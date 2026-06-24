Guatemala

La Conred activa el sistema escalonado para atender las emergencias por lluvias de 2026 en Guatemala

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó 597 incidentes verificados desde el 19 de abril y precisó que el Decreto Ley 109-96 reparte funciones entre instancias nacionales, departamentales y municipales

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Ilustración de inundaciones en una ciudad, con rescatistas ayudando a personas, y una infografía sobre emergencias por lluvias en Guatemala con datos y mapas.
Una infografía detalla la operación del sistema escalonado de CONRED para emergencias por lluvias en Guatemala y sus afectaciones, con 9.657 personas damnificadas y más de 2.000 viviendas dañadas en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CONRED informó este miércoles que la atención de las emergencias por la época de lluvias en Guatemala, incluidas las registradas en Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, y en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, se realiza bajo el sistema escalonado de coordinadoras del Decreto Ley 109-96, un esquema que asigna a las autoridades nacionales, departamentales y municipales la respuesta ante desastres y deja en manos locales la toma de decisiones sobre personas afectadas y damnificadas.

El pronunciamiento se conoció mientras la temporada acumulaba 597 emergencias confirmadas desde el 19 de abril de 2026, de acuerdo con una infografía de la CONRED con corte a las 07:00 del mismo día. Los eventos más frecuentes fueron la caída de árboles, con 133 casos, las inundaciones, con 93, y los fuertes vientos, con 75.

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El balance oficial también reportó 9,657 personas afectadas, 3,297 evacuadas, 117 albergadas y nueve fallecidas. A eso se sumaron tres personas heridas, seis hospitalizadas, 2,329 familias afectadas y 2,044 clasificadas como damnificadas.

Según el comunicado de prensa No. 18-2026, emitido el 24 de junio de 2026, el mecanismo legal define los procesos de coordinación para la respuesta en situaciones de emergencia o desastre. La institución señaló que ese marco distribuye responsabilidades entre distintos niveles de autoridad y ordena la actuación territorial durante la temporada.

La Conred atendió 22 emergencias por lluvias en Guatemala en las últimas 24 horas y reportó 47 personas afectadas. (Cortesía: CONRED)
La Conred atendió 22 emergencias por lluvias en Guatemala en las últimas 24 horas y reportó 47 personas afectadas. (Cortesía: CONRED)

El sistema legal deja en manos locales la primera respuesta ante las lluvias

La respuesta a las emergencias en Villa Hermosa, en San Miguel Petapa, y en otros puntos del país se desarrolla bajo un esquema escalonado que ubica a las autoridades departamentales y municipales en un papel central. Ese diseño, explicó la entidad, rige la coordinación de acciones para atender a la población afectada por las lluvias de 2026.

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La Secretaría Ejecutiva de la CONRED indicó que el Plan Nacional de Respuesta y el Marco Nacional de Recuperación establecen los procedimientos para una atención oportuna, eficaz y diferenciada. La institución añadió que esos instrumentos buscan garantizar condiciones de equidad y protección para toda la población.

Ese es el punto central del comunicado oficial: la atención de las emergencias por lluvias no se limita a una intervención nacional, sino que se ejecuta mediante una cadena de coordinadoras ya prevista en la legislación vigente. En ese esquema, las autoridades territoriales deben decidir y articular la respuesta inmediata en sus jurisdicciones.

La entidad también reiteró el llamado a los gobiernos locales para mantener actualizados sus planes de ordenamiento territorial y sus planes de respuesta. La actualización de esos instrumentos forma parte de los procedimientos previstos para atender a personas afectadas y damnificadas.

Camino de tierra y grava con rocas grandes bloqueado por un desprendimiento de tierra y rocas marrones. Ladera rocosa con vegetación a la izquierda, árboles a la derecha
Un desprendimiento de rocas y tierra cubre un camino rural, bloqueando el tránsito junto a una ladera de montaña y vegetación abundante. (Conred Guatemala)

Alta Verapaz y Guatemala concentran la mayor cantidad de emergencias

A nivel territorial, Alta Verapaz encabezó el registro con 105 emergencias, seguida por Guatemala con 86 y Quiché con 42. El reporte también consignó 39 eventos en Chiquimula, 33 en Quetzaltenango y 23 en Petén.

El daño a la infraestructura habitacional mostró otro frente de impacto: 1,725 viviendas con daño moderado, 94 con daño grave, 225 con daño leve y 171 en situación de riesgo. En infraestructura pública, la temporada dejó afectaciones en 209 carreteras, seis puentes y 15 escuelas.

La publicación oficial añadió que el sistema mantiene monitoreo permanente y trabajo coordinado para atender y proteger a las personas expuestas a eventos asociados a la temporada de lluvias. El mensaje fue acompañado por un recordatorio a las autoridades territoriales sobre la necesidad de sostener medidas de prevención y planificación actualizadas.

El MAGA mantiene vigilancia diaria en 106 municipios de Guatemala

El MAGA mantiene vigilancia diaria en 106 municipios de Guatemala ante la temporada de lluvias y, al mismo tiempo, prepara acciones anticipatorias por la sequía prevista para 2026, con asistencia alimentaria, capacitación técnica y medidas de adaptación para reducir el impacto sobre las familias rurales y la producción agrícola.

Para ese escenario de déficit hídrico, la cartera ya clasificó 123 municipios con muy alta vulnerabilidad, 129 con alta y 88 con vulnerabilidad media. Ese diagnóstico orienta la atención preventiva y la priorización de recursos en el territorio nacional.

La ministra de Agricultura María Fernanda Rivera dijo a la Agencia Guatemalteca de Noticias que el ministerio dispone de un comité de emergencia que trabaja de forma permanente para coordinar la respuesta tanto ante la escasez como ante el exceso de lluvias.

Según explicó, julio y agosto podrían registrar déficit de precipitaciones o lluvias irregulares, una condición de riesgo para la producción agrícola.

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