El oficialismo logró frenar la sesión para interpelar a Adorni en Diputados, con ayuda del PRO y la UCR

La interpelación contra Manuel Adorni no llegó al quórum

La sesión convocada por la oposición para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fracasó este martes por falta de quórum en la Cámara de Diputados. Si bien los bloques aliados del Gobierno se han mostrado críticos con el jefe de Gabinete -investigado por irregularidades en su declaración patrimonial-, el PRO, la UCR y bloques provinciales afines decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Para frenar la embestida contra Adorni los libertarios tuvieron que ceder, aunque lo hicieron a medias. Convocaron para la semana que viene a la comisión de Asuntos Constitucionales donde comenzará el debate de la posible interpelación. Sin embargo, aún no se oficializó ninguna convocatoria para la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, la otra instancia que debe atravesar el dictamen.

PUBLICIDAD

Los libertarios lograron así ganar por lo menos dos semanas. Por lo que el foco volvió a quedar en el Senado: Manuel Adorni ya se comprometió a presentarse el 2 de julio para dar su informe de gestión y allí también tendrá que contestar preguntas de la oposición sobre su patrimonio.

Tanto el PRO como la UCR argumentaron que el objetivo original de la sesión era emplazar a las comisiones para tratar la interpelación de Adorni. Por lo tanto, dado que el oficialismo habilitó el tratamiento en comisión, señalaron que la sesión de este martes “dejó de tener sentido”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, existe una disputa reglamentaria que aún no se resolvió. Parte de la oposición planeta que el artículo 101 de la Constitución “tiene carácter operativo”, por lo que un pedido de interpelación no debería pasar por comisión. En esa línea, amenazaban con votar la interpelación contra Adorni este mismo martes por mayoría absoluta (la mitad más uno).

En cambio, los libertarios argumentaron que como cualquier ley, el pedido de interpelación debe pasar primero por comisión para obtener dictámen o ser aprobado “sobre tablas” (sin dictamen) con una mayoría de dos tercios (algo imposible de alcanzar para la oposición).

PUBLICIDAD

Martín Menem y Cristian Ritondo

“A lo largo de la historia el Congreso siempre entendió que el artículo 101 de la Constitución no era operativo, por eso hay una docena de proyectos presentados para reglamentar su funcionamiento. Los antecedentes están de nuestro lado”, señaló el diputado libertario que preside la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.

El acuerdo al que llegaron Menem y los bloques aliados estuvo impulsado por estos últimos, que no querían verse forzados a defender a Adorni ante la opinión pública, pero tampoco querían participar de una jugada impulsada por el kirchnerismo. La decisión de habilitar el debate en comisión no lo blinda a Adorni pero le permite a los aliados tomar distancia de los sectores más duros.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, el oficialismo buscó correr el foco de la discusión pública de la figura de Adorni para no trabar la agenda parlamentaria. De hecho, mañana La Libertad Avanza convocó a una sesión especial en la que se tratarán el denominado Súper RIGI para fomentar las inversiones de hasta USD 1.000 millones en las industrias del futuro y el pago a un grupo de Holdouts. Ambas iniciativas tienen consenso con los aliados para ser aprobados.

La sesión fracasó con 117 presentes (se necesitan 129). Bajaron al recinto los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, bajaron al recinto los radicales disidentes de Provincias Unidas y los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora. También estuvieron presentes un diputado salteño de Innovación Federal, dos diputados de Elijo Catamarca, y otros integrantes de espacios minoritarios como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Karina Banfi.

PUBLICIDAD

Los que decidieron no dar quórum fueron el PRO, la UCR, el MID, Independencia (Tucuman), la mayor parte de Innovación Federal (Misiones y Salta), La Neuquinidad, Producción y Trabajo (San Juan) y el sector de Provincias Unidas que responde al gobernador Maximiliano Pullaro.

“Ustedes (la UCR) están condenando a la Argentina a una crisis institucional. Ustedes que creen que pueden hacerles pensar por un instante a la sociedad que les garpa sostener a Adorni. No hay problema, la sentencia más importante ya la carga sobre sus espaldas, y la sentencia la tiene la gente, que es un corrupto, que mintió a la gente, que nos mintió al Congreso“, protestó el radical disidente Pablo Juliano.

PUBLICIDAD

En la misma línea, el socialista Esteban Paulón, desafió: “Han ganado algunos días, no para que Adorni acomode los números porque ya lo intentó y no pudo. Quizá haya que esperar algunos días, pero ya va a llegar. Porque el propio Milei sabe que Adorni es un “clavo” que no puede seguir arrastrando”.