Alerta en el Gobierno: el promedio de nuevos casos diarios en todo el país aumentó el 33% en los últimos siete días

Emigró a Malta y a los 15 días consiguió trabajo: “Acá vivís bien, el sueldo alcanza y te olvidás de la inseguridad”

Victoria Di Girolamo (29) es arquitecta y, cansada de buscar un empleo en blanco, decidió irse. “Me arrepiento de no haberme ido antes y no volvería a vivir allá. No hay trabajo y tampoco lo fomentan porque, a la persona que quiere estudiar y crecer, no la ayudan”, le dijo a Infobae