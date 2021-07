Sin épica electoral, Axel Kicillof busca focalizar la campaña en los lugares que definen los votos para el Senado bonaerense

No hay Renault Clio, ni plazas militantes. Tampoco mateadas populares ni selfies cual rockstar. Hay una pendemia, contagios, protocolos y vacunación. Pese a todo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca mantener presencia en el territorio y enfocar -puntualmente- su participación en las secciones electorales que este año deben elegir senadores: se trata de la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima sección electoral . Salvo la Primera, las otras tres secciones están en el interior bonaerense. Kicillof, que hace de candidato sin boleta del Frente de Todos, avanza por estos lugares a días del cierre de listas.

Este miércoles estuvo en la Cuarta sección electoral. Visitó los distritos de Lincoln y General Pintos. El primero es gobernado por el radicalismo. Sin embargo, su jefe comunal, Salvador Serenal lo recibió y compartieron algunas actividades institucionales y la inauguración de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de Arenaza.

Kicillof es recibido en Lincoln por el intendente Salvador Serenal (UCR)

Una de las actividades se vio alterada por la presencia de un grupo de madres que le reclamó por el regreso presencial de clases. Hoy, por su situación epidemiológica, Lincoln sigue en Fase 2, la instancia más rígida de las restricciones donde la presencialidad escolar no está permitida.

“Recién había un grupito pequeño de gente muy ruidosa, protestando. Yo estoy de acuerdo con que protesten, por eso lo pueden hacer. Nos encontramos con algunos que genuinamente decían ‘que vuelvan las clases porque nadie respeta nada’. Las autoridades locales tienen que hacer que se respeten las normas. Lo que está en juego es la salud”, dijo Kicillof.

Pese a ese episodio, el mandatario pasó por Lincoln para reunirse con productores y comerciantes. En ese encuentro participaron también el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa y de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone.

Este miércoles, el gobernador también fue a General Pinto, otro distrito de la Cuarta sección electoral. Allí recordó la campaña 2019. “ Qué lindo verlos de nuevo, estar acá en Pinto ”, dijo. “ Me mostraban una foto de aquella visita cuando estuvimos en campaña, me hubiera gustado venir más. Pero estuvimos todos privándonos de muchísimas cosas que disfrutamos . Hay algunos que quieren echarle la culpa al gobierno de no poder compartir un mate o que los pibes no puedan salir a juntarse. Es imposible mentirle todo el tiempo a todo un país. Lo cierto es que la pandemia no golpeó solamente en la República Argentina”, dijo Kicillof en el distrito que gobierna el Frente de Todos.

Kicillof y parte de su Gabinete, reunido con empresarios y comerciantes de Lincoln

Los municipios que forman parte de la Cuarta sección electoral (Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen), también eligen este año siete lugares para el Senado provincial.

En la Cámara alta, Juntos por el Cambio controla 26 de las 46 bancas. El oficialismo sabe que el interior bonaerense es una de las zonas más hostiles para cosechar votos. Por eso, Kicillof va en la avanzada mientras se define un candidato o candidata para encabezar la lista de diputados nacionales por el Frente de Todos.

“Estamos cerca de un momento de elecciones y mientras nosotros nos dedicamos a estas cosas, con el sacrificio de millones de bonaerenses, a resistir esta pandemia, mientras nos dedicamos a reconstruir y atajar esta calamidad, hay quienes hoy ya empezaron su campaña electoral . E stán quienes lo único que están buscando es un cargo en una lista. No hay espacio en el oportunismo , para buscar votos en la tragedia. No podemos estar en otra campaña que no sea la de cuidado y reconstrucción de nuestra Provincia”, reclamó el gobernador en la única referencia electoral pública que hizo durante su paso por Pinto, a donde llegó para encabezar una entrega de viviendas

Allí estuvo acompañado del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, quien sin ser explícito insinuó alguna referencia con pulso de elecciones cuando cruzó a Juntos por el Cambio. “Ellos -la oposición- proponen lo mismo que hicieron, no vamos a permitir que destruyan el trabajo argentino, que dolaricen las tarifas, que sigan pensando un país parado desde un lugar muy chiquito. No lo vamos a permitir”, dijo el funcionario nacional y ex intendente de San Martín.

Por la Primera sección electoral pasó días atrás también. La semana pasada estuvo en José C. Paz para inaugurar obras hidráulicas y de pavimentación junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y al intendente local, Mario Ishii.

Simone viene escoltando a Kicillof en casi todas las actividades . La fórmula, como adelantó Infobae, era mostrar la reactivación de obras que habían quedado “neutralizadas”, de la gestión de María Eugenia Vidal.

En la Primera sección electoral, la foto política -cree el Gobierno- es más amable y será distinta a lo que pasó cuatro años atrás cuando en esos distritos también se eligieron senadores provinciales. En aquella elección, Juntos por el Cambio se quedó con cinco de los ocho lugares en disputa para la Cámara Alta. Si bien el voto opositor tiene fuerte anclaje en Vicente López, San Isidro, Tres de Febrero o San Miguel, en el oficialismo aspiran a hacer buenas elecciones en Merlo, San Martín y Moreno, que son los gigantes en términos electorales y así dar vuelta la actual ecuación.

Kicillof con intendentes de la Primera sección electoral

Sin bien, la perla de la Quinta sección electoral es General Pueyrredón, Kicillof también eligió la Quinta sección electoral para el lanzamiento del Plan Bonaerense de Desarrollo Rural. Fue a Tandil y anunció una la medida implica la inversión de $172.875 millones para impulsar al sector que va desde la mejora en la conectividad de internet hasta Exención y alícuota cero de ingresos brutos para pymes del sector agropecuario, pasando por la exención y alícuota cero de ingresos brutos para pymes del sector agropecuario, el sostenimiento del programa Preservar Trabajo o la conformación de mesas comunitarias intersectoriales contra las violencias de género, desarrollado por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

A modo de refuerzo y presencia política -aunque para el ordenamiento interno de la fuerza- días atrás estuvo en Tandil la vicegobernadora Verónica Magario y fue recibida por el intendente, el radical Miguel Lunghi. De las cinco bancas del Senado que representan a la Quinta sección electoral, hay tres que son de Juntos por el Cambio y dos del Frente de Todos.

A Kicillof le resta todavía hacer un paso fuerte por la Séptima sección electoral. Allí, las tres bancas para el Senado bonaerense están en manos de Juntos por el Cambio. El oficialismo deberá sacar más del 33% para acceder a uno de los escaños. Cree que lo logrará, aunque depende bastante de cómo cierre la lista seccional. Distintos actores coincidían de que debería ser una persona de Olavarría, por el peso electoral propio de la ciudad del cemento.

SEGUIR LEYENDO: