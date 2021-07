Se derrumbó el sueño de la “pata liberal” de Juntos por el Cambio: José Luis Espert competirá desde una alianza propia en territorio bonaerense

José Luis Espert será primer candidato a diputado por un frente propio en la provincia de Buenos Aires

Para Juntos por el Cambio, sumar los votos liberales podía convertirse en la llave para destrabar una elección complicada en la Provincia de Buenos Aires: las encuestas marcan que un candidato como José Luis Espert, por ejemplo, podría obtener entre el 7% y el 9% de los sufragios. Por eso los referentes del PRO buscaban un acuerdo para que el líder de Avanza Libertad compitiera en las PASO dentro del espacio de la coalición.

Esa alternativa se frustró. Espert finalmente se presentará en forma independiente, como primera candidato a diputado por el distrito bonaerense de un frente de su agrupación, el Partido Libertario, la Ucedé, Dignidad Popular y EPA (Encuentro Plural Alternativo). ¿Qué fue lo que pasó? “No fue posible hacer un gran frente antikirchnerista porque aparecieron los vicios de la vieja política, de los carguitos que podían llegar a perder los radicales o dirigentes de la Coalición Cívica en algunos distritos”, se quejó Espert ante Infobae.

El titular de Avanza Libertad mantuvo reuniones en los últimos meses con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich con la misma idea en la cabeza: conformar un “megafrente” integrado por Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer y el peronismo disidente de Florencio Randazo, para enfrentarse al kirchnerismo en las urnas. “Era una propuesta mucho más ambiciosa. Que toda la oposición se uniera y de esa forma fuera a las PASO. No era ir a una mera interna de Juntos por el Cambio”, afirmó.

Espert aseguró que la dirigencia del PRO “estaba más de acuerdo” con su propuesta, pero que la UCR y la Coalición Cívica no quisieron ni reunirse con él para escucharlo. “El radicalismo no quiso armar este frente porque quería solidificar Juntos por el Cambio y más bien prefería abroquelarse en lugar de abrirse -reveló-, mientras que el PRO era más proclive a hacerlo, pero la incursión de Rodríguez Larreta en la Provincia generó tanta tensión interna que el ambiente no estaba para considerar la propuesta”.

Horacio Rodriguez Larreta y Diego Santilli, con José Luis Espert y Luis Rosales

En el PRO había coincidencia en que deben ampliarse los cimientos de JxC con la incorporación de otras figuras políticas y tanto Macri y Bullrich como Rodríguez Larreta creen que esa expansión también debe concentrarse en captar a las expresiones liberales como las que expresa Espert, con las que sienten que podrían ponerse de acuerdo con más facilidad en “la agenda de defensa de la República”.

En la Ciudad de Buenos Aires, esa búsqueda se convirtió en el acuerdo por el cual Ricardo López Murphy competirá desde Republicanos Unidos contra la lista de María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio, en las PASO del 12 de septiembre. Será una forma de darle cauce dentro de la coalición a una franja del electorado de ideas liberales y a jóvenes libertarios que combaten al populismo y defienden la propiedad privada.

En medio del furor por los banderazos opositores, Patricia Bullrich se abrazó en la Plaza de Mayo con el economista Javier Milei y el gesto abrió la posibilidad de un acuerdo para sumarlo a Juntos por el Cambio. Tampoco fue posible. “Yo voy por afuera”, confirmó el mes pasado a Infobae. Y la semana pasada clausuró cualquier acercamiento con la coalición opositora cuando sostuvo: “El ala de las palomitas de Juntos por el Cambio, Vidal, Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, son todos socialistas”.

En estas horas, cuando está por vencer el plazo para la presentación de alianzas, Milei está dialogando para presentarse como candidato a primer diputado nacional en Capital como parte de un frente integrado por los partidos Libertario, Unite, MID, Pan e Integrar.

Captar a los votantes de ese mismo andarivel ideológico, para la dirigencia del PRO, podía dar vuelta el resultado de las elecciones: en la intimidad, Macri pensaba que Juntos por el Cambio podría mantener el 41% de los votos que obtuvo en 2019, el Frente de Todos superaría el 30% y los liberales obtendrían un 8%, un porcentaje decisivo que justificaba buscar algún tipo de acuerdo electoral con los referentes de este sector.

José Luis Espert y Ricardo López Murphy

Resignado, Espert advirtió que luego de los esfuerzos que hizo por armar un megafrente opositor nadie podrá acusarlo de ser funcional al kirchnerismo: “Espero que ahora no digan eso porque sería un fascismo muy extremo. Te dicen que el que no está con ellos es funcional al kirchnerismo, pero golpeás la puerta y no te dejan entrar. Al final, los verdaderos funcionales al kirchnerismo fueron otros, no nosotros”.

El líder de Avanza Libertad aseguró que el frente bonaerense que constituyó para las próximas elecciones presentará listas de candidatos en los 135 municipios de la Provincia y confirmó que él será el primer postulante a diputado nacional.

Espert aseguró que tiene “muy buenas expectativas” para los comicios: “Entre los jóvenes seguimos liderando muchos municipios de la provincia y podemos convertirnos en una fuerza importante, pero el problema es que con este sistema de boleta sábana, que te la roban o te la rompen, hay que ver qué pasa el día de la elección”.

Señaló que “de las encuestas a las elecciones puede haber una gran diferencia si no fiscalizás bien” y agregó: “Por eso nuestro gran desafío ahora es armar un gran ejercito de fiscales para controlar 40 mil mesas de votación que hay en la Provincia”.

SEGUIR LEYENDO: