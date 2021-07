Alberto Fernández: “No tiene sentido lucrar con la muerte, la muerte nos duele a todos salvo a los asesinos”

El presidente Alberto Fernández inauguró una planta depuradora de AYSA

El presidente Alberto Fernández habló por primera vez luego de que la Argentina acumulara 100 mil muertos por coronavirus. Dijo que hay sectores que “negocian” y “lucran” con esa triste estadística sanitaria y apuntó contra la oposición.

“No tiene mucho sentido esto de lucrar con la muerte, la muerte nos duele a todos, nadie celebra la muerte salvo los asesinos y nosotros no lo somos y los argentinos no lo son . Solo espero que todo esto, que tanto dolor y padecimiento no sea en vano. Y que este mal momento no nos quite lo que vivimos en otros tiempo, porque a nosotros nos apenaría mucho que el pasado vuelva. Si el pasado vuelve, estas plantas se frustran”, lanzó durante una inauguración de obras de AySA en la provincia de Buenos Aires.

Noticia en desarrollo

