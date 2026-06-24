El Salvador

La Cancillería de El Salvador recibe las Copias de Estilo del nuevo Nuncio Apostólico

El nuevo representante de la Santa Sede fue recibido por Alexandra Hill Tinoco en la Cancillería, un paso clave del protocolo que lo habilita para comenzar su labor diplomática en el país

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La entrega de Copias de Estilo habilita al Nuncio Apostólico de la Santa Sede a ejercer funciones oficiales antes de presentar sus cartas credenciales al presidente de El Salvador./ (Redes de Alexandra Hill Tinoco)
La entrega de Copias de Estilo habilita al Nuncio Apostólico de la Santa Sede a ejercer funciones oficiales antes de presentar sus cartas credenciales al presidente de El Salvador./ (Redes de Alexandra Hill Tinoco)

La Cancillería de El Salvador recibió este 23 de junio las Copias de Estilo del nuevo Nuncio Apostólico, monseñor Giancarlo Dellagiovanna, quien fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, en un acto que marca el inicio formal de las funciones diplomáticas del representante de la Santa Sede en el país.

El encuentro se realizó en el contexto del 105.º aniversario de relaciones diplomáticas entre El Salvador y el Vaticano, según informó la canciller a través de un mensaje en redes sociales.

Hoy, recibí las Copias de Estilo de Su Excelencia Reverendísima, el Nuncio Apostólico Monseñor Giancarlo Dellagiovanna, a quien di la más cordial bienvenida a El Salvador”, publicó la funcionaria. Agregó que, durante el encuentro, abordaron temas como la visión del país “centrada en el ser humano y en el impulso de políticas públicas que protegen a la familia, la salud y la educación”.

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“También, le reiteré el interés de articular una hoja de trabajo colaborativa basada en estos valores compartidos”, informó Hill Tinoco.

La entrega de Copias de Estilo constituye un paso fundamental en el protocolo diplomático internacional. Se trata de documentos que el representante de la Santa Sede, en este caso el nuncio apostólico, entrega a las autoridades del país receptor antes de presentar sus cartas credenciales al jefe de Estado.

De acuerdo con la explicación de la Oficina de Prensa del Vaticano, este procedimiento permite que el diplomático ejerza funciones mientras se concreta la audiencia formal con el presidente de la República. La práctica de entregar Copias de Estilo confirma la aceptación inicial del representante ante el Estado receptor y habilita su desempeño en actividades oficiales.

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El Nuncio Apostólico representa a la Santa Sede como embajador y actúa como enlace entre el papa, la Iglesia local y las autoridades civiles de El Salvador./ (Redes de Alexandra Hill Tinoco)
El Nuncio Apostólico representa a la Santa Sede como embajador y actúa como enlace entre el papa, la Iglesia local y las autoridades civiles de El Salvador./ (Redes de Alexandra Hill Tinoco)

El papel del Nuncio Apostólico resulta clave en la política internacional de la Santa Sede. Además de su función como embajador, el nuncio actúa como enlace entre el papa y la Iglesia local, transmitiendo orientaciones y facilitando el diálogo entre autoridades civiles y eclesiásticas. La llegada de monseñor Dellagiovanna coincide con una etapa relevante para la Iglesia salvadoreña y para la relación bilateral con el Vaticano, en la que la figura del nuncio funge como mediador y promotor de la cooperación.

Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y la Santa Sede datan de 1933, año en que se estableció la nunciatura apostólica. Desde entonces, el vínculo ha atravesado etapas de colaboración en temas sociales, educativos y de derechos humanos. Durante el conflicto armado salvadoreño, la nunciatura desempeñó un papel como espacio de diálogo y acercamiento entre los actores políticos, de acuerdo con reportes de prensa local. En 2026, ambos Estados celebran 105 años de lazos ininterrumpidos, consolidando un canal de comunicación privilegiado para temas de interés común.

La influencia de la Iglesia católica en El Salvador se refleja en la composición religiosa de la población. Según una encuesta publicada por ElSalvador.com en 2025, cerca del 36.8% de la población salvadoreña se identifica como católica, mientras que el 47% profesa la fe evangélica. Si bien la proporción de católicos ha disminuido en las últimas décadas, la presencia institucional de la Iglesia sigue siendo significativa, tanto en el ámbito educativo y social como en el diálogo con el Estado.

La llegada del nuevo Nuncio Apostólico a El Salvador

Monseñor Giancarlo Dellagiovanna asumió oficialmente el cargo de Nuncio Apostólico en El Salvador el 25 de abril de 2026, tras su designación por el papa León XIV. Nacido en Voghera, Italia, el 18 de septiembre de 1961, Dellagiovanna fue ordenado sacerdote en 1999 y es doctor en Derecho Canónico. Su trayectoria en el servicio diplomático de la Santa Sede inició en 2005, con destinos en México, República Dominicana, Italia, Países Bajos y Burkina Faso.

Giancarlo Dellagiovanna asumió como Nuncio Apostólico en El Salvador el 25 de abril de 2026 tras su designación por el papa León XIV./ (Redes de Alexandra Hill Tinoco)
Giancarlo Dellagiovanna asumió como Nuncio Apostólico en El Salvador el 25 de abril de 2026 tras su designación por el papa León XIV./ (Redes de Alexandra Hill Tinoco)

Además, ha desempeñado funciones en la Secretaría de Estado del Vaticano, donde ha gestionado asuntos de carácter internacional y de diálogo interreligioso. Domina los idiomas italiano, español, inglés y francés, lo que le ha permitido desarrollar su labor en contextos multiculturales.

La designación de Dellagiovanna refuerza la apuesta de la Santa Sede por el acompañamiento cercano y la colaboración activa con la sociedad y el Estado salvadoreño. Su experiencia en América Latina y Europa, sumada a su formación jurídica y diplomática, lo posiciona como un interlocutor relevante para los desafíos que enfrenta la Iglesia y la sociedad en El Salvador.

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