Ferraresi: “La imagen de Ensenada fue más para el afuera; para adentro cada uno sabe cuál es su rol”

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi

Pasaron los días y todavía persiste la incertidumbre sobre las tensiones dentro del Gobierno nacional. Así, ante cada aparición pública, los representantes del oficialismo se esfuerzan por hacer énfasis en resaltar la unidad en el seno interno del espacio. Esta vez fue el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien elogió la foto reflejada en el acto de la última semana en Ensenada, aunque advirtió que se trató de una imagen “más para el afuera que para el adentro”.

“No formé parte de los últimos detalles previos al acto, pero ese evento lo teníamos programado desde mucho antes. Era el aniversario de Ensenada y teníamos puesto en valor que se habían paralizado 55 mil viviendas en la Argentina”, explicó el ex intendente de Avellaneda al periodista Luis Novaresio en radio La Red.

“Apareció la vicepresidenta, que a veces está y a veces no. Esta vez fue y me pareció oportuno para mostrar más para el afuera que para el adentro. Para el adentro todos sabemos cuál es la tarea de cada uno. Massa tiene su rol, Máximo otro, Alberto es el presidente y no hay ninguna duda de eso y Cristina maneja el Senado y, por supuesto, un espacio político que es el más importante de la Argentina”, resaltó.

El acto de Ensenada se dio en medio de una turbulencia interna a raíz de un conflicto en la cartera económica. La presunta salida, luego desmentida, del subsecretario de Energía y muy afín a Cristina Kirchner, Federico Basualdo, había causado cortocircuitos con el equipo comandado por el ministro Martín Guzmán, en relación a los subsidios energéticos.

La imagen de unidad que el oficialismo pretendió reflejar tras el conflicto entre Martín Guzmán y Federico Basualdo (Presidencia)

Días después, el propio Guzmán afirmó públicamente que el sistema de subsidios es “pro-ricos” y que se está “subsidiando el consumo de luz y gas en una parte de la población que no es prioritaria”.

“Se habló mucho de la foto de la semana pasada, pero lo más importante fue la unidad en la acción y en el criterio del discurso del presidente, donde estuvimos todos de acuerdo”, advirtió Ferraresi.

Y completó: “Después, que haya cuestiones ejecutivas de segunda línea y cuestiones que haya que discutirlas internamente, eso siempre sucede, pero tenemos muy claro que hay una unidad que es indestructible y ese tipo de cuestiones no hacen mella en sobre lo que tenemos como objetivo”.

Una de las mayores polémicas del acto fue el discurso del propio intendente de Ensenada, Mario Secco, cuando parafraseó los dichos del dictador Leopoldo Galtieri en 1982 y afirmó: “”Estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan, estamos preparados, compañeros, para darles batalla en las elecciones”.

El propio Ferraresi le bajó el tono a las palabras de su compañero de espacio y destacó el apoyo que el propio Secco tiene dentro de su comunidad.

El abrazo de Cristina Kirchner y Jorge Ferraresi (Frente de Todos)

“Ese es Mario Secco, es así. Lo importante es que es el intendente que más votos sacó en la provincia de Buenos Aires. Su característica de nivel de discurso, a nosotros no nos sorprende. Siempre que había debates sobre el mejor intendente, el mejor es el que más votos saca. Y él sacó el 74% de sus votos. En el discurso es muy duro, pero su trabajo y su solidaridad es impecable (...) Es el presidente del partido del Frente Grande, por lo cual tiene un posicionamiento ideológico más de izquierda. No digo si estuvo bien o no, lo que sé es que ese nivel de discurso, él siempre lo tiene ”.

Por su lado, Ferraresi aseguró que en los próximos días habrá novedades para aquellos que tienen deudas con los créditos UVA y se enfocó también en la regulación de precios de los materiales de construcción. Los materiales de obras subieron un 81% en el último año, casi el doble del índice inflacionario nacional.

“Venimos trabajando con los productores en esta cuestión y ellos nos garantizan que los precios se van a mantener en función del proceso inflacionario. Siempre se le echa la culpa a los intermediarios. Estaremos firmando un documento, espero esta semana, para que todos los que participen de construcción de viviendas del Estado nacional, provinciales y municipales, compren directamente de los productores”, aseguró el ministro de Vivienda.

SEGUIR LEYENDO: