Martín Lousteau. “También (Facundo) Manes” , señaló en una entrevista por A24.

“Soy consciente de que Macri cumplió una etapa y lo mejor que puede darle él al país y a la coalición es ser un hombre de consulta. Su experiencia que le valga a los que vienen”, comentó Sanz. “Me parece que eso no significa faltarle el respeto, ni jubilarlo ni nada. Simplemente es una visión” , aclaró.

Ernesto Sanz junto a Mauricio Macri (NA)

También se encargó de realizar una breve lectura de lo que fue la gestión del ex mandatario nacional: “Creer que un cambio de gobierno en una elección va a cambiar culturalmente a una sociedad, que tiene anclajes culturales muy profundos, esa es ingenuidad que se paga caro”.

En ese sentido, el militante de la Unión Cívica Radical comentó: “La política argentina necesita regenerarse en nuevos liderazgos. Necesitamos imperiosamente nuevos liderazgos, porque son los que traen aire nuevo”.

Allí, en ese punto, Sanz conectó el tema presidencia con la figura de Facundo Manes, quien se postula de cara a las PASO en la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado en la interna de Juntos por el Cambio contra Diego Santilli. “Manes es una buena noticia, independientemente de cómo le vaya y cómo actúa en la campaña, que yo creo que lo va a hacer muy bien. Es un aire fresco, es alguien que viene de la actividad privada, con muchos títulos, con muchos diplomas y muchos éxitos. Y viene a ponerlos en riesgo en una actividad que es riesgosa. Para el prestigio, la política es muy riesgosa ”.

Respecto a la necesidad de que el próximo candidato a la Presidencia de la Nación llegue desde la UCR dentro de Juntos por el Cambio, el mendocino expresó: “Sería bueno y deseable. Sería un gesto de equilibrio, una manera de renovar internamente esa conjunción que es una coalición política. Sería un signo de madurez, que fortalecería a la coalición”.

Sanz, quien supo ser precandidato a la Presidencia en dos ocasiones, también se refirió a su futuro político y descartó postulaciones, aunque se ocupó de realizar una aclaración en ese sentido. “ No vuelvo a las candidaturas . Para nada, creo que cumplí un ciclo. Creo que no se puede andar por la vida ofreciendo renovación partidaria y uno, que ya cumplió una etapa, volver a estar en un cargo. Pero en los cargos públicos no digo que no, porque si un día, si llegamos al gobierno de vuelta, tendría que venir a desdecirme”.

