Política

El oficialismo logró frenar la sesión para interpelar a Adorni en Diputados, con ayuda del PRO y la UCR

Los libertarios habilitaron que el tema se trate en comisión a partir de la semana que viene. Ganaron tiempo, ya que el jefe de Gabinete deberá presentarse en el Senado el 2 de julio para dar su informe de gestión en el Senado y contestar preguntas sobre su patrimonio

Guardar
Google icon
La interpelación contra Manuel Adorni no llegó al quórum
La interpelación contra Manuel Adorni no llegó al quórum

La sesión convocada por la oposición para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fracasó este martes por falta de quórum en la Cámara de Diputados. Si bien los bloques aliados del Gobierno se han mostrado críticos con el jefe de Gabinete -investigado por irregularidades en su declaración patrimonial-, el PRO, la UCR y bloques provinciales afines decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Para frenar la embestida contra Adorni los libertarios tuvieron que ceder, aunque lo hicieron a medias. Convocaron para la semana que viene a la comisión de Asuntos Constitucionales donde comenzará el debate de la posible interpelación. Sin embargo, aún no se oficializó ninguna convocatoria para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debe atravesar el dictamen.

PUBLICIDAD

Los libertarios lograron así ganar por lo menos dos semanas. Por lo que el foco volvió a quedar en el Senado: Manuel Adorni ya se comprometió a presentarse el 2 de julio para dar su informe de gestión y allí también tendrá que contestar preguntas de la oposición sobre su patrimonio.

Tanto el PRO como la UCR argumentaron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación de Adorni. Por lo tanto, dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, señalaron que la sesión de este martes “dejó de tener sentido”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, existe una disputa reglamentaria que aún no se resolvió. Parte de la oposición planeta que el artículo 101 de la Constitución “tiene carácter operativo”, por lo que un pedido de interpelación no debería pasar por comisión. En esa línea, amenazaban con votar la interpelación contra Adorni este mismo martes por mayoría absoluta (la mitad más uno).

En cambio, los libertarios argumentaron que como cualquier ley, el pedido de interpelación debe pasar primero por comisión para obtener dictámen o ser aprobado “sobre tablas” (sin dictamen) con una mayoría de dos tercios (algo imposible de alcanzar para la oposición).

Martín Menem y Cristian Ritondo
Martín Menem y Cristian Ritondo

“A lo largo de la historia el Congreso siempre entendió que el artículo 101 de la Constitución no era operativo, por eso hay una docena de proyectos presentados para reglamentar su funcionamiento. Los antecedentes están de nuestro lado”, señaló el diputado libertario que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

El acuerdo al que llegaron Menem y los bloques aliados estuvo impulsado por estos últimos, que no querían verse forzados a defender a Adorni ante la opinión pública, pero tampoco querían participar de una jugada impulsada por el kirchnerismo. La decisión de habilitar el debate en comisión no lo blinda a Adorni pero le permite a los aliados tomar distancia de los sectores más duros.

Al mismo tiempo, el oficialismo buscó correr el foco de la discusión pública de la figura de Adorni para no trabar la agenda parlamentaria. De hecho, mañana La Libertad Avanza convocó a una sesión especial en la que se tratarán el denominado Súper RIGI para fomentar las inversiones de hasta USD 1.000 millones en las industrias del futuro y el pago a un grupo de Holdouts. Ambas iniciativas tienen consenso con los aliados para ser aprobados.

La sesión fracasó con 117 presentes (se necesitan 129). Bajaron al recinto los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, bajaron al recinto los radicales disidentes de Provincias Unidas y los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. También estuvieron presentes un diputado salteño de Innovación Federal, dos diputados de Elijo Catamarca, y otros integrantes de espacios minoritarios como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Karina Banfi.

Los que decidieron no dar quórum fueron el PRO, la UCR, el MID, Independencia (Tucuman), la mayor parte de Innovación Federal (Misiones y Salta), La Neuquinidad, Producción y Trabajo (San Juan) y el sector de Provincias Unidas que responde al gobernador Maximiliano Pullaro.

“Ustedes (la UCR) están condenando a la Argentina a una crisis institucional. Ustedes que creen que pueden hacerles pensar por un instante a la sociedad que les garpa sostener a Adorni. No hay problema, la sentencia más importante ya la carga sobre sus espaldas, y la sentencia la tiene la gente, que es un corrupto, que mintió a la gente, que nos mintió al Congreso“, protestó el radical disidente Pablo Juliano.

