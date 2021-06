Murió por COVID-19 el subsecretario de Desarrollo Social de Santiago del Estero: tenía 44 años

Cristian Mansilla

El coronavirus se cobró la vida de un funcionario del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Se trata de Cristian Mansilla, subsecretario de Desarrollo Social, quien falleció este martes por la tarde. Tenía 44 años.

Desde el Poder Ejecutivo lamentaron su muerte y lo destacaron como un funcionario clave, ya que desde el área en la que se desempeñaba se asiste a familias de escasos recursos y que estuviesen aisladas a raíz del COVID-19.

Según relató Télam, luego de haber contraído la enfermedad, Mansilla fue internado días atrás al agravarse su estado de salud. No logró superar el coronavirus y su muerte se confirmó ayer. Aún no se dieron precisiones sobre si poseía alguna cormobilidad pero uno de los rasgos más impactantes de su fallecimiento es la edad, ya que no integraba grupos de riesgo: tenía 44 años.

En redes sociales el gobernador Gerardo Zamora lamentó el hecho con “mucha amargura”. El mandatario provincial destacó que Mansilla “no descansaba para atender junto a su equipo de trabajo a tanta gente que necesitaba atención por esta pandemia; y fue también, esta pandemia, la que lo llevó, siendo aún tan joven”.

La muerte del funcionario de Desarrollo Social ocurre mientras se encuentra aislado por COVID-19 positivo el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, quien por el momento se encuentra asintomático y sin complicaciones en su salud. Neder también resaltó que Mansilla trabajaba “incansablemente en este tiempo de pandemia”.

Asimismo, en redes sociales se pronunció la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, quien sostuvo que este martes fue “un día de mucha tristeza” por la partida de Mansilla, “un funcionario ejemplar, siempre atento a las necesidades de la gente”.

El arco político local envió sus condolencias a la familia de la víctima. En Santiago del Estero el coronavirus arrasó con el sistema sanitario, cuya ocupación de camas UTI-UCI escaló al 94% , tal como describe el último informe del Comité de Emergencia de la Provincia. Mientras que en camas de coronavirus leve y moderado se mantuvo en el 60%.

En las últimas 24 horas se reportaron 421 nuevos contagios. De esta manera, en total, desde el inicio de la pandemia la provincia aumula 48.148 casos de COVID-19. Además se registraron ocho fallecimientos: cuatro hombres y cuatro mujeres.

El Ministerio de Salud informó que los distritos de General Taboada, Río Hondo y Robles se encuentran en “alto riesgo epidemiológico sanitario”. Mientras que el aglomerado urbano de Santiago, integrado por los departamentos de Santiago y Banda, fue clasificado como zona con “alarma epidemiológica y sanitaria”.

Pese al alto porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, la provincia entró esta semana a una fase de menores restricciones y amplió los horarios de circulación permitidos. Se permite la reapertura de actividades no esenciales pero las clases presenciales continúan suspendidas.

Estos cierres intermitentes y programados generan “una disminución en la movilidad de las personas y eso tiene un impacto favorable en que el virus no se propague”, ayudando a bajar los contagios, dijo a Télam la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif.

En este marco la funcionaria exhortó a los santiagueños que “nos acompañen ante esta situación, teniendo conductas sociales acordes” y “evitar las actividades que favorezcan la transmisión viral por contacto estrecho prolongado, como son las reuniones sociales”, que se mantienen prohibidas. Las medidas adoptadas por el COE que rigen hasta el viernes 11 de junio son la ampliación del horario de 6 a 22 en el que vuelven a estar permitidas las actividades no esenciales, aunque seguirá suspendido el transporte público de pasajeros.

