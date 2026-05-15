Pese al respaldo de Milei, la ostentación del diputado que compró un Tesla generó malestar en el Gobierno

Tesla Cybertruck fue remolcado desde un estacionamiento privado

“Es sorprendente cómo no cuidan al Presidente”, se lamentaron en la Casa Rosada ayer por la tarde, cuando la foto del carísimo auto Tesla del diputado libertario Manuel Quintar copaba las redes sociales y los canales de televisión. Y si bien el mismo Javier Milei optó por defender a su legislador con argumentos liberales, la considerada “ostentación” del referente violeta en Jujuy -que se autoreivindicó- generó rechazo en las (cansadas) filas del propio Gobierno.

En distintos ministerios lamentaron el fuerte interés que generó el hecho de que la onerosa máquina creada por Elon Musk estuviera aparcada como si nada en el estacionamiento del Congreso Nacional y luego se descubriera que pertenece a un político que integra la fuerza oficialista que, encima, había integrado las filas del peronismo k y respaldado a Milagro Sala.

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Algunos se mostraron incrédulos por la reivindicación que hizo el Presidente, anoche, en el streaming Carajo, en la línea de Martín Menem, jefe político de Quintar. “A lo que voy es lo siguiente, si el tipo se ganó honestamente, se lo gasta en lo que se le canta el culo, a mí qué me importa”, dijo anoche Milei en la segunda entrevista del día con un streaming. Antes, había pasado la jornada en Olivos, escribiendo y replicando tuits.

Manuel Quintar, diputado por LLA

Otros consideraron la protección oficial como “obvia”, pero no por eso estuvieron de acuerdo. “Es millonario y puede comprarse todos los Tesla que quiera. Pero yo no lo hubiera llevado al Congreso. Allá él”, reprochó, con sutileza, un alto funcionario nacional que conoce a Quintar y lo aprecia pero aún así sintió un malestar por el affaire del valioso vehículo. Otro legislador se mostró seguro de que Quintar buscó llamar la atención sobre sí mismo de cara a las elecciones del año que viene en Jujuy, y concluyó que “le salió mal”.

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Como sea, el “dipuTesla”, como apodaron a Quintar los circuitos de las redes, llevó a varios abatidos libertarios a hacer un inevitable paralelismo con el caso de Manuel Adorni, que lleva los ánimos del oficialismo al suelo prácticamente a diario, cada vez que se conocen nuevas revelaciones sobre los abultados gastos en dólares cash que presuntamente hizo el jefe de Gabinete y que brotan de las voces de los testigos bajo la investigación en la Justicia.

El presidente Javier Milei en su última entrevista del jueves en el streaming Carajo

Así como varios funcionarios quieren al ex vocero afuera de LLA a pesar de la defensa férrea del primer mandatario, también ante el caso de Quintar varios alfiles de Milei hubieran preferido una represalia ejemplificadora de parte de la cúpula. O, al menos, algo de moderación en la salvaguardia.

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“No va a tener ningún costo para él internamente. Pero se hizo un daño y le hizo daño al espacio”, analizó un colaborador de diálogo con el Presidente que lamenta desde el inicio de la gestión muchos de los perfiles de los referentes que entraron al Congreso en 2023. En particular porque la mayor parte de los referentes -dicen- no tienen puesta la camiseta de Milei, sino que hacen política por aspiraciones propias, sobre todo en sus distritos, y no muestran pruritos en lo que puedan generar sus acciones en la imagen del Gobierno o del Presidente.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

De todas formas, todos los libertarios consultados le restaron importancia al caso. Más allá de la repercusión de ayer, creen que la denuncia en contra de Quintar no prosperará en la Justicia y que el tema se va a agotar pronto.

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De manera más amplia, insisten en que, a la postre, los errores de los miembros del espacio -desde Spagnuolo a Espert, de Adorni a Quintar, con las diferencias correspondientes en gravedad y tipo de falla— serán subsanados por la prometida mejora de la economía. Esto a pesar de que ayer temieron que la esperada nueva cifra de la inflación mensual, que les permitió dar una buena noticia porque disminuyó a 2,6 en abril contra el 3,4 de marzo haya sido opacada por la sombra del Cybertruck.