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón, desafió: “Han ganado algunos días, no para que Adorni acomode los números porque ya lo intentó y no pudo. Quizá haya que esperar algunos días, pero ya va a llegar. Porque el propio Milei sabe que Adorni es un “clavo” que no puede seguir arrastrando”.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosManuel AdorniInterpelaciónMoción de censura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Subtes, colectivos y recolección de residuos deberán brindar servicios mínimos en la Ciudad de Buenos Aires los días de paro

El gobierno porteño emitió un decreto para garantizar el transporte y la higiene urbana aún cuando los gremios realicen medidas de fuerza. La medida invoca a la nueva Ley de Modernización Laboral

Subtes, colectivos y recolección de residuos deberán brindar servicios mínimos en la Ciudad de Buenos Aires los días de paro

Moyano consiguió un aumento de $27 mil y hubo otros acuerdos salariales en Sanidad y en Alimentación

El Sindicato de Camioneros sólo tenía prevista una mejora en concepto de revisión para junio, que fue del 2,68%, pero aún no respondió si la acepta. Los detalles de los restantes incrementos pactados por dos gremios importantes

Moyano consiguió un aumento de $27 mil y hubo otros acuerdos salariales en Sanidad y en Alimentación

Tras frenar la interpelación a Adorni, el oficialismo habilitó discutir el tema en comisión el 30 de junio

La reunión de Asuntos Constitucionales dejó de ser meramente expositiva y podrá emitir dictamen sobre los pedidos de interpelación. El rol del PRO y la UCR

Tras frenar la interpelación a Adorni, el oficialismo habilitó discutir el tema en comisión el 30 de junio

Se reaviva la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich: la trama oculta detrás de la reunión de Adorni con senadores de LLA

El círculo de la hermana presidencial pretende más injerencia en las negociaciones internas del Senado. El jefe de Gabinete recibió a un grupo de legisladores esta mañana y tendrá otros dos encuentros en la tarde. La jefa de bloque confirmó que no irá. La trastienda del conflicto

Se reaviva la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich: la trama oculta detrás de la reunión de Adorni con senadores de LLA

En plena ofensiva opositora contra Adorni y con las PASO en agenda, Santilli y “Toto” Caputo recibirán a Jalil, Sáenz y Jaldo

La cita es a las 14.30 y reunirá a tres mandatarios con peso en el Congreso y una lista de reclamos por obras y transferencias. En el oficialismo lo leen como una jugada clave en una semana límite

En plena ofensiva opositora contra Adorni y con las PASO en agenda, Santilli y “Toto” Caputo recibirán a Jalil, Sáenz y Jaldo

DEPORTES

Con dos goles de Cristiano Ronaldo, Portugal arrolló 5-0 a Uzbekistán y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

Con dos goles de Cristiano Ronaldo, Portugal arrolló 5-0 a Uzbekistán y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

La llamada a Messi, las dudas de la AFA y el método que cambió a la Selección: los secretos de Scaloni que contó su biógrafo

Argentina volvió a entrenarse tras el triunfo ante Austria: la formación inédita que evalúa Scaloni ante Jordania

Los dos goles históricos de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán en el Mundial 2026: el registro único que logró y el festejo tras las críticas

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Nicole Neumann se conmovió con el tierno gesto de un vecino con su mascota: “Me dan un poco de esperanza”

Nicole Neumann se conmovió con el tierno gesto de un vecino con su mascota: “Me dan un poco de esperanza”

La divertida confusión de las estrellas de Supergirl al recibir de regalo la camiseta de la Selección Argentina

Las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi se reunieron en una audiencia por la cuota alimentaria: “No hubo acuerdo”

El rotundo cambio de look de Valentina Zenere que desató una ola de comentarios: “¿Otra vez?”

El contundente mensaje del padre de Titi tras su eliminación de Gran Hermano: “El amor no se compra, se gana”

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH afirmó que Cuba desapareció, encarceló y condenó arbitrariamente a Maykel Osorbo por “Patria y Vida”

La CIDH afirmó que Cuba desapareció, encarceló y condenó arbitrariamente a Maykel Osorbo por “Patria y Vida”

Estos son los estados más asequibles de Estados Unidos para quienes compran una vivienda

Honduras: Más de 30 personas rescatadas tras derrumbe e incendio en complejo de bodegas

Un contingente de aproximadamente 100 salvadoreños viaja a Canadá con el programa de migración laboral

Autoridades investigan el préstamo de celulares a “Pecho de Rata” en centros penitenciarios de Costa Rica