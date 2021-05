Los expertos le plantearon un panorama “muy complejo” al Gobierno, que analiza endurecer las restricciones desde el sábado

Alberto Fernández participó del encuentro virtual con el grupo de infectólogos

Mientras analiza los detalles de la nueva etapa de medidas restrictivas para evitar los contagios de coronavirus, que empieza el sábado y podría incluir una orden de “cierre total” para los fines de semana, Alberto Fernández recibió de modo semipresencial a médicos infectólogos, terapistas y epidemiólogos. Después del marcado pico del martes, con un récord de más de 35 mil casos y 745 muertos, los especialistas expusieron un panorama sanitario complicado y “muy complejo” ante el Presidente, dos ministros y asesores de la Casa Rosada.

Los expertos presentes en el encuentro del miércoles fueron el jefe de la Sección Infectología y Control de Infecciones en CEMIC, Pablo Bonvehí; los infectólogos Pedro Cahn y Carlota Russ; la médica infectóloga y presidenta de Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Florencia Cahn; la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mirta Roses; el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo; el médico clínico con orientación en medicina geriátrica, Luis Cámera; el jefe del servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz de Buenos Aires, Tomás Orduna; y la infectóloga pediatra, epidemióloga y jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Ángela Gentile.

Según informaron fuentes del Gobierno, los especialistas plantearon un panorama “muy complejo”, con “mucha diseminación de variantes de alta transmisibilidad” y preocupación por la mortalidad. “Le pidieron al Presidente que instruya a los gobernadores para que tomen más medidas y aumenten los controles, porque consideraron que no se aplican adecuadamente”, dijeron desde Balcarce 50, y aclararon que Alberto Fernández se comprometió a “consensuar las medidas” o “tomarlas él mismo”.

En la ciudad de Buenos Aires habrá cuarentena estricta los fines de semana (Franco Fafasuli)

Los especialistas remarcaron la necesidad de “reducir la movilidad” a pesar de que se trata de decisiones “antipáticas y negativas para quien debe tomarlas”, en el marco de una ola que calificaron como “grave” y “severa”. Algunos recomendaron restricciones por dos semanas, pero la mayoría coincidió en que la nueva etapa debería durar 21 días.

“Las restricciones tienen aumentarse. Los comercios no esenciales deben cerrarse, al igual que toda la gastronomía, que no debe atender ni con mesas afuera”, sugirieron algunos de los expertos. Y, de acuerdo con el Gobierno, todos elogiaron el semáforo sanitario elaborado por la Nación para activar las medidas por zona geográfica, aunque remarcaron que “de nada sirve si no son respetadas o no se hacen cumplir”.

Según pudo saber Infobae, el Presidente les pidió a los especialistas que “lo ayuden” a que la sociedad “entienda” la gravedad de la situación a través de comunicaciones públicas.

La reunión, confirmada el martes, había sido pautada para las 18, con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encargado de coordinar las medidas; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, autora de la letra de los Decretos y Necesidad y Urgencia (DNU); el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, al frente de las relaciones con las provincias; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los asesores presidenciales Cecilia Nicolini, Alejandro Grimson y Ricardo Forster.

Pero el miércoles, poco antes de la reunión, hubo un cambio de planes. El Presidente decidió estar presente en la reunión, desde Olivos. Y como ya tenía organizado para la misma hora un encuentro con gobernadores -también por motivos sanitarios-, se adelantó a las 16.30. Además, el primer mandatario pidió que los ministro De Pedro y Vizzotti se sumaran de manera presencial, desde la Quinta presidencial. Finalmente, la cumbre con expertos comenzó pasadas las 17, y duró dos horas.

Según saber Infobae, Alberto Fernández está particularmente preocupado por la situación sanitaria desde el martes, cuando se conoció que hubo 35 mil contagios y 745 muertos en un día. Con las últimas medidas la curva había empezado a descender, pero luego se estabilizó y esta semana empezó a mostrar signos de elevación. En este contexto, la Nación no descarta imponer una suspensión total de la circulación los fines de semana para las áreas más complicadas. Los anuncios de las medidas que estarán vigentes a partir del sábado se harán entre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana, dijeron fuentes oficiales.

Los números del pico de esta semana llegaron a la Casa Rosada el martes por la tarde, cuando se celebraba la reunión entre los jefes de Gabinete y los ministro de Salud de la Nación, la Provincia y la Ciudad para evaluar la situación sanitaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Cafiero y Vizzotti le dijeron a sus pares, Carlos Bianco, Felipe Miguel, Daniel Gollán y Fernán Quirós que esperan que se apliquen las restricciones nacionales en sus distritos. Aunque el Presidente adelantó que no se avanzará a una “fase 1″, sí se evalúan medidas más drásticas para bajar los casos.

La reunión del martes entre los jefes de Gabinete y ministros de Salud de Nación y provincia y ciudad de Buenos Aires

Mientras tanto, desde el gobierno porteño adelantaron que coordinarán las medidas con la Nación y que se harán anuncios entre el jueves y el viernes . Según pudo saber este medio, aplicará a partir de este fin de semana un cambio drástico en los controles y restricciones, con cierres estrictos los sábados y domingos, limitación de la circulación y funcionamiento habilitado únicamente para comercios esenciales. Las escuelas sólo estarán abiertas para alumnos de jardines de infantes, primarias y educación especial, mientras que las secundarias funcionarían de manera virtual.

