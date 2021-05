Advierten que con la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal el kirchnerismo busca impunidad y perseguir a la oposición

Frente al fuerte impulso que le está dando el gobierno al proyecto de ley para reformar la ley de Ministerio Público desde la oposición se multiplican las voces que advierten sobre los daños a la vida institucional del país que provocaría de llegar a aprobarse. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado dominado por las voluntades que responden a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

La premura que le está imprimiendo el oficialismo al trámite legislativo del proyecto en cuestión activó las alarmas de Juntos por el Cambio que convocó a una reunión de urgencia para las últimas horas de la tarde del domingo que pasó.

Al término del encuentro la fuerza opositora emitió un comunicado en el que manifestó “su total rechazo al intento del oficialismo de aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal.” Asimismo remarcaron que el tratamiento de la iniciativa “no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo.”

En otro párrafo resaltaron que rechazan el proyecto impulsado por el kirchnerismo porque “es un intento más de quedarse con la Justicia”, y advirtieron que “sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto.”

El ministro de Justicia, Germán Garavano

En diálogo con Infobae, el ex ministro de Justicia, Germán Garavano afirmó que la iniciativa del gobierno es el primer eslabón para tomar la Justicia.

- ¿Qué consecuencias institucionales tendría la aprobación de la ley de reforma del Ministerio Público?

- Es un proyecto de ley que genera una profunda preocupación porque avanza sobre el Ministerio Público que es el organismo donde están los fiscales que son nuestros representantes para que se aplique la ley. Los fiscales federales se encargan de hechos de corrupción, de hechos de trata de personas, de hechos que tienen que ver con narcotráfico y que estén bajo el poder político de turno, sea cual sea el signo, es realmente muy preocupante.

- ¿El proyecto de ley que impulsa el oficialismo es un intento de controlar la Justicia?

- Así es. Si uno tiene en cuenta los antecedentes, por ejemplo, lo que sucedió en Santa Cruz o lo que pasó con Fujimori en Perú o lo que ocurrió con Chávez en Venezuela, vemos que siempre el Ministerio Público es el primer eslabón en el intento de cooptar y tomar la Justicia. Ya lo habían empezado a hacer con Gils Carbó y ahora parece que van por un segundo intento para tratar de cooptar la Justicia y a partir de ahí tener no sólo impunidad sino un control político muy fuerte.

- El oficialismo intenta cambiar la mayoría necesaria para designar al Procurador General pese a que ya propuso a Daniel Rafecas para ese cargo ¿Qué busca el kirchnerismo con esto?

- Es bastante contradictorio porque el pliego del juez Rafecas, que es un jurista muy reconocido, no ha sido movido, no ha avanzado, no se ha llamado a la audiencia pública para poder tratar este pliego y evaluarlo y sin embargo avanzan con esta modificación que no sólo reduce las mayorías para poder designar al Procurador sino también avanza con una comisión bicameral presidida por el oficialismo en los procesos para sacar y poner fiscales, con lo cual el control de la política sobre los fiscales sería muy importante, sería prácticamente una intervención del oficialismo sobre los fiscales para poder controlarlos.

- Teniendo en cuenta que ya se está implementando el sistema acusatorio en el país ¿cuál es la importancia que el gobierno pueda manejar a los fiscales? ¿Estamos todos en peligro? ¿Cualquiera de nosotros puede ser perseguido penalmente?

- Sí, realmente es muy peligroso. El sistema acusatorio empezó a implementarse en Salta y en Jujuy, está funcionando muy bien, con procesos muchos más rápidos, más transparentes, con una muy buena respuesta frente a delitos como narcotráfico, contrabando, trata de personas pero que haya una afectación a la independencia de los fiscales pone en crisis esto. No sólo es perseguir a un opositor sino también es generar altos niveles de impunidad e incluso generar problemas en la persecución penal de delitos como no sólo la corrupción hacia el futuro sino también el narcotráfico. Recordemos que lamentablemente el oficialismo no suele tener definiciones muy claras respecto de determinados delitos como el narcotráfico, es muy cuestionada la política criminal que lleva adelante el gobierno con lo cual son muchas las afectaciones que sufriríamos los ciudadanos. Más allá del peligro individual también no tener quiénes nos representen frente al avance del delito, no tener quiénes representen a las víctimas que sufren estos delitos.

Vale recordar que el oficialismo convocó para el próximo martes a las 18 a una reunión conjunta a las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales. La intención del kirchnerismo es emitir ese día el dictamen de comisión y tratarlo la semana siguiente en el recinto. Está a pocos votos de lograr la mayoría necesaria para aprobar el proyecto, es por eso que desde Juntos por el Cambio alertan sobre las consecuencias que generaría la iniciativa en caso de ser sancionada: “todos podemos dejar de ser libres con esta ley”, advirtió la oposición.





