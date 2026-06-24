Ciencia

Captan la imagen más detallada del núcleo de la Vía Láctea y detectan 60 millones de estrellas

Con tecnología avanzada, la misión Euclid de la Agencia Espacial Europea ofrece una herramienta única para la búsqueda de planetas y la observación del bulbo galáctico

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El telescopio Euclid obtuvo la imagen más precisa y extensa del centro de la Vía Láctea (ESA)
El telescopio Euclid obtuvo la imagen más precisa y extensa del centro de la Vía Láctea (ESA)

El núcleo de la galaxia nunca había sido observado con tal nitidez. El telescopio espacial Euclid, de la Agencia Espacial Europea (ESA), captó la imagen más extensa y precisa del centro de la Vía Láctea, identificando más de 60 millones de estrellas en una sola toma.

Esta hazaña, lograda tras 26 horas de observación continua, inaugura una nueva etapa para la astronomía y la búsqueda de exoplanetas. La panorámica, lograda mediante un mosaico de nueve campos independientes, cubre una superficie 270 veces mayor que la del Hubble y supera ampliamente las capacidades de observatorios terrestres como Keck, que requeriría unas 2.000 horas para igualar la cobertura.

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Euclid fue diseñado para investigar la materia y la energía oscura, pero su tecnología óptica permitió distinguir estrellas individuales en la región más congestionada y brillante de la galaxia: el bulbo galáctico. Este avance ofrece a la comunidad científica una referencia inédita para estudiar planetas fuera del sistema solar, examinar la dinámica estelar y analizar fenómenos que antes quedaban ocultos por la densidad y el resplandor del entorno galáctico.

Por primera vez se identificaron más de 60 millones de estrellas en una sola toma del núcleo galáctico (ESA)
Por primera vez se identificaron más de 60 millones de estrellas en una sola toma del núcleo galáctico (ESA)

El valor científico de una imagen sin precedentes

La obtención de esta imagen marca un antes y un después en el análisis del centro de la Vía Láctea. El bulbo galáctico, por su densidad y brillo, ha sido históricamente una de las zonas más complejas de observar. Euclid logró superar este desafío gracias a su cámara en luz visible, sensible incluso en condiciones de extrema congestión estelar.

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De acuerdo con la ESA, el resultado es un mosaico que no solo impresiona por la cantidad de estrellas, sino también por la posibilidad de identificar estructuras como nebulosas y cúmulos estelares previamente ocultos o poco definidos. “En solo 24 horas, Euclid entregó datos únicos sobre el centro de la Vía Láctea, con una mirada amplia y precisa de esta región”, resumió la agencia en su comunicado oficial.

El mosaico de Euclid es mucho más que una fotografía: representa una herramienta clave para la detección de planetas extrasolares mediante la técnica de microlente gravitacional. Este método permite detectar planetas a partir de pequeñas variaciones en el brillo de una estrella cuando otra pasa por delante y actúa como una especie de lupa cósmica. Si la estrella en primer plano tiene un planeta, su gravedad modifica aún más la luz recibida desde la Tierra, lo que revela la existencia del planeta.

El telescopio Euclid fue diseñado para investigar materia y energía oscura (ESA)
El telescopio Euclid fue diseñado para investigar materia y energía oscura (ESA)

Durante los últimos veinte años, casi 300 exoplanetas se han descubierto con esta técnica, todos con telescopios en tierra y siempre hacia el centro de nuestra galaxia”, explicó Jean-Philippe Beaulieu, del Institut d’Astrophysique de Paris y la Universidad de Tasmania. “Esta imagen de Euclid incluye 51 sistemas planetarios conocidos y ayudará a estudiar muchos más”.

Referencia temporal para futuras misiones

Para registrar un evento de microlente gravitacional completo se requieren más de 20 días de seguimiento continuo, algo que la observación de Euclid no cubrió. Sin embargo, el valor de este registro reside en el hecho de que ahora existe una imagen de referencia de las estrellas antes de que se alineen para producir esos eventos. Natalia Rektsini, responsable de la liberación de los datos para la comunidad científica, indicó: “Desde ahora, quien detecte un evento de microlente en la misma región podrá usar los datos de Euclid como referencia temporal y ver cómo eran las estrellas antes de superponerse”.

Este nuevo recurso permitirá a futuros telescopios, como el Roman Space Telescope de la NASA, confirmar la existencia y masa de exoplanetas detectados en la misma zona del cielo usando como base la imagen captada por Euclid.

El registro incluye 51 sistemas planetarios conocidos, entre ellos planetas fríos y sistemas dobles (ESA)
El registro incluye 51 sistemas planetarios conocidos, entre ellos planetas fríos y sistemas dobles (ESA)

Entre los hallazgos de la imagen de Euclid se encuentran 51 sistemas planetarios ya identificados. Destacan los anfitriones de dos exoplanetas fríos: OGLE-2005-BLG-390Lb, descrito por Beaulieu como “un planeta helado, similar al mundo Hoth de Star Wars”, y OGLE-2013-BLG-341Lb, un sistema poco común formado por dos estrellas y un planeta. La combinación de datos previos de los telescopios Keck y Hubble con la nueva imagen permitió a los astrónomos separar los componentes y confirmar la masa de estos planetas.

La información generada por Euclid también podrá emplearse para estudiar otros objetos y fenómenos presentes en el núcleo galáctico, como enanas marrones, sistemas binarios o la dinámica del polvo interestelar. La misión, iniciada en 2023 y con seis años de duración proyectada, involucra a más de 2.000 científicos de 15 países y busca desentrañar la influencia de la materia oscura y la energía oscura en la evolución del universo observable.

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