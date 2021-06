Axel Kicillof mandó al Senado la primera tanda de pliegos para ocupar cargos de jueces y defensores bonaerenses

El gobernador bonaerense Axel Kicillof giró este miércoles 40 pliegos para ocupar cargos en juzgados, defensorías en distintos fueros y departamentos judiciales , e inicia así un camino que hasta el momento mantenía en suspenso desde que arrancó su gestión que tiene que ver con la designación de jueces.

Sucede que el 7 de septiembre del año pasado, Kicillof solicitó a través del decreto 773/20 el retiro de 42 pliegos que estaban en la Cámara alta provincial y habían sido girados por la ex gobernadora María Eugenia Vidal en septiembre del 2019, una vez que ya había perdido las elecciones primarias por una holgada diferencia.

Entonces, las nuevas autoridades terminaron solicitando al Senado el retiro de dichos pliegos para su estudio, tal como lo había hecho la Cámara alta cuando Vidal realizó el mismo requerimiento. Sucedió que cuando la ex gobernadora llegó a la gestión había un listado de candidatos a jueces que habían quedado de la gestión de Daniel Scioli y rápidamente el listado fue retirado.

Esta vez, bajo el mandato Kicillof, los pliegos no se retiraron y se votaron. Con mayoría en el Senado, Juntos por el Cambio terminó aprobando, el 11 de septiembre del 2020, 41 de esos 42 pliegos enviados por Vidal a fines del 2019. Lo hizo en soledad, ya que el Frente de Todos se había levantado del recinto. El pliego que no se votó aquella madrugada fue para cubrir un cargo de agente fiscal en el Departamento Judicial de San Isidro. El postulante, se encontraba detenido sospechado de integrar, junto con policías y otros funcionarios judiciales, una red de narcotráfico. El ejecutivo definió entonces no firmar aquellas designaciones y ahora el listado se encuentra en estudio.

Pero a la par avanza con otras 40 designaciones. Son cargos que corresponden a Tribunales Orales en lo Criminal, Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Juzgado de Garantías, Juzgado en lo Correccional, Juzgado de Garantías del Joven, Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, Juzgado Civil y Comercial, Juzgado Contencioso Administrativo, Juzgado de Familia, Juzgado de Paz Letrado, Defensor Oficial, Cuerpo de Magistrados Suplentes.

Serán para los departamentos judiciales de San Martín, San Isidro, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Morón, La Plata, La Matanza, Azul, Mercedes, Quilmes, Moreno-General Rodríguez, San Nicolás, Bahía Blanca.

El proceso de selección de postulantes corre por cuenta del Consejo de la Magistratura bonaerense que termina definiendo las ternas. Luego es el Poder Ejecutivo quien elige a una de las tres personas, arma el pliego y lo envía al Senado.

Una vez que el senado aprueba el pliego, el expediente regresa al Ejecutivo. El Poder Ejecutivo revisa los pliegos votados, decide si corresponde el nombramiento y luego la Suprema Corte toma juramento. Recién ahí entra en funciones la persona designada.

De lo que giró Kicillof en la tarde de este miércoles, v eintiún pliegos corresponden a ternas aprobadas por el Consejo de la Magistratura en los años 2017, 2018 y 2019, pero que -explican cerca de Kicillof- Vidal no había enviado al Senado.

Por su parte, diecinueve pliegos corresponden a ternas votadas en diciembre del 2020 en el Consejo, ya bajo la nueva composición del Consejo de la Magistratura . Los representes del gobierno de Kicillof en ese ámbito, en carácter titular, son el ministro de Justicia de la Provincia, Julio César Alak; el subsecretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Mauro Benente, Subsecretario Legal y Técnico Esteban Taglianetti y el Secretario General de Gobierno, Federico Thea.

Según pudo saber Infobae, en los próximos meses habrá más envíos de pliegos. Por estos días, el Ejecutivo sigue revisando las ternas de quienes fueron aprobados únicamente con los votos de Juntos por el Cambio en septiembre del año pasado. De allí podrían salir nuevos candidatos o candidatas.

SEGUIR LEYENDO: