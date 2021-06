José Luis “El Puma” Rodríguez y su dolorosa mirada sobre la actualidad argentina y el presente de Venezuela

José Luis "El puma" Rodríguez: "Espero que los argentinos pasen la pesadilla de esta ideología"

El artista venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez criticó la relación entre el Gobierno argentino y Venezuela. En una entrevista radial, Rodríguez, quien ha reprobado en numerosas ocasiones al régimen chavista, expresó que esperaba que los argentinos “pasen la pesadilla de esta ideología”. Además dijo que en su país habría que hacer “una limpieza, pero para lo bueno” .

El “Puma”, que reside en Miami, en diálogo con el programa “Diego a la tarde” emitido por Radio Mitre, aseguró :”Espero que ustedes los argentinos pasen esta parte oscura, la pesadilla de esta ideología que no es ideología, sino una forma delincuencial de cometer delitos, de destruir países, la economía, la sociedad, de tener impunidad ante la ley”.

Rodríguez hacía referencia a las relaciones políticas entre Argentina y Venezuela. Y hablando de su país, ahondó en la profunda crisis que atraviesa el país caribeño e indicó lo que pensaba de las próximas elecciones citadas para el 21 de noviembre: “Venezuela está en dentro de una trampa. Principalmente en sus elecciones: siempre con la misma máquina pinchada, con la misma brutalidad y siguen cometiendo el mismo error”.

Y agregó: “Hay que hacer una limpieza; pero no como la de Mao que fueron 70 millones de personas, cuando ese régimen llegó al poder y empezó a purgar, a limpiar, habría que limpiar para lo bueno también, creo que no es con marchas, no es analizando el problema, porque analizan el problema tan perfecto, pero no plantean la solución ”.

“Nos están matando a todos, se están robando el país, matan a cualquiera, no hay justicia, uno que habla lo liquidan, ese régimen no tiene ideología, son pillos, ladrones, son espíritus malignos que están enquistados en un gobierno ficticio que no existe de verdad”, sostuvo.

Luego, describió lo que para él ocurre en su país: “Hay dos Venezuela. Unos que viven muy bien y otros que viven muy mal. Me da mucha bronca que sigan pasando estas cosas absurdas”. Y remarcó: “La igualdad no existe”.

“ Yo no estoy incitando a que los pobres sean pobres. Hay clases para todos y cada quien tiene que cumplir su función . Pero en la sociedad la igualdad no existe, entonces el sistema que plantean es demoníaco: el de Rusia, el de China o Cuba. Y lo peor que siguen plasmando el mal en América Latina”, concluyó el cantante.

El cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma". EFE/ Mario Guzmán/Archivo

Pocos días atrás, Venezuela anunció que organizará las elecciones de gobernadores y alcaldes el 21 de noviembre, en momentos en que el régimen chavista y la oposición han mostrado disposición a reanudar las negociaciones políticas.

Los comicios serán los primeros tras los legislativos de 2020, en los que el chavismo volvió a tomar el Parlamento, y los presidenciales de 2018, en los que fue reelecto Nicolás Maduro, ambos boicoteados por los principales partidos de la oposición y no reconocidos por gran parte de la comunidad internacional al considerarlos fraudulentos.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, informó este jueves que las elecciones locales y regionales de Venezuela se celebrarán el próximo 21 de noviembre, mientras que la campaña electoral comenzará el 28 de octubre.

En una comparecencia ante los medios, Calzadilla -un ex ministro del régimen de Nicolás Maduro- aseguró que la convocatoria de estas elecciones son “el resultado del empeño democrático de cada uno de los venezolanos con la participación activa y esperanzadora”.

El actual CNE fue renovado el pasado 4 de mayo por la Asamblea Nacional (Parlamento), en la que el 92% de los asientos están ocupados por chavistas, y cuenta con tres rectores de perfil oficialista y dos opositores.

