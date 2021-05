El encuentro del kirchnerismo en Ensenada: un recuerdo de un acto electoral pre pandemia que buscó dejar atrás las internas oficialistas

Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron un acto en Ensenada (Presidencia)

La calle Contarelli en Ensenada ya estaba cortada dos cuadras antes de llegar a la intersección de Dolores. Un vallado policial no permitía el paso. Al mediodía, Alberto Fernández debía pasar por ese lugar para encabezar el lanzamiento del Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas con una inversión de 110 mil millones de pesos. La presencia del mandatario era esperable. La de la vicepresidenta Cristina Kirchner no y fue confirmado horas antes del acto . Al binomio presidencial se le sumó el presidente de la Cámara de Diputados y líder del Frente Renovador, Sergio Massa. El objetivo fue la foto de unidad luego de distintos cimbronazos dentro del Frente de Todos, que tuvo su escalada con la salida figurativa y no ejecutada del subsecretario de Energía, Federico Basualdo.

La imagen de unidad se consiguió con los pies sobre la tierra porque el barrio que fue la locación elegida aún no está finalizado. “Es evidente que muchos quisieran acá construir un barrio privado, casas de otro tipo y seguir postergando a los que necesitan estas casas. Y está claro que los factores de poder existen y no nos quisieron acompañar nunca. Siempre nos han cuestionado por las mejores cosas”, sacudió Fernández. ¿Destinatarios? El espacio de Juntos por el Cambio, que todavía celebraban el fallo de la Corte Suprema que le da el aval al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta para sostener las clases presenciales.

Mientras el Frente de Todos aflojaba las tensiones internas con obras para mostrar, afuera del predio el ex secretario general de la UOCRA La Plata, Juan Pablo Medina, daba declaraciones a los medios y alimentaba la disputa oficialismo-oposición. El “Pata”, que es una figura discursivamente cómoda para la oposición e incómoda para el oficialismo, llegó al acto acompañado de un centenar de seguidores. En Ensenada el peso de Medina sigue vigente y más ahora que consiguió la excarcelación. Su despliegue en el polo petroquímico de Berisso y Ensenada y la participación de la seccional en lo que fueron las obras del Puerto La Plata le dieron poder. La relación con el intendente, Mario Secco, es distante.

Juan Pablo "Pata" Medina intentó ingresar al acto, pero la policía tenía órdenes de que no ingresara (Foto: Aglaplata)

Este miércoles, Medina quiso entrar o al menos entregar un petitorio para que la finalización de la obra sea con mano de obra tutelada por él. No tuvo éxito, aunque sí visibilidad. En todo momento estuvo acompañado por su abogado.

Sus leales no distinguían entre oficialistas u opositores y detrás de un cordón policial de infantería insultaban a todos por igual una vez que el acto ya había terminado. Los abucheos cesaron cuando la esposa de Medina, Fabiola García, dio la orden. “Ellos -por los funcionarios que salían- también son compañeros”, les dijo a los seguidores de Medina. Durante lo que duró el acto hubo cánticos por demás pegadizos a favor del gremialista que tiene prohibido realizar actividades sindicales. Lo de este miércoles se pareció bastante.

Fabiola García, esposa del Pata Medina intercediendo ante seguidores del sindicalista

Pero antes de todo eso, lo que se vio fue lo más similar a un acto de campaña 2019. Este miércoles Ensenada festejó sus 220 años. Desde temprano, el gobernador Axel Kicillof estuvo en los festejos de la ciudad junto al intendente. Secco fue uno de los primeros jefes comunales en respaldar la candidatura de Kicillof y no dudó en invitar al mandatario provincial que está a 15 minutos en auto de su distrito, donde el kirchnerismo nunca perdió una elección.

Luego del acto oficial por el aniversario del municipio, Secco y Kicillof, recibieron a Fernández y Kirchner. Así, Presidente, Vicepresidente, Gobernador e Intendente recorrieron el Polideportivo Municipal Ortiz de Rosas, una de las sedes sanitarias dispuestas para la campaña de vacunación contra el Covid-19.

La Vicepresidenta y el Gobernador llegaron al predio Federal II -donde se realizó el acto central- en la misma Traffic. Unos minutos más tarde lo hizo el Presidente, que compartió vehículo con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el vocero presidencial Juan Pablo Biondi. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había dejado el auto a una cuadra, entró caminando y cuando pasó por al lado de Medina y su esposa -que se encargaba de frenar a cuánto intendente o funcionario pudiera- fue ignorado por la pareja sindical.

La Vicepresidenta al ingresar al futuro complejo habitacional

Además de Massa, el Frente Renovador marcó presencia con el intendente de San Fernando, Juan Andreotti y el titular de AUBASA, (la empresa provincial que concesiona la autopista Buenos Aires-La Plata y las rutas 2,11,56, y 74), Javier Osuna, entre otros.

Hubo intendentes oficialistas de todas las ramas. “Fue divertido”, atinó a decir un jefe comunal de los municipios de mayor peso territorial por la Tercera sección electoral que no quiso dar declaraciones. “No tengo nada para decir, ya se dijo todo lo que había para decir”, esquivó un funcionario provincial la consulta de Infobae.

Quién sí se refirió a las diferencias que se expusieron en el frente oficialista en los últimos días fue el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora: “La discusión de distintos temas en el ámbito del Frente de Todos es una constante, se construyó este frente y se aceptó que el frente es diverso, con distintas ideas. La solución a la crisis económica a nivel global, no tiene una solución concreta y rápida; se nutre de las distintas visiones que tenemos en nuestro espacio. Nuestro Presidente es el catalizador de todas esas ideas, es el que tiene que tomar las decisiones y vamos respetar esa decisión”, detalló.

La foto actualizada de la unidad peronista ya estaba girando por medios y redes y el barrio 5 de Mayo, lindero al predio donde fue el acto, volvía a la normalidad pandémica.

